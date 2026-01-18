Надзвичайна ситуація в енергетиці: поліція збільшує кількість патрулів
Поліція збільшує кількість патрулів в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.
Поліція працює у посиленому режимі
"В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працює у посиленому режимі. Зокрема, збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час", - заявили у міністерстві.
У МВС зазначили, що основні завдання поліцейських:
- Підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням
- Недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури
- Оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії
- Інформування громадян та надання необхідної допомоги.
"Водночас, просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу", - наголосили у міністерстві.
Окрім цього, у МВС нагадали, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.
"Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
Надзвичайний стан в енергетиці
Нагадаємо, що 14 січня за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
Мабуть тому, що у кацапів гарно з ракетами та шахедами. А у нас і з цим, як і з енергетикою, дуже фігово. (
