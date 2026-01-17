Найскладніша ситуація зі світлом у Київській, Одеській та Запорізькій областях, - Кулеба

Станом на суботу, 17 січня, найгірша ситуація з постачанням електроенергії у Київській, Одеській та Запорізькій областях.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в Києві та області

За словами Кулеби, у Києві триває підключення близько 100 багатоповерхових будинків до тепломережі, тоді як понад 40 будинків залишаються без опалення ще з 9 січня.

Додаткові аварійні відключення спричинені низькими температурами, і для їх ліквідації залучаються всі профільні служби. Наразі понад 50 тисяч абонентів знеструмлені, але критична інфраструктура забезпечена альтернативними джерелами живлення.

Ситуація на Одещині та на Запоріжжі

Відновлювальні роботи також тривають і в Одеській та Запорізькій областях.

За словами урядовця, в Одесі вже йде перепідключення, а в Запоріжжі планують завершити ремонти до кінця дня, щоб перейти до планових графіків відключень.

Робота бізнесу в умовах відключень світла

Окрім цього, Кулеба розповів, що приватні бізнеси, як кафе, магазини, торгівельно-розважальні центри, які є пунктами незламності, можуть працювати цілодобово.

Він наголосив, що це не стосується розважальних закладів та для цього ще необхідно прийняти рішення на рівні місцевих влад та скоординувати з військовим керівництвом.

Міністр також нагадав, що у Києві та області ухвалено рішення дозволити пересування громадян до пунктів незламності та обігріву навіть під час комендантської години. Для цього не потрібні спеціальні перепустки — достатньо мати документ, що посвідчує особу.

"Ніколи раніше ми не переживали таких умов: сильні морози та одночасні удари по енергосистемі. Жодна система не витримує десятків атак "Іскандерів" і дронів при середньодобовій температурі -15. Тому підтримка партнерів зараз потрібна як ніколи", - заявив Кулеба.

Посадовець додав, що Україна очікує підтримку від партнерів, саме для цього збереться зустріч представників України та інших країн у форматі енергетичного "Рамштайну".

