Враг атаковал служебный транспорт полиции во время эвакуации жителей на Харьковщине: автомобиль уничтожен. ФОТО
В Харьковской области во время эвакуации мирных жителей вражеский дрон уничтожил служебный автомобиль полиции.
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Из-за удара FPV-дрона в Чугуевском районе загорелся служебный автомобиль. Сотрудники полиции испытали острую стрессовую реакцию.
Так, вечером 14 января на автодороге во время проведения полицейскими отдела полиции №1 Чугуевского РУП эвакуации гражданского населения произошло попадание вражеского беспилотного летательного аппарата в транспортное средство.
Авто уничтожено
Отмечается, что в результате атаки был уничтожен служебный автомобиль полиции. На месте возник пожар.
Следователи задокументировали последствия обстрела и очередной факт вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.
Последствия атаки
Напомним, ранее сообщалось, что во время эвакуации людей из приграничной территории Шосткинского района Сумской области вражеский дрон атаковал автомобиль специального подразделения полиции "Білий ангел".
