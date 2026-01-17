Найскладніша ситуація зі світлом у Київській, Одеській та Запорізькій областях, - Кулеба

Кулеба назвав три регіони, де ситуація з електропостачанням є найбільш критичною

Станом на суботу, 17 січня, найгірша ситуація з постачанням електроенергії у Київській, Одеській та Запорізькій областях.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в Києві та області

За словами Кулеби, у Києві триває підключення близько 100 багатоповерхових будинків до тепломережі, тоді як понад 40 будинків залишаються без опалення ще з 9 січня.

Додаткові аварійні відключення спричинені низькими температурами, і для їх ліквідації залучаються всі профільні служби. Наразі понад 50 тисяч абонентів знеструмлені, але критична інфраструктура забезпечена альтернативними джерелами живлення.

Ситуація на Одещині та на Запоріжжі

Відновлювальні роботи також тривають і в Одеській та Запорізькій областях.

За словами урядовця,  в Одесі вже йде перепідключення, а в Запоріжжі планують завершити ремонти до кінця дня, щоб перейти до планових графіків відключень.

Робота бізнесу в умовах відключень світла

Окрім цього, Кулеба розповів, що приватні бізнеси, як кафе, магазини, торгівельно-розважальні центри, які є пунктами незламності, можуть працювати цілодобово.

Він наголосив, що це не стосується розважальних закладів та для цього ще необхідно прийняти рішення на рівні місцевих влад та скоординувати з військовим керівництвом.

Міністр також нагадав, що у Києві та області ухвалено рішення дозволити пересування громадян до пунктів незламності та обігріву навіть під час комендантської години. Для цього не потрібні спеціальні перепустки — достатньо мати документ, що посвідчує особу.

"Ніколи раніше ми не переживали таких умов: сильні морози та одночасні удари по енергосистемі. Жодна система не витримує десятків атак "Іскандерів" і дронів при середньодобовій температурі -15. Тому підтримка партнерів зараз потрібна як ніколи", - заявив Кулеба.

Посадовець додав, що Україна очікує підтримку від партнерів, саме для цього збереться зустріч представників України та інших країн у форматі енергетичного "Рамштайну".

Київська область Одеська область енергетика Запорізька область Кулеба Олексій
Феноменальне балабольство завжди грало на користь ЗЕленим більшовикам. На цьому вони прийшли до влади. Застосовуючи це вміння, вони ж приховували власне невігластво в питаннях управління країною. Одним словом «Пр@їбали», влада пояснювала одразу все і всім.

Але війна швидко нівелювала всю користь від синдрому «Dovgiy Yazik».

Спочатку два *****@ла не відчувши, що почалась війна запостили селфі з полігону в Яворіві. Мовляв, дивиться які ми офігенні, стоїмо тут на фоні десятків добровольців. Наслідки відомі всім. Ні, не для цих двох, у них як раз все добре. Наслідки для інших, після того як туди прилетіли російські ракети.

Потім були потужні та незламні репортажі з виробництва чогось там необхідного для фронту. Ну як же без піару? Ось ми такі красівчікі побудували в місті Н-ск нове виробництво. Ось дивиться, яка красива будівля. А ось ще і ще… Що відбувалося далі, то питання риторичне.

Закінчується четвертий рік з початку повномасштабного вторгнення. Росія може бити куди завгодно і чим завгодно. А ми чим відповідаємо? Ну наприклад можемо закрити «Dovgim Yazikom» небо над Києвом. І не просто закрити, а в виключно через особисте розпорядження аааххххх якого керівника.

А ще можемо звітуючи навипередки, щоби… хер його знає навіщо… підказувати ворогу куди бити наступним разом. Іноді здається, що його розвідникам нічого і не треба робити. Читай новини, себто щоденні звіти влади про побудоване та відновлене ось тобі і вся розвідка. Ось президент в сварці із мером Києва, похвалив досвід Харкова. Скільки ракет вже прилетіло в той «досвід»?

І так скрізь!

Відновили якусь ТЕЦ? Молодці! Дійсно молодці. Але ж закрийте рота. Жодної інформації. А якщо все ж таки язик не тримається за зубами, то всі ваші звіти мусять складатися з однієї фрази, «Працюємо. Ситуація складна». Чули про таке слово - дезінформація, чи ні? Судячи з усього ні. Бо три дні тому, премʼєр-міністр України заявила наступне: "Якщо не буде масованих атак - хочу це ще раз підкреслити, - то у нас в четвер з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь таке казати назагал і казати, яка підстанція буде відновлена, але кажу, що це буде четвер", - зазначила очільниця уряду.

Що ж, ворог напевне також прочитав звіт пані Свіриденко і вирішив «поліпшити» графіки.

Пішла шістнадцята година…
17.01.2026 18:56 Відповісти
нагадую Zельона Гнида олексій кулеба автор слів "цвинтар, який обʼєднує країну"
17.01.2026 18:52 Відповісти
+5
Коли його уже звільнять? За таку зарплату я теж би міг на TV казки розповідати....
17.01.2026 18:41 Відповісти
Повністю з вами згоден, але проблема трохи глибша. Балаболи тому і балаболять, бо є такий запит у плебса. І тут маю на увазі не думаючий народ, а саме безтолковий плебс, а їх значно більше
17.01.2026 21:10 Відповісти
Обʼєднуємось, обʼєднуємось, не штовхаємося, всім місця вистачить.
17.01.2026 19:01 Відповісти
настільки складна ситуація що в урядовому борделі знову ліжка переставляють і навіть Жульку на перші шпальта витащили
17.01.2026 19:02 Відповісти
Балабольства багато толку мало, краще би ви свої брудні рти закрили назавжди.
17.01.2026 19:26 Відповісти
А наче в Дніпрі все гаразд! Сьогодні без світла 18 годин.
17.01.2026 20:01 Відповісти
київська обл, Бориспільский рн
сьогодні світло було з 20.00 до 20.10, при цьому 156-163 вольт на фазах
Нагадую, у селах немає ні опалення, ні водопостачання - все своє і без енергії відсутнє.
Це вже 3 тижня так.
17.01.2026 22:41 Відповісти
Це тупе створіння навіть не розуміє що говоре...
