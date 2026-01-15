Семь человек ранены в результате вражеских обстрелов Сумщины, из них четверо - дети. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска в очередной раз наносили удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Сумской области.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Раненые

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов получили ранения:

в Сумской городской территориальной громаде - двое граждан;

в Краснопольской территориальной громаде - один человек;

в Путивльской территориальной громаде - четверо детей 6, 13, 15, 17 лет.

Смотрите также: Россияне нанесли удар по АЗС в Сумах: два человека пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Повреждения

Кроме того, повреждены частные домовладения, транспортные средства и помещения АЗС.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения, изымали обломки боеприпасов, документировали повреждения имущества и опрашивали пострадавших и свидетелей событий.

Смотрите также: Враг прицельно ударил по автомобилю, который эвакуировал людей в Сумской области: транспорт поврежден, люди уцелели. ФОТО

