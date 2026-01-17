Энергетический шантаж: РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, - ГУР
Государство-агрессор Россия рассматривает варианты атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Такие действия являются частью кампании давления с целью принудить Киев к неприемлемым условиям прекращения войны и ослабить поддержку Украины со стороны партнеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.
Кампания давления на Украину
"С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства ― речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - сообщает ГУР.
Запугивание Европы
В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.
Чего добивается РФ
- Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла.
- По состоянию на середину января 2026 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.
- Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины.
А по рос транформаторах ніхто не буде лупити ?
атомну енергетику України буде роз...ібашина вся розподільча система атомної
енеггетики парашї.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250927-zelenskyj-yakshho-kreml-pogrozhuye-blekautom-kyyevu-blekaut-bude-u-moskvi/
За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.
