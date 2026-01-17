Самая сложная ситуация с электричеством в Киевской, Одесской и Запорожской областях, - Кулеба

По состоянию на субботу, 17 января, наихудшая ситуация с поставками электроэнергии в Киевской, Одесской и Запорожской областях.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в Киеве и области

По словам Кулебы, в Киеве продолжается подключение около 100 многоэтажных домов к теплосети, тогда как более 40 домов остаются без отопления еще с 9 января.

Дополнительные аварийные отключения вызваны низкими температурами, и для их ликвидации привлекаются все профильные службы. Сейчас более 50 тысяч абонентов обесточены, но критическая инфраструктура обеспечена альтернативными источниками питания.

Ситуация в Одесской и Запорожской областях

Восстановительные работы также продолжаются в Одесской и Запорожской областях.

По словам чиновника, в Одессе уже идет переподключение, а в Запорожье планируют завершить ремонты до конца дня, чтобы перейти к плановым графикам отключений.

Работа бизнеса в условиях отключений света

Кроме этого, Кулеба рассказал, что частные бизнесы, такие как кафе, магазины, торгово-развлекательные центры, которые являются пунктами несокрушимости, могут работать круглосуточно.

Он подчеркнул, что это не касается развлекательных заведений и для этого еще необходимо принять решение на уровне местных властей и скоординировать с военным руководством.

Министр также напомнил, что в Киеве и области принято решение разрешить передвижение граждан к пунктам несокрушимости и обогрева даже во время комендантского часа. Для этого не нужны специальные пропуска — достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.

"Никогда раньше мы не переживали таких условий: сильные морозы и одновременные удары по энергосистеме. Ни одна система не выдерживает десятков атак "Искандеров" и дронов при среднесуточной температуре -15. Поэтому поддержка партнеров сейчас нужна как никогда", - заявил Кулеба.

Чиновник добавил, что Украина ожидает поддержки от партнеров, именно для этого соберётся встреча представителей Украины и других стран в формате энергетического "Рамштайна".

