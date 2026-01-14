Частині будинків, де зараз немає опалення, тепло повернуть до кінця доби, - Кличко зібрав комісію з надзвичайних ситуацій
Мер Києва Віталій Кличко на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дав низку доручень, спрямованих на підтримку киян, які через російські обстріли залишились без тепла і води.
Про це він розповів у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Проводимо зараз комісію ТЕБ та НС. З усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами, головами районів міста. Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу – вперше за 4 роки повномасштабної війни. Обговорюємо найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям. Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом. На жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію", - заявив Віталій Кличко.
Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Комунальники працюють і вдень, і вночі
За його інформацією, на сьогодні без опалення залишаються близько 400 багатоповерхівок у Києві. Частині з них повернути тепло планується сьогодні до вечора. Для цього комунальники працюють і вдень, і вночі.
Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики роблять все, що можуть, але, за інформацією ДТЕК, мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти і більше – без нього, розповів мер.
Доручення міського голови
Кличко дав низку доручень щодо допомоги киянам, які через російські обстріли лишилися без базових послуг.
"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву, адреси яких є на мапі в "Києві цифровому", на ресурсах міської влади. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах. Департаменту соціальної політики КМДА і РДА було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це переважно одинокі літні люди. Більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі. Також доручив опрацювати можливість харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома", - повідомив Кличко.
Також мер нагадав про свої попередні доручення, зокрема щодо виплати додаткової грошової винагороди працівникам "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", керуючих компаній, "Київавтодора", КАРС, які працюють вдень і вночі, щоб повернути киянам необхідні послуги.
"Наголосив на комісії ТЕБ та НС, що столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах. І при цьому – під загрозою нових атак ворога. Тому всі чиновники, господарники мають розуміти свою відповідальність. Розумію навантаження і рівень стресу, але ми повинні втримати життєдіяльність мегаполіса! І робимо для цього все", - наголосив Віталій Кличко.
- Раніше Кличко заявив, що Київ забезпечуватиме літніх та маломобільних мешканців гарячим харчуванням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Києві вже змонтували п'ять когенераційних установок із захистом другого рівня (міні-ТЕЦ), повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, дві вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи.
Пантелеєв зазначив, що їхня загальна потужність - 66 мегават, але це не покриє споживання всього міста взимку, робота цих станцій спрямована на заживлення окремих обʼєктів критичної інфраструктури.
«От є якась велика станція теплопостачання (грубо кажучи, велика котельня) - коли вимикається електроенергія, вона зупиняється. І не існує такої потужності генераторів, щоб її заживити. Відповідно, ця міні-ТЕЦ працює, щоб працювала ця велика котельня. А залишок електроенергії вона може роздавати на будинки поряд».
Монобільшість не цікавлять проблеми киян та жителів інших міст і містечок, які після російських атак цілодобово сидять без світла, опалення і води.
Сьогодні, користуючись присутністю прем'єрки Свириденко в залі парламенту, закликав виділити 10 хвилин для чесної розмови про те, як відновлюється критична інфраструктура і що ми всі разом можемо зробити. Зокрема, внести зміни до бюджету і повернути кошти, які вилучили з бюджетів громад.
Однак «слуги народу» так оберігають свою прем'єрку, що навіть енергетична катастрофа для мільйонів людей - недостатня причина поставити Свириденко запитання про це.
Монобільшість пропонує почекати відповідей до п'ятниці. Бо їм не горить, у них мабуть все є - і світло, і тепло, і їм нікуди спішити.
121 народний депутат (на скріні за ссиллю) ... Саме стільки підтримали пропозицію Петра Порошенка поставити премʼєр-міністрові питання про стан енергетики - завдяки її нечастій появі у Раді.
На ілюстрації видно, кому питання захисту громад не цікаві. Хтось зі слуг і підпірок з уламків опзж навіть утримався; керівництво слуг взагалі волало «Проти!»
Згадуйте про це, коли дивитиметесь відосики про «турботу» влади і героїчні «пункти незламності» - після провалу децентралізованої генерації, захисту енергообʼєктів, підготовки ремонтного фонду та інших провалів, які допомагають путіну руйнувати інфраструктуру.
Нагадили, а відповідати бояться.
… це, до речі, пояснює і повільність прозріння до коаліції єдності. Ще сотня з лишком депутатів лише шукають розум, совість чи інстинкт самозбереження - хто на що здатний.
Нагадування про такі голосування допоможуть шукати швидше...