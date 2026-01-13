Киев будет обеспечивать пожилых и маломобильных жителей горячим питанием, - Кличко

Департамент социальной политики КГГА и районные госадминистрации Киева должны обеспечивать один раз в сутки горячим питанием пожилых и маломобильных киевлян, которые стоят на учете в территориальных центрах районов.

Соответствующее поручение дал мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Поручил Департаменту социальной политики КГГА и районным госадминистрациям города обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые стоят на учете в территориальных центрах районов. Это, преимущественно, одинокие пожилые люди", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр Киева призвал жителей столицы сообщать об одиноких пожилых и маломобильных людях, нуждающихся в помощи, в колл-центр КГГА "1551" или в РГА своего района.

"Что касается тех, кто не стоит на учете. Обращаюсь к киевлянам, если вы знаете, что рядом с вами проживает одинокий пожилой человек, маломобильный или человек с инвалидностью, который нуждается в помощи, сообщите об этом либо в колл-центр 1551, либо в райадминистрацию вашего района", - призвал Виталий Кличко.

Кличко: в Киеве дефицит электроэнергии

Мэр Киева сообщил, что после сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии.

"После сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная. Что касается тепла — без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", - сообщил Виталий Кличко.

Вместе с тем он отметил, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности, и поблагодарил бизнес, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации.

