РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13161 посетитель онлайн
Новости Обстрел Харькова
2 743 11

Войска РФ разрушили крупный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, - Терехов

Удары шахидов по дому в Харькове 18 августа

15 января российские войска разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове, городские власти работают над минимизацией последствий удара.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в городе круглосуточно работает штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций.

На месте удара находятся аварийные службы и профильные специалисты, которые пытаются сохранить управляемость ситуации и минимизировать последствия повреждений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили КАБ на Белополье: один человек погиб и четверо ранены

Терехов отметил, что город готовился к различным сценариям развития событий и сейчас действует в соответствии с наработанными планами.

"Мы готовились к различным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу", - подчеркнул городской голова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по югу Одесской области: разрушены два административных здания, ранен охранник

Что предшествовало?

  • 15 января российские оккупационные войска атаковали пригород Харькова баллистикой.
  • Синегубов впоследствии подтвердил, что враг нанес удары по пригороду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал служебный транспорт полиции во время эвакуации жителей в Харьковской области: автомобиль уничтожен. ФОТО

Автор: 

обстрел (31338) Харьков (7878) Терехов Игорь (261)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Найяскравіше підготувався фла Міндіч і КО😡🤡
показать весь комментарий
15.01.2026 17:28 Ответить
+9
яскравий приклад не патякати хто, як та до чого підготувався
показать весь комментарий
15.01.2026 17:24 Ответить
+6
Про що тепер Зегевара потякати буде??))
показать весь комментарий
15.01.2026 17:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яскравий приклад не патякати хто, як та до чого підготувався
показать весь комментарий
15.01.2026 17:24 Ответить
...ишак апокалипсиса...
показать весь комментарий
15.01.2026 17:46 Ответить
Найяскравіше підготувався фла Міндіч і КО😡🤡
показать весь комментарий
15.01.2026 17:28 Ответить
Про що тепер Зегевара потякати буде??))
показать весь комментарий
15.01.2026 17:32 Ответить
Фошизди таке робили у II-гiй Свiтовiй десь при наступах????
показать весь комментарий
15.01.2026 17:33 Ответить
Нацисти бомбили Білград у Сербії , наскільки я знаю. Просто щоб жахами змусити капітулювати.
Там правда була серйозна партизанщина - інакше б війська райху всі цілі "сво" виконали і вдарили б по ссср раніше, і точно б до морозів встигли подолати
показать весь комментарий
15.01.2026 18:07 Ответить
Так партизани на чолі з Броз Тіто боролись до визволення Югославії.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:23 Ответить
Чим більше це продовжується тим більше усвідомлюєш що ЗЕленський пустобрех і балабол.Якщо ти обіцяв протипоставити щось то треба усвідомити - клин клином вибивають.Чому тими ж методами не відповідати.Навіть ті росіяни які називають себе опозицією стверджують що ходити на 20 поверх не дуже находишся.Якщо нелюди позбавляють населення України електроенергії,тепла,газу то чому ми цього не робимо їм.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:38 Ответить
А ми їм двушечки долярів на мацкву, отримуйте ! тепер давіться майськими шашликами, усвідомили ?
показать весь комментарий
15.01.2026 17:43 Ответить
Як тільки вчора Шмигаль і Зеля заговорили про енергетичний колапс в Києві і навели приклад Харкова як він підготувався і ось прильот по енергетиці міста ,що не скаже найвеличніший так тільки чекай біди ,так було після сказаного про блекаут москви, так і про 3 тисячі фламінго ,тому менше слів більше справ особливо якщо ти далекий від цього ,а гроші на укриття міндіч з цукерманом вивезли до землі обітованої.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:44 Ответить
Краще би Шмигаль оцінив рівень підготовки президента до повномасштабного вторгнення і захисту енергооб'єктів, і свій рівень, як прем'єр-міністра на той час.Не завадило б оцінити і кількість "двушечек на москву". А то якось однобоко вишло. Знайшли одного винного.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:22 Ответить
 
 