Ситуация в Киевской области осложнена из-за сильных морозов. Критическая инфраструктура обеспечена резервным питанием, - Свириденко.

Отопление в Киевской области

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Ситуация осложнена из-за сильных морозов.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, безусловным приоритетом в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике является помощь людям.

Ситуация с отоплением

"Для поддержки людей по области развернуты 456 пунктов несокрушимости, работают вагоны несокрушимости от Укрзализныци. Критическая инфраструктура Киевской области обеспечена источниками резервного питания. Дома на электроотоплении подключены к генераторам большой мощности. Подключены также 36 мобильных котельных", - отметила она.

Свириденко также пообщалась с представителями бизнеса Киевской области об их работе в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.

Свириденко также пообщалась с представителями бизнеса Киевской области об их работе в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. В Киевской области работает более полусотни таких установок. Правительство оказывает полное содействие для подключения когенерационных установок.

"Для этого мы запустили единое окно для запросов бизнеса по подключению установок - на платформе "Пульс", - резюмирует премьер.

18.01.2026 12:30 Ответить
К чему это? Специалистка изрекла!
18.01.2026 12:32 Ответить
К тому, что подсказывает пуйлу - бей по резервным источникам энергии
18.01.2026 12:34 Ответить
18.01.2026 12:34 Ответить
а ще вода мокра
18.01.2026 13:04 Ответить
Ох вже ця зима і ці морози як завжди не вчасно. Ми ж зимою тепла, міру і процвітання чекали
18.01.2026 13:16 Ответить
https://t.me/VVgorkovenko/17940 Володимир Горковенко:
Скоро буде 4-та річниця як вони усе профукали. Ще ніколи країна так дорого не платила за рішення дилетантів, профанів, невігласів та паталогічних українофобів. Точніше, за відсутність цих рішень. Попри попередження, попри сигнали і попри очевидні факти. Це коротке відео перше із серії https://www.youtube.com/shorts/QRsxzVC1RFU "НЕвтішна хроніка". Це своєрідна пігулка для пам'яті. Я розумію, що ідіотам не дійде, що я їх не переконаю. Водночас, нехай ці самі ідіоти спробують заперечити хоча б один із наведених фактів. Хоча б ОДИН!!!!!
18.01.2026 13:18 Ответить
 
 