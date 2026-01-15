240 2
Россияне сбросили КАБ на Белополье: один человек погиб и четверо ранены
Сегодня, 15 января, российские войска нанесли авиаудар по Белополью в Сумской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, россияне около 10:15 сбросили, по предварительным данным, управляемую авиабомбу на центральную часть города Белополье Сумского района.
В результате атаки оккупантов погиб 30-летний местный житель. Еще четыре человека получили ранения.
Кроме того, повреждены здание учебного заведения, транспортные средства.
Что предшествовало?
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Сумщины семь человек получили ранения, в том числе четверо детей.
