РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11403 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
524 0

Семь человек ранены в результате вражеских обстрелов Сумщины, из них четверо - дети. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска в очередной раз наносили удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Сумской области.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Раненые

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов получили ранения:

  • в Сумской городской территориальной громаде - двое граждан;
  • в Краснопольской территориальной громаде - один человек;
  • в Путивльской территориальной громаде - четверо детей 6, 13, 15, 17 лет.

Повреждения

Кроме того, повреждены частные домовладения, транспортные средства и помещения АЗС.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения, изымали обломки боеприпасов, документировали повреждения имущества и опрашивали пострадавших и свидетелей событий.

Последствия обстрелов

Обстрелы Сумской области
Автор: 

Сумская область (4114) Сумы (1342)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 