Россияне сбросили КАБ на Белополье: один человек погиб и четверо ранены

Сегодня, 15 января, российские войска нанесли авиаудар по Белополью в Сумской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как отмечается, россияне около 10:15 сбросили, по предварительным данным, управляемую авиабомбу на центральную часть города Белополье Сумского района.

В результате атаки оккупантов погиб 30-летний местный житель. Еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, повреждены здание учебного заведения, транспортные средства.

Смотрите также: Россияне нанесли удар по АЗС в Сумах: два человека пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Сумщины семь человек получили ранения, в том числе четверо детей.