Рашисты бьют баллистикой по пригороду Харькова (обновлено)
Российские оккупационные войска атакуют пригород Харькова баллистикой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Глава ОВА Синегубов сообщил о звуках взрывов в некоторых районах Харькова.
Мэр Терехов заявил, что россияне атакуют пригород.
Синегубов впоследствии подтвердил, что враг нанес удары по пригороду Харькова.
Последствия попадания уточняются.
Пока информация о пострадавших не поступала.
Что предшествовало?
- Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели в сторону города.
