Росія вдарила по енергооб’єкту на Чернігівщині: є знеструмлення в регіоні
18 січня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі у Чернігівській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє АТ "Чернігівобленерго".
Унаслідок атаки було пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі. Частина населених пунктів залишилася без світла. В енергокомпанії зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуть одразу після покращення безпекової ситуації.
Наслідки удару по енергетиці Чернігівщини
У "Чернігівобленерго" повідомили про знеструмлення зафіксоване у кількох громадах. Енергетики перебувають у готовності до аварійно-відновлювальних робіт, однак їх проведення залежить від обстановки в регіоні.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів", — йдеться у повідомленні компанії.
Перебої з водою та транспортом у Сумах
Також через проблеми з електропостачанням у Сумах зупинено рух тролейбусів. Міська влада повідомила про перехід об’єктів водоканалу на аварійно-резервне живлення. Вода подається за графіком із пониженим тиском.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив про серйозні пошкодження енергообладнання в області. За його словами, аварійні відключення відбулися по всьому регіону, котельні працюють на генераторах, а Пункти незламності переведені у посилений режим роботи.
- У неділю, 18 січня, Росія продовжує обстрілювати територію України. Ворожі дрони фіксуються у низці регіонів. Повітряні сили ЗСУ працюють над ліквідацією повітряної загрози.
