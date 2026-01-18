Чрезвычайная ситуация в энергетике: полиция увеличивает количество патрулей
Полиция увеличивает количество патрулей в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Полиция работает в усиленном режиме
"В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время", - заявили в министерстве.
В МВД отметили, что основные задачи полицейских:
- поддержание общественного порядка, предотвращение краж и других правонарушений;
- недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;
- оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии;
- информирование граждан и оказание необходимой помощи.
"В то же время, просим без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, в МВД напомнили, что строго запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.
"Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет – в зависимости от правовой квалификации в соответствии с Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.
Чрезвычайное положение в энергетике
Напомним, что 14 января по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
- зтабельної будуть збивати ракети ?
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
Патрулювали громадяни, зменшилась злочинність.
Половину ментів сміливо можна відправити на фронт.
не генерації і енергетиків .. а мусора
Це приховане посилення мобілізації під приводом кризи в енергетиці.
Ви зробили це разом...
і тепло буде виробляти...
Рота закрий вже, клован.
Замість виписувати штрафи оркам на передовій за не пристібнутий ремінь безпеки.