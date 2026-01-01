Кличко передав на фронт майже 30 тисяч дронів, автівки та РЕБ від громади Києва
Мер Києва Віталій Кличко вже вчетверте зустрів Новий рік з бійцями на фронті. Привіз майже 30 тисяч безпілотників, автівки та різне обладнання від громади Києва 13 бойовим підрозділам.
Про це він розповів у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога від Києва
"Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно зустрічаю його з бійцями на фронті. Цього разу відвідую загалом 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Відвіз 29 270 дронів різних типів. FPV, Autel Evo, Mavic - нічних і денних, важких бомберів. А також бійці отримали від громади Києва тягачі, екскаватори, 12 автівок (пікапів), системи РЕБ, детектори дронів, радіостанції різного типу та автомобільну шиномонтажну станцію. Ну, і смаколики до символічно святкового столу на фронті", - написав Кличко.
Зокрема, допомогу отримали 3 армійський корпус, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 225 окремий штурмовий полк та інші.
Він привітав бійців, поспілкувався з ними та подякував за захист українських міст.
"Як можемо, підтримуємо наших захисників. Втомлені, без сну, під постійним вогнем ворога, в мороз і сніг, далеко від своїх родин, вони героїчно бʼються. За наше вільне майбутнє, за нашу державу. Слава Україні та її Героям!" - наголосив Кличко.
Бійці, своєю чергою, подякували киянам за важливу підтримку.
Білецький про допомогу
"Зараз Третій армійський корпус утримує Лиманський і Борівський напрямки, загалом близько 200 км фронту. Сьогодні нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавіків", 20 НРК, 50 розвідувальних крил. Це значна допомога. Не на тиждень, не на місяць , а фактично на всю зимову кампанію. Дякую всім киянам, дякую Віталію Володимировичу", - сказав, зокрема, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.
Як раніше повідомлялося, Київ у 2025 році спрямував на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам понад 12 мільярдів гривень з міського бюджету.
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