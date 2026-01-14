Частині будинків, де зараз немає опалення, тепло повернуть до кінця доби, - Кличко зібрав комісію з надзвичайних ситуацій

Кличко дав доручення через відсутність тепла і води у Києві

Мер Києва Віталій Кличко на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дав низку доручень, спрямованих на підтримку киян, які через російські обстріли залишились без тепла і води.

Про це він розповів у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Проводимо зараз комісію ТЕБ та НС. З усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами, головами районів міста. Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу – вперше за 4 роки повномасштабної війни. Обговорюємо найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям. Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом. На жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію", - заявив Віталій Кличко.

Комунальники працюють і вдень, і вночі

За його інформацією, на сьогодні без опалення залишаються близько 400 багатоповерхівок у Києві. Частині з них повернути тепло планується сьогодні до вечора. Для цього комунальники працюють і вдень, і вночі.

Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики роблять все, що можуть, але, за інформацією ДТЕК, мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти і більше – без нього, розповів мер.

Читайте також: Кличко передав на фронт майже 30 тисяч дронів, автівки та РЕБ від громади Києва

Доручення міського голови

Кличко дав низку доручень щодо допомоги киянам, які через російські обстріли лишилися без базових послуг.

"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву, адреси яких є на мапі в "Києві цифровому", на ресурсах міської влади. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах. Департаменту соціальної політики КМДА і РДА було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це переважно одинокі літні люди. Більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі. Також доручив опрацювати можливість харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо світла немає понад 12 годин, це може свідчити про локальну аварію, – ДТЕК

Також мер нагадав про свої попередні доручення, зокрема щодо виплати додаткової грошової винагороди працівникам "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", керуючих компаній, "Київавтодора", КАРС, які працюють вдень і вночі, щоб повернути киянам необхідні послуги.

"Наголосив на комісії ТЕБ та НС, що столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах. І при цьому – під загрозою нових атак ворога. Тому всі чиновники, господарники мають розуміти свою відповідальність. Розумію навантаження і рівень стресу, але ми повинні втримати життєдіяльність мегаполіса! І робимо для цього все", - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві розгортають резервне живлення, - КМДА

+5
Від думки, шо на цьому місці могли опинитися Верещук чи Притула - мені херово робиться. Кияни, ви красавчики, шо не допустили
14.01.2026 19:25 Відповісти
+3
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/14707 Петро Порошенко:
Монобільшість не цікавлять проблеми киян та жителів інших міст і містечок, які після російських атак цілодобово сидять без світла, опалення і води.
Сьогодні, користуючись присутністю прем'єрки Свириденко в залі парламенту, закликав виділити 10 хвилин для чесної розмови про те, як відновлюється критична інфраструктура і що ми всі разом можемо зробити. Зокрема, внести зміни до бюджету і повернути кошти, які вилучили з бюджетів громад.
Однак «слуги народу» так оберігають свою прем'єрку, що навіть енергетична катастрофа для мільйонів людей - недостатня причина поставити Свириденко запитання про це.
Монобільшість пропонує почекати відповідей до п'ятниці. Бо їм не горить, у них мабуть все є - і світло, і тепло, і їм нікуди спішити.
14.01.2026 19:23 Відповісти
+3
https://t.me/zelenicholovichky/12274 Ростислав Павленко:
121 народний депутат (на скріні за ссиллю) ... Саме стільки підтримали пропозицію Петра Порошенка поставити премʼєр-міністрові питання про стан енергетики - завдяки її нечастій появі у Раді.
На ілюстрації видно, кому питання захисту громад не цікаві. Хтось зі слуг і підпірок з уламків опзж навіть утримався; керівництво слуг взагалі волало «Проти!»
Згадуйте про це, коли дивитиметесь відосики про «турботу» влади і героїчні «пункти незламності» - після провалу децентралізованої генерації, захисту енергообʼєктів, підготовки ремонтного фонду та інших провалів, які допомагають путіну руйнувати інфраструктуру.
Нагадили, а відповідати бояться.
… це, до речі, пояснює і повільність прозріння до коаліції єдності. Ще сотня з лишком депутатів лише шукають розум, совість чи інстинкт самозбереження - хто на що здатний.
Нагадування про такі голосування допоможуть шукати швидше...
14.01.2026 19:31 Відповісти
radiosvoboda.org

У Києві вже змонтували п'ять когенераційних установок із захистом другого рівня (міні-ТЕЦ), повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, дві вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи.

Пантелеєв зазначив, що їхня загальна потужність - 66 мегават, але це не покриє споживання всього міста взимку, робота цих станцій спрямована на заживлення окремих обʼєктів критичної інфраструктури.
14.01.2026 18:53 Відповісти
Когенераційна установка одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива. Київ оголосив тендер на закупівлю 15 когенераційних установок ще у 2024 році. Строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг вказувався 31 грудня 2025 року.
«От є якась велика станція теплопостачання (грубо кажучи, велика котельня) - коли вимикається електроенергія, вона зупиняється. І не існує такої потужності генераторів, щоб її заживити. Відповідно, ця міні-ТЕЦ працює, щоб працювала ця велика котельня. А залишок електроенергії вона може роздавати на будинки поряд».
14.01.2026 18:56 Відповісти
така в нас на кожзаводі стоїть живить завод і мікрорайон
14.01.2026 18:57 Відповісти
Что всю Куреневку?
14.01.2026 19:09 Відповісти
Біда в тому, що все закінчується на етапі "я дав доручення". і ппц. Можна надати доручення запустити з Місяця трубу для обігріву і т.д. хто ці доручення повинен виконувати і яка у них мотивація, ото питання.
14.01.2026 19:22 Відповісти
комунальні пункти обігріву функціонують, чи ні? Премії комунальникам виплачуються, чи ні?
14.01.2026 19:25 Відповісти
Від думки, шо на цьому місці могли опинитися Верещук чи Притула - мені херово робиться. Кияни, ви красавчики, шо не допустили
14.01.2026 19:25 Відповісти
Ось що пишуть рашисти про удари армії пітьми по українській енергетиці та про удари України у відповідь:

14.01.2026 19:52 Відповісти
 
 