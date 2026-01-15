Войска РФ разрушили крупный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, - Терехов

15 января российские войска разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове, городские власти работают над минимизацией последствий удара.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов

По его словам, в городе круглосуточно работает штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций.

На месте удара находятся аварийные службы и профильные специалисты, которые пытаются сохранить управляемость ситуации и минимизировать последствия повреждений.

Терехов отметил, что город готовился к различным сценариям развития событий и сейчас действует в соответствии с наработанными планами.

"Мы готовились к различным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу", - подчеркнул городской голова.

Что предшествовало?

15 января российские оккупационные войска атаковали пригород Харькова баллистикой.

Синегубов впоследствии подтвердил, что враг нанес удары по пригороду.

