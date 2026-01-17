Энергетический шантаж: РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, - ГУР

Государство-агрессор Россия рассматривает варианты атак на подстанции передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Такие действия являются частью кампании давления с целью принудить Киев к неприемлемым условиям прекращения войны и ослабить поддержку Украины со стороны партнеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Кампания давления на Украину

"С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства ― речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - сообщает ГУР.

Запугивание Европы

В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

Чего добивается РФ

Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла.

По состоянию на середину января 2026 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.

Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины.

