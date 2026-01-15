Семеро людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, з них четверо - діти. ФОТО

Протягом минулої доби російські війська вкотре завдавали ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню Сумської області.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Поранені

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень:

у Сумській міській територіальній громаді - двоє громадян;

у Краснопільській територіальній громаді – одна людина;

у Путивльській територіальній громаді - четверо дітей 6, 13, 15, 17 років.

Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні домоволодіння, транспортні засоби та приміщення АЗС.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування, вилучали уламки боєприпасів, документували пошкодження майна та опитували потерпілих і свідків подій.

