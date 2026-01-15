РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13074 посетителя онлайн
Новости Обстрел Харькова
1 164 2

Рашисты бьют баллистикой по пригороду Харькова (обновлено)

Обстрел Харькова 15 января 2026 года: враг бьет баллистикой

Российские оккупационные войска атакуют пригород Харькова баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Глава ОВА Синегубов сообщил о звуках взрывов в некоторых районах Харькова.

Мэр Терехов заявил, что россияне атакуют пригород.

Синегубов впоследствии подтвердил, что враг нанес удары по пригороду Харькова.

Последствия попадания уточняются.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Что предшествовало?

  • Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели в сторону города.

Читайте: Россияне сбросили КАБ на Белополье: один человек погиб и четверо ранены

Автор: 

обстрел (31338) Харьков (7878)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І гроші у цих тварей на ракети є..
показать весь комментарий
15.01.2026 14:59 Ответить
Отто го шо крадиив там сажают и воны из окон стрибают, а не уезжают в Израиль
показать весь комментарий
15.01.2026 15:29 Ответить
 
 