Части домов, где сейчас нет отопления, тепло вернут до конца суток, - Кличко собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям
Мэр Киева Виталий Кличко на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций дал ряд поручений, направленных на поддержку киевлян, которые из-за российских обстрелов остались без тепла и воды.
Об этом он рассказал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Проводим сейчас комиссию ТЭБ и ЧС. Со всеми департаментами, заместителями председателя КГГА, службами, главами районов города. Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба – впервые за 4 года полномасштабной войны. Обсуждаем самые острые моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом. К сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию", - заявил Виталий Кличко.
Коммунальщики работают и днем, и ночью
По его информации, на сегодняшний день без отопления остаются около 400 многоэтажек в Киеве. Части из них вернуть тепло планируется сегодня к вечеру. Для этого коммунальщики работают и днем, и ночью.
Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Энергетики делают все, что могут, но, по информации ДТЭК, жители города сейчас около трех часов с светом и до десяти и более – без него, рассказал мэр.
Поручения городского головы
Кличко дал ряд поручений по оказанию помощи киевлянам, которые из-за российских обстрелов остались без базовых услуг.
"Я дал поручение, чтобы в максимально эффективном режиме работали пункты обогрева, адреса которых есть на карте в "Киеве цифровом", на ресурсах городской власти. Люди могут там согреться, зарядить свои устройства, выпить горячего чая. И нужно дать возможность тем жителям, у которых нет тепла в квартирах, по их желанию, оставаться на ночь в таких пунктах. Департаменту социальной политики КГГА и РГА было поручено обеспечивать один раз в сутки горячим питанием жителей, которые стоят на учете в территориальных центрах районов. Это преимущественно одинокие пожилые люди. Большинство из которых не передвигаются самостоятельно, то есть лежачие. Также поручил проработать возможность питания лиц, которые могут самостоятельно передвигаться, но не имеют возможности приготовить еду дома", - сообщил Кличко.
Также мэр напомнил о своих предыдущих поручениях, в частности о выплате дополнительного денежного вознаграждения работникам "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканала", управляющих компаний, "Киевавтодора", КАРС, которые работают днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги.
"Подчеркнул на комиссии ТЭБ и ЧС, что столица сегодня функционирует в экстремальных условиях. И при этом – под угрозой новых атак врага. Поэтому все чиновники, хозяйственники должны понимать свою ответственность. Понимаю нагрузку и уровень стресса, но мы должны удержать жизнедеятельность мегаполиса! И делаем для этого все", - подчеркнул Виталий Кличко.
- Ранее Кличко заявил, чтоКиев будет обеспечивать пожилых и маломобильных жителей горячим питанием.
У Києві вже змонтували п'ять когенераційних установок із захистом другого рівня (міні-ТЕЦ), повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, дві вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи.
Пантелеєв зазначив, що їхня загальна потужність - 66 мегават, але це не покриє споживання всього міста взимку, робота цих станцій спрямована на заживлення окремих обʼєктів критичної інфраструктури.
«От є якась велика станція теплопостачання (грубо кажучи, велика котельня) - коли вимикається електроенергія, вона зупиняється. І не існує такої потужності генераторів, щоб її заживити. Відповідно, ця міні-ТЕЦ працює, щоб працювала ця велика котельня. А залишок електроенергії вона може роздавати на будинки поряд».
Монобільшість не цікавлять проблеми киян та жителів інших міст і містечок, які після російських атак цілодобово сидять без світла, опалення і води.
Сьогодні, користуючись присутністю прем'єрки Свириденко в залі парламенту, закликав виділити 10 хвилин для чесної розмови про те, як відновлюється критична інфраструктура і що ми всі разом можемо зробити. Зокрема, внести зміни до бюджету і повернути кошти, які вилучили з бюджетів громад.
Однак «слуги народу» так оберігають свою прем'єрку, що навіть енергетична катастрофа для мільйонів людей - недостатня причина поставити Свириденко запитання про це.
Монобільшість пропонує почекати відповідей до п'ятниці. Бо їм не горить, у них мабуть все є - і світло, і тепло, і їм нікуди спішити.
121 народний депутат (на скріні за ссиллю) ... Саме стільки підтримали пропозицію Петра Порошенка поставити премʼєр-міністрові питання про стан енергетики - завдяки її нечастій появі у Раді.
На ілюстрації видно, кому питання захисту громад не цікаві. Хтось зі слуг і підпірок з уламків опзж навіть утримався; керівництво слуг взагалі волало «Проти!»
Згадуйте про це, коли дивитиметесь відосики про «турботу» влади і героїчні «пункти незламності» - після провалу децентралізованої генерації, захисту енергообʼєктів, підготовки ремонтного фонду та інших провалів, які допомагають путіну руйнувати інфраструктуру.
Нагадили, а відповідати бояться.
… це, до речі, пояснює і повільність прозріння до коаліції єдності. Ще сотня з лишком депутатів лише шукають розум, совість чи інстинкт самозбереження - хто на що здатний.
Нагадування про такі голосування допоможуть шукати швидше...