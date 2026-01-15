Війська РФ зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури у Харкові, - Терехов

15 січня російські війська зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в Харкові, міська влада працює над мінімізацією наслідків удару.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в місті цілодобово працює штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

На місці удару перебувають аварійні служби та профільні фахівці, які намагаються зберегти керованість ситуації та мінімізувати наслідки пошкоджень.

Терехов зазначив, що місто готувалося до різних сценаріїв розвитку подій і нині діє відповідно до напрацьованих планів.

"Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті", - наголосив міський голова.

Що передувало?

15 січня російські окупаційні війська атакували передмістя Харкова балістикою.

Синєгубов згодом підтвердив, що ворог завдав ударів по передмістю.

