Россия ночью снова ударила по энергетике: обесточивание на Харьковщине и Житомирщине, - Минэнерго

В Министерстве энергетики сообщили, что в результате ночных обстрелов отключение электроэнергии зафиксировали в Харьковской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго.

Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

Возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в Киеве и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Также сетевые ограничения сохраняются в Одесской области, где энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Кроме того, по данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

