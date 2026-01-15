Росіяни скинули КАБ на Білопілля: одна людина загинула і четверо поранені
Сьогодні, 15 січня, російські війська завдали авіаудару по Білопіллю в Сумській області, внаслідок чого є загиблий і поранені.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, росіяни близько 10:15 год скинули, за попередніми даними, керовану авіабомбу на центральну частину міста Білопілля Сумського району.
Унаслідок атаки окупантів загинув 30-річний місцевий житель. Ще чотири особи дістали поранення.
Крім того, пошкоджено будівлю навчального закладу, транспортні засоби.
Що передувало?
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Сумщини семеро людей зазнали поранень, зокрема четверо дітей.
