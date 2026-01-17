Самая сложная ситуация с электричеством в Киевской, Одесской и Запорожской областях, - Кулеба
По состоянию на субботу, 17 января, наихудшая ситуация с поставками электроэнергии в Киевской, Одесской и Запорожской областях.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в Киеве и области
По словам Кулебы, в Киеве продолжается подключение около 100 многоэтажных домов к теплосети, тогда как более 40 домов остаются без отопления еще с 9 января.
Дополнительные аварийные отключения вызваны низкими температурами, и для их ликвидации привлекаются все профильные службы. Сейчас более 50 тысяч абонентов обесточены, но критическая инфраструктура обеспечена альтернативными источниками питания.
Ситуация в Одесской и Запорожской областях
Восстановительные работы также продолжаются в Одесской и Запорожской областях.
По словам чиновника, в Одессе уже идет переподключение, а в Запорожье планируют завершить ремонты до конца дня, чтобы перейти к плановым графикам отключений.
Работа бизнеса в условиях отключений света
Кроме этого, Кулеба рассказал, что частные бизнесы, такие как кафе, магазины, торгово-развлекательные центры, которые являются пунктами несокрушимости, могут работать круглосуточно.
Он подчеркнул, что это не касается развлекательных заведений и для этого еще необходимо принять решение на уровне местных властей и скоординировать с военным руководством.
Министр также напомнил, что в Киеве и области принято решение разрешить передвижение граждан к пунктам несокрушимости и обогрева даже во время комендантского часа. Для этого не нужны специальные пропуска — достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.
"Никогда раньше мы не переживали таких условий: сильные морозы и одновременные удары по энергосистеме. Ни одна система не выдерживает десятков атак "Искандеров" и дронов при среднесуточной температуре -15. Поэтому поддержка партнеров сейчас нужна как никогда", - заявил Кулеба.
Чиновник добавил, что Украина ожидает поддержки от партнеров, именно для этого соберётся встреча представителей Украины и других стран в формате энергетического "Рамштайна".
Але війна швидко нівелювала всю користь від синдрому «Dovgiy Yazik».
Спочатку два *****@ла не відчувши, що почалась війна запостили селфі з полігону в Яворіві. Мовляв, дивиться які ми офігенні, стоїмо тут на фоні десятків добровольців. Наслідки відомі всім. Ні, не для цих двох, у них як раз все добре. Наслідки для інших, після того як туди прилетіли російські ракети.
Потім були потужні та незламні репортажі з виробництва чогось там необхідного для фронту. Ну як же без піару? Ось ми такі красівчікі побудували в місті Н-ск нове виробництво. Ось дивиться, яка красива будівля. А ось ще і ще… Що відбувалося далі, то питання риторичне.
Закінчується четвертий рік з початку повномасштабного вторгнення. Росія може бити куди завгодно і чим завгодно. А ми чим відповідаємо? Ну наприклад можемо закрити «Dovgim Yazikom» небо над Києвом. І не просто закрити, а в виключно через особисте розпорядження аааххххх якого керівника.
А ще можемо звітуючи навипередки, щоби… хер його знає навіщо… підказувати ворогу куди бити наступним разом. Іноді здається, що його розвідникам нічого і не треба робити. Читай новини, себто щоденні звіти влади про побудоване та відновлене ось тобі і вся розвідка. Ось президент в сварці із мером Києва, похвалив досвід Харкова. Скільки ракет вже прилетіло в той «досвід»?
І так скрізь!
Відновили якусь ТЕЦ? Молодці! Дійсно молодці. Але ж закрийте рота. Жодної інформації. А якщо все ж таки язик не тримається за зубами, то всі ваші звіти мусять складатися з однієї фрази, «Працюємо. Ситуація складна». Чули про таке слово - дезінформація, чи ні? Судячи з усього ні. Бо три дні тому, премʼєр-міністр України заявила наступне: "Якщо не буде масованих атак - хочу це ще раз підкреслити, - то у нас в четвер з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь таке казати назагал і казати, яка підстанція буде відновлена, але кажу, що це буде четвер", - зазначила очільниця уряду.
Що ж, ворог напевне також прочитав звіт пані Свіриденко і вирішив «поліпшити» графіки.
Пішла шістнадцята година…