РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
240 2

Россияне сбросили КАБ на Белополье: один человек погиб и четверо ранены

Удары по Сумской области

Сегодня, 15 января, российские войска нанесли авиаудар по Белополью в Сумской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как отмечается, россияне около 10:15 сбросили, по предварительным данным, управляемую авиабомбу на центральную часть города Белополье Сумского района.

В результате атаки оккупантов погиб 30-летний местный житель. Еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, повреждены здание учебного заведения, транспортные средства.

Смотрите также: Россияне нанесли удар по АЗС в Сумах: два человека пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Сумщины семь человек получили ранения, в том числе четверо детей.

Автор: 

обстрел (31338) Сумская область (3953) Белополье (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він повинен бути на фронті,але за ним каб прилетів
показать весь комментарий
15.01.2026 13:47 Ответить
Тут всюди фронт.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:49 Ответить
 
 