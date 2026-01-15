Россия ночью снова ударила по энергетике: обесточивание на Харьковщине и Житомирщине, - Минэнерго
В Министерстве энергетики сообщили, что в результате ночных обстрелов отключение электроэнергии зафиксировали в Харьковской и Житомирской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго.
Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.
Возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в Киеве и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.
Также сетевые ограничения сохраняются в Одесской области, где энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
Кроме того, по данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
Наприклад, у брянску зараз -20...
Зберіть все що є і влупіть, щоб всі труби полопалися !
Зе!гніда так сказав. І ахметовський холуй шмигаль на всі руки, теж підгавкнув.