Ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури у Харкові: постраждало троє людей (оновлено)

Наразі ворог обстрілює Харків, у місті чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі в бік міста.

"Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо. Внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі", - уточнив він.

Також читайте: Зеленський провів енергетичний селектор: доручив розібратися щодо будинків у Києві, які досі без опалення. ФОТО

"Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури", - згодом уточнив він.

Більше офіційної інформації на цю мить не відомо.

У соцмережах пишуть про пожежу на місці ворожого удару.

Також читайте: Війська РФ зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури у Харкові, - Терехов

Оновлена інформація

За даними ОВА, одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Харкова.

Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Оновлення

"Кількість постраждалих від обстрілу обʼєкту критичної інфраструктури зросла до трьох", - пізніше повідомив Терехов.