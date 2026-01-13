УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6770 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Обстріли Києва
1 409 12

Київ забезпечуватиме літніх та маломобільних мешканців гарячим харчуванням, - Кличко

Департамент соціальної політики КМДА і районні держадміністрації Києва повинні забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням літніх та маломобільних киян, які стоять на обліку в територіальних центрах районів.

Відповідне доручення дав мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ

"Доручив Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це, переважно, одинокі літні люди", - повідомив Віталій Кличко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крім того, мер Києва закликав мешканців столиці повідомити про одиноких літніх та маломобільних людей, які потребують допомоги, в кол-центр КМДА "1551" або в РДА свого району.

"Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока літня людина, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в кол-центр 1551, або в райадміністрацію вашого району", - закликав Віталій Кличко.

Кличко: у Києві дефіцит електроенергії

Мер Києва повідомив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла — без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі", - повідомив Віталій Кличко.

Разом із тим він зазначив, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності, та подякував бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації.

Автор: 

Київ (20609) Кличко Віталій (3565) обстріл (33600) відключення світла (1667) харчування (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
13.01.2026 22:48 Відповісти
+15
Відкрийте столову для літніх людей в верховній раді. Та Стефанчук вдавиться свинота зелена.
показати весь коментар
13.01.2026 22:44 Відповісти
+12
Віталік харчується за свої гроші, а Голобородько і його бізнес- партнери міндічі і цукермани крадуть у людей, чим доводять ситуацію по всій Україні, як в Києві. До речі, вони забрали в незаконний спосіб і 9 мільярдів грошей міста.
показати весь коментар
13.01.2026 23:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.01.2026 22:44 Відповісти
А Віталік харчується також 1 раз??Я амстаффа свого годую 2 рази
показати весь коментар
13.01.2026 22:45 Відповісти
Ну якщо чесно це превентивні заходи, які не потрібно навіть озвучувати, а в нас ціла стаття в газеті.
показати весь коментар
13.01.2026 22:47 Відповісти
Ну от тільки Віталік на цьому вирішив попіаритись
показати весь коментар
13.01.2026 22:49 Відповісти
для багатьох старих киян в цей скажений час ЗЄльоної національної катастрофи, коли вони НЕ можуть навіть вийти з дому, гаряча їжа і взагалі їжа від Кличка КМДА стане останнім шансом вижити...

показати весь коментар
13.01.2026 23:54 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 23:05 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 23:58 Відповісти
Тобі до Віталіка як до неба. А стафф - агресивна порода. Хіба є дозвіл?
показати весь коментар
14.01.2026 00:20 Відповісти
🤣🤣🤣🤣Ти бачу як в собаках ні скільки не розумієшся так і в людях
показати весь коментар
14.01.2026 07:37 Відповісти
Шо гроши на балістичні ракети сп#здили друзі Зеленського, по маскві бити нема чим, якщо було б чим то людей не морозили.
показати весь коментар
13.01.2026 22:45 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 22:48 Відповісти
 
 