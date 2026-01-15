Війська РФ зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури у Харкові, - Терехов

Удари шахедів по будинку в Харкові 18 серпня

15 січня російські війська зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в Харкові, міська влада працює над мінімізацією наслідків удару.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в місті цілодобово працює штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

На місці удару перебувають аварійні служби та профільні фахівці, які намагаються зберегти керованість ситуації та мінімізувати наслідки пошкоджень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули КАБ на Білопілля: одна людина загинула і четверо поранені

Терехов зазначив, що місто готувалося до різних сценаріїв розвитку подій і нині діє відповідно до напрацьованих планів.

"Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті", - наголосив міський голова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по півдню Одещини: зруйновано дві адмінбудівлі, поранено охоронця

Що передувало?

  • 15 січня російські окупаційні війська атакували передмістя Харкова балістикою.
  • Синєгубов згодом підтвердив, що ворог завдав ударів по передмістю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував службовий транспорт поліції під час евакуації мешканців на Харківщині: авто знищено. ФОТО

Автор: 

обстріл (33600) Харків (6040) Терехов Ігор (320)
Топ коментарі
яскравий приклад не патякати хто, як та до чого підготувався
показати весь коментар
15.01.2026 17:24 Відповісти
Найяскравіше підготувався фла Міндіч і КО😡🤡
показати весь коментар
15.01.2026 17:28 Відповісти
Як тільки вчора Шмигаль і Зеля заговорили про енергетичний колапс в Києві і навели приклад Харкова як він підготувався і ось прильот по енергетиці міста ,що не скаже найвеличніший так тільки чекай біди ,так було після сказаного про блекаут москви, так і про 3 тисячі фламінго ,тому менше слів більше справ особливо якщо ти далекий від цього ,а гроші на укриття міндіч з цукерманом вивезли до землі обітованої.
показати весь коментар
15.01.2026 17:44 Відповісти
...ишак апокалипсиса...
показати весь коментар
15.01.2026 17:46 Відповісти
Накаркала якась наволоч!
показати весь коментар
15.01.2026 20:01 Відповісти
Про що тепер Зегевара потякати буде??))
показати весь коментар
15.01.2026 17:32 Відповісти
Фошизди таке робили у II-гiй Свiтовiй десь при наступах????
показати весь коментар
15.01.2026 17:33 Відповісти
Нацисти бомбили Білград у Сербії , наскільки я знаю. Просто щоб жахами змусити капітулювати.
Там правда була серйозна партизанщина - інакше б війська райху всі цілі "сво" виконали і вдарили б по ссср раніше, і точно б до морозів встигли подолати
показати весь коментар
15.01.2026 18:07 Відповісти
Так партизани на чолі з Броз Тіто боролись до визволення Югославії.
показати весь коментар
15.01.2026 18:23 Відповісти
Таке робили совєти при відступах у 1941 . Втекли з Києва і відразу почали його обстрілювати , почали тікати на лівий берег Дніпра і навіть не попередивши війська підірвали Запорізьку ГЕС,,,,,
показати весь коментар
15.01.2026 19:32 Відповісти
Савэти як завжди... Звэрi, гаспада...
показати весь коментар
16.01.2026 00:05 Відповісти
Чим більше це продовжується тим більше усвідомлюєш що ЗЕленський пустобрех і балабол.Якщо ти обіцяв протипоставити щось то треба усвідомити - клин клином вибивають.Чому тими ж методами не відповідати.Навіть ті росіяни які називають себе опозицією стверджують що ходити на 20 поверх не дуже находишся.Якщо нелюди позбавляють населення України електроенергії,тепла,газу то чому ми цього не робимо їм.
показати весь коментар
15.01.2026 17:38 Відповісти
А ми їм двушечки долярів на мацкву, отримуйте ! тепер давіться майськими шашликами, усвідомили ?
показати весь коментар
15.01.2026 17:43 Відповісти
Краще би Шмигаль оцінив рівень підготовки президента до повномасштабного вторгнення і захисту енергооб'єктів, і свій рівень, як прем'єр-міністра на той час.Не завадило б оцінити і кількість "двушечек на москву". А то якось однобоко вишло. Знайшли одного винного.
показати весь коментар
15.01.2026 18:22 Відповісти
Терьох заявив що вони готувались до різних сценок,і тому понамтавляли всякої інсталяції,а зіркове небо повісили від шахедів
Це самі лучші правителі
показати весь коментар
15.01.2026 18:55 Відповісти
Тебе контузило при сьогоднішньому обстрілі , чи коли родився ? (( Чим тобі Терехов у цій ситуації не вгодив ?
показати весь коментар
15.01.2026 19:36 Відповісти
іноді краще мовчати ніж говорити, особливо, якщо це політична акція проти місцевого самоврядування Києва. Ця "ставка" себе не виправдала: похвалив, привернув увагу, прилетіло.
Маємо біду
показати весь коментар
15.01.2026 23:42 Відповісти
 
 