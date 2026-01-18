Ситуация в Киевской области осложнена из-за сильных морозов. Критическая инфраструктура обеспечена резервным питанием, - Свириденко.
В Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Ситуация осложнена из-за сильных морозов.
Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, безусловным приоритетом в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике является помощь людям.
Ситуация с отоплением
"Для поддержки людей по области развернуты 456 пунктов несокрушимости, работают вагоны несокрушимости от Укрзализныци. Критическая инфраструктура Киевской области обеспечена источниками резервного питания. Дома на электроотоплении подключены к генераторам большой мощности. Подключены также 36 мобильных котельных", - отметила она.
Свириденко также пообщалась с представителями бизнеса Киевской области об их работе в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. В Киевской области работает более полусотни таких установок. Правительство оказывает полное содействие для подключения когенерационных установок.
"Для этого мы запустили единое окно для запросов бизнеса по подключению установок - на платформе "Пульс", - резюмирует премьер.
