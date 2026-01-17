Ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури у Харкові: постраждало троє людей (оновлено)
Наразі ворог обстрілює Харків, у місті чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі в бік міста.
"Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо. Внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі", - уточнив він.
"Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури", - згодом уточнив він.
Більше офіційної інформації на цю мить не відомо.
У соцмережах пишуть про пожежу на місці ворожого удару.
Оновлена інформація
За даними ОВА, одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Харкова.
Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.
Оновлення
"Кількість постраждалих від обстрілу обʼєкту критичної інфраструктури зросла до трьох", - пізніше повідомив Терехов.
