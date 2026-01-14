РУС
РФ применяет не менее полусотни иностранных станков для производства оружия, обходя санкции, - данные ГУР

ГУР МО Украины в разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions публикует информацию о 50 единицах иностранного технологического оборудования, используемого российскими предприятиями кооперации по производству вооружения и военной техники.

Что уже известно?

Как отмечается, среди разоблаченного оборудования:

  • установки гидроабразивной резки чешского производителя PTV, которые применяют предприятия, вовлеченные в создание корабельных и береговых радиолокационных станций, оборудования для ракетных войск стратегического назначения и систем безопасности военных объектов РФ;
  • фрезерный станок JVM-360LS CNC американской компании JET Tools, который используется производителем компонентов для крылатых ракет Х-101;
  • китайский термопластавтомат TAYU TY-200S, который эксплуатируется российским производителем систем наведения, прицелов и комплексов круглосуточной разведки.

"Российские предприятия ВПК активно используют лизинговые схемы получения иностранного оборудования вместо прямой покупки. Такая практика иногда позволяет скрывать конечного пользователя и служит инструментом обхода санкционных ограничений.

Во избежание использования своих технологий в обеспечении войны и дестабилизационных действий, мировым производителям оборудования следует ввести практику его постоянного отслеживания и контроля местонахождения", - отмечают в ГУР.

