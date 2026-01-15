РУС
Россия ночью снова ударила по энергетике: обесточивание на Харьковщине и Житомирщине, - Минэнерго

Аварийные отключения света

В Министерстве энергетики сообщили, что в результате ночных обстрелов отключение электроэнергии зафиксировали в Харьковской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго.

Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

Возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации энергосистемы. Восстановительные работы в Киеве и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Также сетевые ограничения сохраняются в Одесской области, где энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Кроме того, по данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются семь населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Автор: 

Минэнерго (512) обесточивание (77) Житомирская область (1471) Харьковская область (2118)
Поки не буде адекватної відповіді, так і будуть знищувати нам енергетику!
Наприклад, у брянску зараз -20...
Зберіть все що є і влупіть, щоб всі труби полопалися !
показать весь комментарий
15.01.2026 11:29 Ответить
Та шо тому Харкову? Він підготовлений, а київ не підготовлений.
Зе!гніда так сказав. І ахметовський холуй шмигаль на всі руки, теж підгавкнув.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:30 Ответить
Хто небудь,зупиніть дописи довбонутих "експердів", що розповідають"а цьому регіоні ситуація з енергопостачанням краща".Чи це злив інфи кацапам у відкритих джерелах?
показать весь комментарий
15.01.2026 11:54 Ответить
Івано Франківська область сьогодня більше 13 годин без електрики
показать весь комментарий
15.01.2026 12:30 Ответить
 
 