Войска РФ разрушили крупный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, - Терехов
15 января российские войска разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове, городские власти работают над минимизацией последствий удара.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе круглосуточно работает штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций.
На месте удара находятся аварийные службы и профильные специалисты, которые пытаются сохранить управляемость ситуации и минимизировать последствия повреждений.
Терехов отметил, что город готовился к различным сценариям развития событий и сейчас действует в соответствии с наработанными планами.
"Мы готовились к различным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно. Информацию будем давать оперативно и по существу", - подчеркнул городской голова.
Что предшествовало?
- 15 января российские оккупационные войска атаковали пригород Харькова баллистикой.
- Синегубов впоследствии подтвердил, что враг нанес удары по пригороду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там правда була серйозна партизанщина - інакше б війська райху всі цілі "сво" виконали і вдарили б по ссср раніше, і точно б до морозів встигли подолати