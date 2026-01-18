Надзвичайна ситуація в енергетиці: поліція збільшує кількість патрулів

Нацполіція виводить на вулиці додаткові сили для охорони правопорядку

Поліція збільшує кількість патрулів в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція працює у посиленому режимі

"В умовах надзвичайної ситуації в енергетиці поліція працює у посиленому режимі. Зокрема, збільшено кількість патрулів, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час", - заявили у міністерстві.

У МВС зазначили, що основні завдання поліцейських:

  • Підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням
  • Недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури
  • Оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії
  • Інформування громадян та надання необхідної допомоги.

"Водночас, просимо без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу", - наголосили у міністерстві.

Окрім цього, у МВС нагадали, що суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

"Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років – залежно від правової кваліфікації відповідно до Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Надзвичайний стан в енергетиці

Нагадаємо, що 14 січня за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

+32
Коли ці ненавчені підуть таки воювати?
18.01.2026 20:07 Відповісти
18.01.2026 20:07 Відповісти
+31
одягніть мусорів в шерстяний одяг ..і дайте українцям ********* палички

18.01.2026 20:08 Відповісти
18.01.2026 20:08 Відповісти
+30
кількість мусора збільшить кількість електроенергії ? ))
18.01.2026 20:07 Відповісти
18.01.2026 20:07 Відповісти
Недопущення загроз для людей і об'єктів критичної інфраструктури Джерело: https://censor.net/ua/n3596047
- зтабельної будуть збивати ракети ?
18.01.2026 19:58 Відповісти
18.01.2026 19:58 Відповісти
З табельної зброї ремонтуватимуть теплопроводи і електропідстанції
18.01.2026 20:06 Відповісти
18.01.2026 20:06 Відповісти
З НЕТу
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
18.01.2026 20:28 Відповісти
18.01.2026 20:28 Відповісти
"... чому у нас все так фігово з енергетикою?"

Мабуть тому, що у кацапів гарно з ракетами та шахедами. А у нас і з цим, як і з енергетикою, дуже фігово. (
19.01.2026 03:06 Відповісти
19.01.2026 03:06 Відповісти
Читаю- худею с мудрого нариду.. а давайте полицию вопше разгоним!! Шоб чисто конкретно поржать. А на утро обменяемся впечатлениями. Те кто доживут до утра.. всё-таки припарки идиотских решений девятнадцатого года нам мало. Развалим н****й всё до конца.
18.01.2026 21:13 Відповісти
18.01.2026 21:13 Відповісти
Так вже таке було після майдану, коли втік янукович, орки полізли в Крим.
Патрулювали громадяни, зменшилась злочинність.
Половину ментів сміливо можна відправити на фронт.
18.01.2026 21:29 Відповісти
18.01.2026 21:29 Відповісти
Будете ходити патрулювати? Кожну ніч? На ніж підете? Не переоцінюйте наше з вами можливості
18.01.2026 22:31 Відповісти
18.01.2026 22:31 Відповісти
Ще скажіть, що поліцаї "йдуть на ніж".
Та вони десятою дорогою обходять небезпечні ситуації.
19.01.2026 08:12 Відповісти
19.01.2026 08:12 Відповісти
О як добре, а то я переживав, що у нас мало патрулів, на всі перехрестя не вистачає
18.01.2026 20:04 Відповісти
18.01.2026 20:04 Відповісти
в Киеве этих п*****в уже больше чем гражданских. Я куею с этой страны просто, тупо сюр я такого еще не видел
19.01.2026 01:09 Відповісти
19.01.2026 01:09 Відповісти
На вулицях буде більше сміття....
18.01.2026 20:06 Відповісти
18.01.2026 20:06 Відповісти
Разом із, як їх там зараз називають, громадськими активістами. Раніше просто казали- тітушки.
18.01.2026 20:33 Відповісти
18.01.2026 20:33 Відповісти
кількість мусора збільшить кількість електроенергії ? ))
18.01.2026 20:07 Відповісти
Коли ці ненавчені підуть таки воювати?
18.01.2026 20:07 Відповісти
Вони ненавчені країну захищати, а навчені владу захищати.
18.01.2026 21:11 Відповісти
18.01.2026 21:11 Відповісти
одягніть мусорів в шерстяний одяг ..і дайте українцям ********* палички

18.01.2026 20:08 Відповісти
якась дивна математика - менше електроенергії .. а збільшують кількість мусора

