УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10599 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріли Харкова
3 315 7

Ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури у Харкові: постраждало троє людей (оновлено)

ракета на Харків

Наразі ворог обстрілює Харків, у місті чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі в бік міста.

"Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо. Внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі", - уточнив він.

"Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури", - згодом уточнив він.

Більше офіційної інформації на цю мить не відомо.

У соцмережах пишуть про пожежу на місці ворожого удару.

Оновлена інформація

За даними ОВА, одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Харкова.

Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Оновлення

"Кількість постраждалих від обстрілу обʼєкту критичної інфраструктури зросла до трьох", - пізніше повідомив Терехов.

Автор: 

обстріл (33600) Харків (6040) енергетика (3721)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто то недавно говорил что Харьков очень круто готов к обстрелам в плане инфраструктуры. И вот уже второй день как орки проверяют так ли это. Кто же это сказал, никак не могу вспомнить...Кто сей потужный и незламный оратор?
показати весь коментар
17.01.2026 14:52 Відповісти
Валадымыр гигаВатный
показати весь коментар
17.01.2026 15:10 Відповісти
Шмиголь
показати весь коментар
17.01.2026 16:05 Відповісти
хуіголь! незламний лідор на 100 гігаватт потужності горланив як Харків підготувався, а Кличко начебто все просрав! шмигаль вже потім...
показати весь коментар
17.01.2026 18:57 Відповісти
Хтось нещодавно ротяку розкривав, стосовно того, що Харков начебто добре захищений, на відміну від Київа?
Кацапи тебе почули.
Шмиг зеленої наволочі.
Це ті самі зелені підари, які апелюють до "єдності", тільки єднатись потрібно не навколо України, а навколо неголеного *******.
Заради того, щоби догодити піськограю підставив харків'ян.
показати весь коментар
17.01.2026 17:36 Відповісти
Голобородько дав координати ворогу, повідомивши, що Харків добре підготовлений? Інколи таким великим генералісімусам промовчати.
показати весь коментар
17.01.2026 18:02 Відповісти
Спасибі за наведення, пан базіка!.(
показати весь коментар
17.01.2026 18:44 Відповісти
 
 