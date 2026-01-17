РУС
Новости РФ по подстанциям АЭС
2 069 36

Энергетический шантаж: РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, - ГУР

В МАГАТЭ заявили о взрыве беспилотника возле Южно-Украинской АЭС

Государство-агрессор Россия рассматривает варианты атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Такие действия являются частью кампании давления с целью принудить Киев к неприемлемым условиям прекращения войны и ослабить поддержку Украины со стороны партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Кампания давления на Украину

"С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства ― речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - сообщает ГУР.

Запугивание Европы

В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

Чего добивается РФ

  • Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла.
  • По состоянию на середину января 2026 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.
  • Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины.

АЭС (571) геноцид (419) ГУР (718)
Топ комментарии
+17
ну с тими фламінго що нам пообіцяли ми перші повинні вдарити по АЄС московитів
показать весь комментарий
17.01.2026 17:22 Ответить
+17
При зельцманах новини тільки погані (((
А по рос транформаторах ніхто не буде лупити ?
показать весь комментарий
17.01.2026 17:26 Ответить
+14
А які варіанти розглядають в жОПі? Навіть Курську АЕС засцяли звільнити в свій час. Уй@бки.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:23 Ответить
Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено. Джерело: https://censor.net/ua/n3595684
показать весь комментарий
17.01.2026 17:24 Ответить
а трамп та члени ради нато не можуть сказати ***** що в разі атаки на
атомну енергетику України буде роз...ібашина вся розподільча система атомної
енеггетики парашї.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:28 Ответить
нептунами, довгими нептунами, фламінгами, пекло, що там було ше.....
показать весь комментарий
17.01.2026 17:30 Ответить
Пекло ВІН таки зробив НАМ.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:42 Ответить
відповімо фламінгамі по Москві ?
показать весь комментарий
17.01.2026 17:29 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250927-zelenskyj-yakshho-kreml-pogrozhuye-blekautom-kyyevu-blekaut-bude-u-moskvi/
За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250927-zelenskyj-yakshho-kreml-pogrozhuye-blekautom-kyyevu-blekaut-bude-u-moskvi/
показать весь комментарий
17.01.2026 17:29 Ответить
чекаємо
показать весь комментарий
17.01.2026 17:32 Ответить
Виправдовуєш...
показать весь комментарий
17.01.2026 17:43 Ответить
кого, цього 3,14zдобола?
показать весь комментарий
17.01.2026 18:41 Ответить
Навала міндичів покрала гроші, які мали б піти на захист нашої енергетики та диверсії по всій балалайні. А тим часом цензор блокує мене на три доби за згадку про зелених пейсатих ненажер та зіпсований клімат у житті клептоманки з косою.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:29 Ответить
Така сама хрень,навіть за комент без ругані ,але з критикою ригозеленої мразоти блокують, десь в команді Бутусова є зехудобина яка дуже любить зеЛайно та його шапіто,і не терпить правди про їх злочини.
показать весь комментарий
17.01.2026 18:27 Ответить
не переживайте, Шмига захистив всі підстанції
показать весь комментарий
17.01.2026 17:30 Ответить
Портретами Мустафи і Фьодорова ?
показать весь комментарий
17.01.2026 17:39 Ответить
Гур доверху лапки і буде тільки константувати?! Повні імпотенти і зрадники при владі!
показать весь комментарий
17.01.2026 17:32 Ответить
Послабили підтримку України ось такі от міндичи, зельцмани, і інші *ов, самий головний ворог засів у ВР і опі
показать весь комментарий
17.01.2026 17:35 Ответить
а шо розглядає сциклива, немічно-патужна Зєля?.. Кличка чи Пороха винними в усіх її про.обах?..
показать весь комментарий
17.01.2026 17:38 Ответить
Если есть чем сразу же ответить по такому же---то пусть будет что будет. Только вот хер чем нету. А запад бздливый тем более не даст! Курская атомная рядом, можно конечно достать её быстро. Но эффект как минимум от 3 будет. К этому всё идёт.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:42 Ответить
Это вопрос к полякам и ес. Зонтик над Хмельницкой АЭС готовыпредоставить?
показать весь комментарий
17.01.2026 17:43 Ответить
Винні всі, крім "української" влади
показать весь комментарий
17.01.2026 17:45 Ответить
А миндич розглядае витрины ювелирных магазинов прекрасной средиземноморской страны и ждёт приезда своих корешей -подельников в роскошные виллы по соседству.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:44 Ответить
це вже було ,руйнували підстанції і АЕС зупиняли блоки
показать весь комментарий
17.01.2026 17:46 Ответить
Ну що, пора робити ядерку? Чи ще ні? Ааа?
показать весь комментарий
17.01.2026 17:52 Ответить
Воронезька АЕС, здається цілком в досяжності українських дронів і ракет. Не кажучи вже про власну ЗАЕС: варто лише дочекатись потрібної рози вітрів, щоб радіоактивна хмара пішла на схід..
показать весь комментарий
17.01.2026 17:53 Ответить
Вообще все просто нанимаете людей и выключаете свет в Москве
показать весь комментарий
17.01.2026 17:53 Ответить
Це для буданги дуже складно, там же немає 5 млн узбеків... А стоп
показать весь комментарий
17.01.2026 18:15 Ответить
А до чого ти готуєшся? До міру і процвітання? Шантажують тільки того хто піддається на шантаж. А ти придурок ще й як піддаєшся на шантаж. Бо замість ударів у відповідь ти заверещав що хочеш міру, перегаворів і референдуму. ***** ж за 4 роки війни не поступився жодним пунктом. Тому Тромб на нього і не давить
показать весь комментарий
17.01.2026 17:55 Ответить
"Це ж було вже!"
показать весь комментарий
17.01.2026 18:01 Ответить
Цікаво, а що то за така вумна людина в 2019 році передала атомну енергетику герою росії деркачу за фальшування плівок на Порошенка? Виключно за свої інтереси віддав всі секрети і об'єкти атомної енергетики ворогу. А хтось ще має надію, що він піклується про Україну? Як на мене, то він нами прикрився, щоб продовжувати забезпечувати своє оточення міндічів- цукерманів і залишитися на троні.
показать весь комментарий
17.01.2026 18:07 Ответить
Якщо 95 квартал вдіти в шерстяні костюми, а народу дати ********* палички,можна виробляти світло.
показать весь комментарий
17.01.2026 18:14 Ответить
Вдарить вони ви теж ударьте а не соплі жуйте хоч нема чим бити великий зелений мерзотник все просрав
показать весь комментарий
17.01.2026 18:25 Ответить
Які варіанти удару у відповідь розглядає zешобла? Запуск притулою супутника скумбрія-8?
показать весь комментарий
17.01.2026 18:31 Ответить
 
 