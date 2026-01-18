Чрезвычайная ситуация в энергетике: полиция увеличивает количество патрулей

Полиция увеличивает количество патрулей в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция работает в усиленном режиме

"В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время", - заявили в министерстве.

В МВД отметили, что основные задачи полицейских:

поддержание общественного порядка, предотвращение краж и других правонарушений;

недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;

оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии;

информирование граждан и оказание необходимой помощи.

"В то же время, просим без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в МВД напомнили, что строго запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.

"Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет – в зависимости от правовой квалификации в соответствии с Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное положение в энергетике

Напомним, что 14 января по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

