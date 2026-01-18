РУС
Новости Удары по энергетике
2 978 36

Чрезвычайная ситуация в энергетике: полиция увеличивает количество патрулей

Нацполиция выводит на улицы дополнительные силы для охраны правопорядка

Полиция увеличивает количество патрулей в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция работает в усиленном режиме

"В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время", - заявили в министерстве.

В МВД отметили, что основные задачи полицейских:

  • поддержание общественного порядка, предотвращение краж и других правонарушений;
  • недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры;
  • оповещение о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии;
  • информирование граждан и оказание необходимой помощи.

"В то же время, просим без крайней необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в МВД напомнили, что строго запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.

"Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет – в зависимости от правовой квалификации в соответствии с Уголовным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ситуация в Киевской области осложнена из-за сильных морозов. Критическая инфраструктура обеспечена резервным питанием, - Свириденко

Чрезвычайное положение в энергетике

Напомним, что 14 января по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС за неделю осуществила более 6 тысяч выездов и спасла 173 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

МВД (9364) Нацполиция (17046) энергетика (3082)
Топ комментарии
+18
кількість мусора збільшить кількість електроенергії ? ))
18.01.2026 20:07 Ответить
+18
одягніть мусорів в шерстяний одяг ..і дайте українцям ********* палички

18.01.2026 20:08 Ответить
+17
Коли ці ненавчені підуть таки воювати?
18.01.2026 20:07 Ответить
- зтабельної будуть збивати ракети ?
18.01.2026 19:58 Ответить
З табельної зброї ремонтуватимуть теплопроводи і електропідстанції
18.01.2026 20:06 Ответить
З НЕТу
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
18.01.2026 20:28 Ответить
Читаю- худею с мудрого нариду.. а давайте полицию вопше разгоним!! Шоб чисто конкретно поржать. А на утро обменяемся впечатлениями. Те кто доживут до утра.. всё-таки припарки идиотских решений девятнадцатого года нам мало. Развалим н****й всё до конца.
18.01.2026 21:13 Ответить
Так вже таке було після майдану, коли втік янукович, орки полізли в Крим.
Патрулювали громадяни, зменшилась злочинність.
Половину ментів сміливо можна відправити на фронт.
18.01.2026 21:29 Ответить
Будете ходити патрулювати? Кожну ніч? На ніж підете? Не переоцінюйте наше з вами можливості
показать весь комментарий
О як добре, а то я переживав, що у нас мало патрулів, на всі перехрестя не вистачає
18.01.2026 20:04 Ответить
На вулицях буде більше сміття....
показать весь комментарий
Разом із, як їх там зараз називають, громадськими активістами. Раніше просто казали- тітушки.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:33 Ответить
кількість мусора збільшить кількість електроенергії ? ))
показать весь комментарий
Коли ці ненавчені підуть таки воювати?
18.01.2026 20:07 Ответить
Вони ненавчені країну захищати, а навчені владу захищати.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:11 Ответить
одягніть мусорів в шерстяний одяг ..і дайте українцям ********* палички

18.01.2026 20:08 Ответить
якась дивна математика - менше електроенергії .. а збільшують кількість мусора

не генерації і енергетиків .. а мусора
18.01.2026 20:19 Ответить
якась дивна математика - менше електроенергії .. а збільшують кількість мусора.
Це приховане посилення мобілізації під приводом кризи в енергетиці.
показать весь комментарий
18.01.2026 21:22 Ответить
Вдаримо "Автозаками" по блекауту!
18.01.2026 20:20 Ответить
Відкрити в відділках поліції камери незламності. Чай, печиво, теплі кайданки....
18.01.2026 20:38 Ответить
Це значить шоби тупоголові вкраїнчики незламно одягали шерстяні светри. і мусора палицями будуть потужно виробляти електроенергію.
Ви зробили це разом...
показать весь комментарий
18.01.2026 20:21 Ответить
початок операції - мусор на сторожі )))

18.01.2026 20:22 Ответить
ну тепер виробництво електоенергії хоч і не стане зрозстати, але всим буде тепліше! треба тільки підождати 2-3 місяці, можливо трішки більше, і всі відчують, як збільшення патрулів почне підвищувати температуру навколишнього середовища!
18.01.2026 20:23 Ответить
А чим поліція може відбивати ракети?
18.01.2026 20:24 Ответить
Марина полиция не будет сбивать ракеты. Полиция может быть, если вам повезёт, сможет вас вытащить из тёмного угла, куда вас трое чурбанов ночью загонят. Но если их разогнать-то удовольствие чурбаны стопроцентно получат по полной. Так что решайте как вам лучше
показать весь комментарий
18.01.2026 21:17 Ответить
Треба, негайно будувати сміттеспалювальний з-д!
і тепло буде виробляти...
18.01.2026 20:29 Ответить
Не смішно. У Бортах є. Прилітає регулярно.

Рота закрий вже, клован.
18.01.2026 21:16 Ответить
Що, охоронятимуть розалені трансформатори?
Замість виписувати штрафи оркам на передовій за не пристібнутий ремінь безпеки.
18.01.2026 20:35 Ответить
Ресурси дозволяють збільшувати і збільшувати патрулі, когось чи щось охороняти, головне щоб була відмазка від фронту.
18.01.2026 20:40 Ответить
Так їх же треба десь пристроїть.
18.01.2026 21:15 Ответить
Це повна туфта , навіщо це ? Люди й так вдома сидять , а патрулів більше щоб ловити 25-60
18.01.2026 20:52 Ответить
Пока нет света - мусора будут набирать новое пушечное мясо для ТЦК, ведь камеры все равно не работают нигде!
18.01.2026 20:53 Ответить
Кацапомовне, завались вже
18.01.2026 21:53 Ответить
Як там смарагдові правителі пропонували: Видайте їм ********* палиці і хай їдуть терти москаликів на передок, енергії появиться, особливо в простих воїнів.
18.01.2026 20:54 Ответить
- Вам холодно?Мы увеличивает количество патрулей,не нужно аплодисментов,ваша задача заплатить больше налогов на их зарплаты,топливо и новенькие автомобили.Квартальное шоу продолжается
18.01.2026 20:55 Ответить
Кацапе, завались.
18.01.2026 21:54 Ответить
Точно- Межі дурості не існує, і чим її більше, тим дупа ближче.
18.01.2026 22:26 Ответить
 
 