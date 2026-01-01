РУС
Кличко передал на фронт почти 30 тысяч дронов, автомобили и РЭБ от громады Киева.

дроны для 72 бригады

Мэр Киева Виталий Кличко уже в четвертый раз встретил Новый год с бойцами на фронте. Привез почти 30 тысяч беспилотников, автомобили и различное оборудование от громады Киева 13 боевым подразделениям.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно встречаю его с бойцами на фронте. На этот раз посещаю в общей сложности 13 подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе. Отвез 29 270 дронов разных типов. FPV, Autel Evo, Mavic - ночных и дневных, тяжелых бомберов. А также бойцы получили от громады Киева тягачи, экскаваторы, 12 автомобилей (пикапов), системы РЭБ, детекторы дронов, радиостанции различного типа и автомобильную шиномонтажную станцию. Ну, и вкусности к символически праздничному столу на фронте", - написал Кличко.

В частности, помощь получили 3 армейский корпус, 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 225 отдельный штурмовой полк и другие.

Он поздравил бойцов, пообщался с ними и поблагодарил за защиту украинских городов.

"Как можем, поддерживаем наших защитников. Уставшие, без сна, под постоянным огнем врага, в мороз и снег, вдали от своих семей, они героически сражаются. За наше свободное будущее, за наше государство. Слава Украине и ее Героям!" - подчеркнул Кличко.

Бойцы, в свою очередь, поблагодарили киевлян за важную поддержку.

"Сейчас Третий армейский корпус удерживает Лиманское и Боровское направления, в общей сложности около 200 км фронта. Сегодня нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавиков", 20 НРК, 50 разведывательных крыльев. Это значительная помощь. Не на неделю, не на месяц, а фактически на всю зимнюю кампанию. Спасибо всем киевлянам, спасибо Виталию Владимировичу", - сказал, в частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Как ранее сообщалось, Киев в 2025 году направил на помощь военным, ветеранам и их семьям более 12 миллиардов гривен из городского бюджета.

Кличко Виталий (4705) помощь (8293) Билецкий Андрей (266)
Зараз зелепуги почнуть скавуліти, що Кличко піариться на крові.
показать весь комментарий
01.01.2026 12:24 Ответить
А Порошенко ше раз у 83 рази на війні збагатився.
показать весь комментарий
01.01.2026 12:28 Ответить
Чого це лише у 83? У 383 рази. І п'ятьох братів вбив. Вчора.
показать весь комментарий
01.01.2026 12:30 Ответить
Та спочатку нехай скажуть скільки дронів та авто Слуги ***** СОУ передали.
показать весь комментарий
01.01.2026 12:29 Ответить
Міндіч з шурмою, бакановим, венедіктовою та бєглими прислужниками зеленського, по всьому Світу «збирають кошти», щоб умерову з даниловим допомогти в нових маєтках за кордоном!! Генпрокурори теж збирають…
показать весь комментарий
01.01.2026 12:32 Ответить
Доречніше булоб акцентувати, що це громада передала на фронт, а не Кличко
показать весь комментарий
01.01.2026 12:40 Ответить
Он избранный представитель громады. Это часть его работы
показать весь комментарий
01.01.2026 12:44 Ответить
Цікаво , нарід обрав цілого президента в 2019 році, хоч один дрон був від нього?
показать весь комментарий
01.01.2026 12:45 Ответить
Був! Можливо і не один, так як фільми зєленського до сих пір крутяться в кацапському прокаті, то крім того,що зє отримує роялті, але ще й сплачується податок до коцаського бюджету, а з бюджету МО РФ закуповує дрони, снаряди, ракети і т. п..
«Схеми» (2019): Знайшли докази, що фірма «Грин Филмс» (пов'язана з зеленським) виграла держфінансування в РФ, незважаючи на його заяви про закриття бізнесу.
«Слідство. Інфо» (2025): Встановило, що російська компанія партнерів ееленського отримала майже 100 млн рублів від російської державної компанії в грудні 2021 року.Так що дрони були, але з кацапською символікою і летять вони не на рашку, а на наші голови.
показать весь комментарий
01.01.2026 12:56 Ответить
Люди самі увімкнули йому ЗЕлене світло.
показать весь комментарий
01.01.2026 13:01 Ответить
Як тільки зєрмачоміндічна влада не заважала Кличку і мерії Києва допомогати ЗСУ, а вони все допомагають і допомагають , то пробували заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною, при чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Постійні маніпуляції і брехня, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ.
То вилучили 8 млрд. грн., які мали перераховані на допомогу ЗСУ, а ці кошти влада перерахувала для "Укрзалізниці", то так звані зелені шакали в особі керівника ОВА тімура ткаченка після кожного обстрілу Києва заявляють, що в цьому винен .... Клічко.
показать весь комментарий
01.01.2026 12:48 Ответить
нормальий кличок - для киян це останній бастіон!
а то зелені...
показать весь комментарий
01.01.2026 12:57 Ответить
 
 