не генерації і енергетиків .. а мусора
18.01.2026 20:19 Відповісти
18.01.2026 20:19 Відповісти
якась дивна математика - менше електроенергії .. а збільшують кількість мусора.
Це приховане посилення мобілізації під приводом кризи в енергетиці.
18.01.2026 21:22 Відповісти
Вдаримо "Автозаками" по блекауту!
18.01.2026 20:20 Відповісти
18.01.2026 20:20 Відповісти
Відкрити в відділках поліції камери незламності. Чай, печиво, теплі кайданки....
18.01.2026 20:38 Відповісти
18.01.2026 20:38 Відповісти
Це значить шоби тупоголові вкраїнчики незламно одягали шерстяні светри. і мусора палицями будуть потужно виробляти електроенергію.
Ви зробили це разом...
18.01.2026 20:21 Відповісти
18.01.2026 20:21 Відповісти
початок операції - мусор на сторожі )))

18.01.2026 20:22 Відповісти
18.01.2026 20:22 Відповісти
ну тепер виробництво електоенергії хоч і не стане зрозстати, але всим буде тепліше! треба тільки підождати 2-3 місяці, можливо трішки більше, і всі відчують, як збільшення патрулів почне підвищувати температуру навколишнього середовища!
18.01.2026 20:23 Відповісти
18.01.2026 20:23 Відповісти
А чим поліція може відбивати ракети?
18.01.2026 20:24 Відповісти
18.01.2026 20:24 Відповісти
Марина полиция не будет сбивать ракеты. Полиция может быть, если вам повезёт, сможет вас вытащить из тёмного угла, куда вас трое чурбанов ночью загонят. Но если их разогнать-то удовольствие чурбаны стопроцентно получат по полной. Так что решайте как вам лучше
18.01.2026 21:17 Відповісти
18.01.2026 21:17 Відповісти
Які чурбани? Комендантська година.
18.01.2026 23:10 Відповісти
18.01.2026 23:10 Відповісти
це зебот, розповідає як він з дружбанами жінок гвалтував.
19.01.2026 16:54 Відповісти
19.01.2026 16:54 Відповісти
ТЫ откедова вылез,дурачок?
19.01.2026 18:46 Відповісти
19.01.2026 18:46 Відповісти
фома фоммич - це зебот, розповідає як він з дружбанами жінок гвалтував.
19.01.2026 18:33 Відповісти
Треба, негайно будувати сміттеспалювальний з-д!
і тепло буде виробляти...
18.01.2026 20:29 Відповісти
18.01.2026 20:29 Відповісти
Не смішно. У Бортах є. Прилітає регулярно.

Рота закрий вже, клован.
18.01.2026 21:16 Відповісти
18.01.2026 21:16 Відповісти
Що, охоронятимуть розалені трансформатори?
Замість виписувати штрафи оркам на передовій за не пристібнутий ремінь безпеки.
18.01.2026 20:35 Відповісти
18.01.2026 20:35 Відповісти
Ресурси дозволяють збільшувати і збільшувати патрулі, когось чи щось охороняти, головне щоб була відмазка від фронту.
18.01.2026 20:40 Відповісти
18.01.2026 20:40 Відповісти
Так їх же треба десь пристроїть.
18.01.2026 21:15 Відповісти
18.01.2026 21:15 Відповісти
Це повна туфта , навіщо це ? Люди й так вдома сидять , а патрулів більше щоб ловити 25-60
18.01.2026 20:52 Відповісти
18.01.2026 20:52 Відповісти
Пока нет света - мусора будут набирать новое пушечное мясо для ТЦК, ведь камеры все равно не работают нигде!
18.01.2026 20:53 Відповісти
18.01.2026 20:53 Відповісти
Кацапомовне, завались вже
18.01.2026 21:53 Відповісти
18.01.2026 21:53 Відповісти
Як там смарагдові правителі пропонували: Видайте їм ********* палиці і хай їдуть терти москаликів на передок, енергії появиться, особливо в простих воїнів.
18.01.2026 20:54 Відповісти
18.01.2026 20:54 Відповісти
Кацапе, завались.
18.01.2026 21:54 Відповісти
18.01.2026 21:54 Відповісти
Точно- Межі дурості не існує, і чим її більше, тим дупа ближче.
18.01.2026 22:26 Відповісти
18.01.2026 22:26 Відповісти
- Доктор, у меня голова болит.
- Понятно, больной. Сейчас мы Вам поставим укол и всё пройдёт.
- Доктор, я не улавливаю связь - где болит, а где Вы будете колоть!
19.01.2026 00:04 Відповісти
19.01.2026 00:04 Відповісти
иждивенцы чертовы, на фронт п****е клоуны!
19.01.2026 01:06 Відповісти
19.01.2026 01:06 Відповісти
 
 