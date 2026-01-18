Надзвичайна ситуація в енергетиці: поліція збільшує кількість патрулів

Поліція збільшує кількість патрулів в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція працює у посиленому режимі

"В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працює у посиленому режимі. Зокрема, збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час", - заявили у міністерстві.

У МВС зазначили, що основні завдання поліцейських:

Підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням

Недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури

Оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії

Інформування громадян та надання необхідної допомоги.

"Водночас, просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу", - наголосили у міністерстві.

Окрім цього, у МВС нагадали, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

"Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ситуація на Київщині ускладнена через сильні морози. Критична інфраструктура забезпечена резервним живленням, - Свириденко

Надзвичайний стан в енергетиці

Нагадаємо, що 14 січня за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Читайте також: Через перебої в електропостачанні в Сумах знеструмлені об’єкти водоканалу, тролейбуси зупинили рух