Новини Обстріл Харкова
Рашисти б'ють балістикою по передмістю Харкова (оновлено)

Обстріл Харкова 15 січня 2026 року: ворог б’є балістикою

Російські окупаційні війська атакують передмістя Харкова балістикою.

Що відомо?

Глава ОВА Синєгубов повідомив про звуки вибухів у деяких районах Харкова.

Мер Терехов заявив, що росіяни атакують передмістя.

Синєгубов згодом підтвердив, що ворог завдав ударів по передмістю Харкова.

Наслідки влучання уточнюються.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Що передувало?

  • Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі в бік міста.

І гроші у цих тварей на ракети є..
15.01.2026 14:59 Відповісти
Отто го шо крадиив там сажают и воны из окон стрибают, а не уезжают в Израиль
15.01.2026 15:29 Відповісти
❗️ Сьогодні окупанти зруйнували значний енергооб'єкт у Харкові - мер Терехов
15.01.2026 16:46 Відповісти
А как вчера хвалили кое кто Терехова и Харьков. Как они подготовились. Нна, ****...Ишак апокалипсиса...
15.01.2026 17:01 Відповісти
 
 