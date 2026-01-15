Не витримують акумулятори: У Києві погіршився доступ до інтернету та мобільного зв’язку

Через тривалі відключення електроенергії у Києві та області виникають перебої у роботі проводового інтернету та мобільного зв’язку.

Зокрема, звичайний проводовий інтернет залишається доступним під час відключень завдяки роботі акумуляторів, проте під час дуже тривалих перерв електропостачання вони не встигають зарядитися, повідомив один з найбільших столичних операторів "Ланет".

В компанії нагадали, що в останні дні у більшості районів Києва електропостачання було відсутнє 18-20 годин.

"Протягом цього часу наше обладнання працювало від резервного живлення – акумуляторів, які встановлені безпосередньо в будинках і які витримали в середньому 11-17 годин автономної роботи", – зазначається у повідомленні оператора у Facebook.

Однак, після вичерпання ресурсу акумуляторів зв’язок почав масово зникати, а в умовах відсутності електроенергії відновити його не вдається, зазначають в компанії.

"Ситуацію ускладнили й морози, адже низькі температури суттєво знижують ефективність LiFePo-акумуляторів. Тож у будинках із холодними горищами та підвалами (температура нижче +5°C), де розташоване обладнання, можливі проблеми з їх заряджанням", – пояснили у "Ланет".

Водночас в компанії запевнили, що вже працюють над вирішенням цієї проблеми шляхом утеплення та підігріву батарей, але для проведення цих робіт потрібен час.

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Своєю чергою найбільший мобільний оператор "Київстар" повідомив, що станом на вівторок на Київщині працювало понад 85% базових станцій мережі. При цьому майже чверть з них продовжувала працювати на акумуляторах, ще частина – на генераторах.

"По відсутності електроенергії через тривалі відключення – Київщина залишається №1. Міста, де ситуація залишається складною – Бровари та Київ... Лівий берег: Позняки, Осокорки, Солом‘янка і північна Троєщина – ситуація досить складна, продовжуємо працювати на генераторах. Бориспіль – частина мережі продовжує працювати на генераторах", – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Водночас ​​​​користувачам в компанії пояснюють, що на роботу базових станцій впливає відсутність електропостачання або пошкоджена інфраструктура. Для забезпечення їх роботи використовуються акумулятори та генератори, однак велика частина базових станцій розміщена на дахах житлових будівель, освітлювальних опорах, мостових переходах, де розмістити генератор неможливо.

"На всіх базових станціях встановлені акумулятори, які забезпечують автономну роботу обладнання деякий час. Для їх зарядки теж потрібна електроенергія. Час заряджання акумуляторів залежить від тривалості наявності електроенергії, яка часто важко прогнозована", – зауважили в компанії.

У "Київстарі" запевнили, що компанія закуповує та встановлює як потужні акумулятори, так і додаткові генератори, щоб збільшити автономність обладнання.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" можна переглянути мапу мережі інтернету, що використовує технологію xPON, стійку до відключень світла. Зокрема, можна перевірити тривалість роботи мережі під час знеструмлень (наприклад, 4, 8 чи 72 години).

Перед тим стало відомо, що в Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.