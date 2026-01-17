Найскладніша ситуація зі світлом у Київській, Одеській та Запорізькій областях, - Кулеба
Станом на суботу, 17 січня, найгірша ситуація з постачанням електроенергії у Київській, Одеській та Запорізькій областях.
Про це у коментарі "Суспільному" розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в Києві та області
За словами Кулеби, у Києві триває підключення близько 100 багатоповерхових будинків до тепломережі, тоді як понад 40 будинків залишаються без опалення ще з 9 січня.
Додаткові аварійні відключення спричинені низькими температурами, і для їх ліквідації залучаються всі профільні служби. Наразі понад 50 тисяч абонентів знеструмлені, але критична інфраструктура забезпечена альтернативними джерелами живлення.
Ситуація на Одещині та на Запоріжжі
Відновлювальні роботи також тривають і в Одеській та Запорізькій областях.
За словами урядовця, в Одесі вже йде перепідключення, а в Запоріжжі планують завершити ремонти до кінця дня, щоб перейти до планових графіків відключень.
Робота бізнесу в умовах відключень світла
Окрім цього, Кулеба розповів, що приватні бізнеси, як кафе, магазини, торгівельно-розважальні центри, які є пунктами незламності, можуть працювати цілодобово.
Він наголосив, що це не стосується розважальних закладів та для цього ще необхідно прийняти рішення на рівні місцевих влад та скоординувати з військовим керівництвом.
Міністр також нагадав, що у Києві та області ухвалено рішення дозволити пересування громадян до пунктів незламності та обігріву навіть під час комендантської години. Для цього не потрібні спеціальні перепустки — достатньо мати документ, що посвідчує особу.
"Ніколи раніше ми не переживали таких умов: сильні морози та одночасні удари по енергосистемі. Жодна система не витримує десятків атак "Іскандерів" і дронів при середньодобовій температурі -15. Тому підтримка партнерів зараз потрібна як ніколи", - заявив Кулеба.
Посадовець додав, що Україна очікує підтримку від партнерів, саме для цього збереться зустріч представників України та інших країн у форматі енергетичного "Рамштайну".
Але війна швидко нівелювала всю користь від синдрому «Dovgiy Yazik».
Спочатку два *****@ла не відчувши, що почалась війна запостили селфі з полігону в Яворіві. Мовляв, дивиться які ми офігенні, стоїмо тут на фоні десятків добровольців. Наслідки відомі всім. Ні, не для цих двох, у них як раз все добре. Наслідки для інших, після того як туди прилетіли російські ракети.
Потім були потужні та незламні репортажі з виробництва чогось там необхідного для фронту. Ну як же без піару? Ось ми такі красівчікі побудували в місті Н-ск нове виробництво. Ось дивиться, яка красива будівля. А ось ще і ще… Що відбувалося далі, то питання риторичне.
Закінчується четвертий рік з початку повномасштабного вторгнення. Росія може бити куди завгодно і чим завгодно. А ми чим відповідаємо? Ну наприклад можемо закрити «Dovgim Yazikom» небо над Києвом. І не просто закрити, а в виключно через особисте розпорядження аааххххх якого керівника.
А ще можемо звітуючи навипередки, щоби… хер його знає навіщо… підказувати ворогу куди бити наступним разом. Іноді здається, що його розвідникам нічого і не треба робити. Читай новини, себто щоденні звіти влади про побудоване та відновлене ось тобі і вся розвідка. Ось президент в сварці із мером Києва, похвалив досвід Харкова. Скільки ракет вже прилетіло в той «досвід»?
І так скрізь!
Відновили якусь ТЕЦ? Молодці! Дійсно молодці. Але ж закрийте рота. Жодної інформації. А якщо все ж таки язик не тримається за зубами, то всі ваші звіти мусять складатися з однієї фрази, «Працюємо. Ситуація складна». Чули про таке слово - дезінформація, чи ні? Судячи з усього ні. Бо три дні тому, премʼєр-міністр України заявила наступне: "Якщо не буде масованих атак - хочу це ще раз підкреслити, - то у нас в четвер з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь таке казати назагал і казати, яка підстанція буде відновлена, але кажу, що це буде четвер", - зазначила очільниця уряду.
Що ж, ворог напевне також прочитав звіт пані Свіриденко і вирішив «поліпшити» графіки.
Пішла шістнадцята година…
сьогодні світло було з 20.00 до 20.10, при цьому 156-163 вольт на фазах
Нагадую, у селах немає ні опалення, ні водопостачання - все своє і без енергії відсутнє.
Це вже 3 тижня так.