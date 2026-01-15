524 0
Семь человек ранены в результате вражеских обстрелов Сумщины, из них четверо - дети. ФОТО
За прошедшие сутки российские войска в очередной раз наносили удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Сумской области.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Раненые
Как отмечается, в результате вражеских обстрелов получили ранения:
- в Сумской городской территориальной громаде - двое граждан;
- в Краснопольской территориальной громаде - один человек;
- в Путивльской территориальной громаде - четверо детей 6, 13, 15, 17 лет.
Повреждения
Кроме того, повреждены частные домовладения, транспортные средства и помещения АЗС.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения, изымали обломки боеприпасов, документировали повреждения имущества и опрашивали пострадавших и свидетелей событий.
Последствия обстрелов
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль