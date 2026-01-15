524 0
Семеро людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Сумщини, з них четверо - діти. ФОТО
Протягом минулої доби російські війська вкотре завдавали ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню Сумської області.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Поранені
Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень:
- у Сумській міській територіальній громаді - двоє громадян;
- у Краснопільській територіальній громаді – одна людина;
- у Путивльській територіальній громаді - четверо дітей 6, 13, 15, 17 років.
Пошкодження
Крім того, пошкоджено приватні домоволодіння, транспортні засоби та приміщення АЗС.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування, вилучали уламки боєприпасів, документували пошкодження майна та опитували потерпілих і свідків подій.
Наслідки обстрілів
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
