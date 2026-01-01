Кличко передал на фронт почти 30 тысяч дронов, автомобили и РЭБ от громады Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко уже в четвертый раз встретил Новый год с бойцами на фронте. Привез почти 30 тысяч беспилотников, автомобили и различное оборудование от громады Киева 13 боевым подразделениям.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно встречаю его с бойцами на фронте. На этот раз посещаю в общей сложности 13 подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе. Отвез 29 270 дронов разных типов. FPV, Autel Evo, Mavic - ночных и дневных, тяжелых бомберов. А также бойцы получили от громады Киева тягачи, экскаваторы, 12 автомобилей (пикапов), системы РЭБ, детекторы дронов, радиостанции различного типа и автомобильную шиномонтажную станцию. Ну, и вкусности к символически праздничному столу на фронте", - написал Кличко.
В частности, помощь получили 3 армейский корпус, 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 225 отдельный штурмовой полк и другие.
Он поздравил бойцов, пообщался с ними и поблагодарил за защиту украинских городов.
"Как можем, поддерживаем наших защитников. Уставшие, без сна, под постоянным огнем врага, в мороз и снег, вдали от своих семей, они героически сражаются. За наше свободное будущее, за наше государство. Слава Украине и ее Героям!" - подчеркнул Кличко.
Бойцы, в свою очередь, поблагодарили киевлян за важную поддержку.
"Сейчас Третий армейский корпус удерживает Лиманское и Боровское направления, в общей сложности около 200 км фронта. Сегодня нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавиков", 20 НРК, 50 разведывательных крыльев. Это значительная помощь. Не на неделю, не на месяц, а фактически на всю зимнюю кампанию. Спасибо всем киевлянам, спасибо Виталию Владимировичу", - сказал, в частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.
Как ранее сообщалось, Киев в 2025 году направил на помощь военным, ветеранам и их семьям более 12 миллиардов гривен из городского бюджета.
«Схеми» (2019): Знайшли докази, що фірма «Грин Филмс» (пов'язана з зеленським) виграла держфінансування в РФ, незважаючи на його заяви про закриття бізнесу.
«Слідство. Інфо» (2025): Встановило, що російська компанія партнерів ееленського отримала майже 100 млн рублів від російської державної компанії в грудні 2021 року.Так що дрони були, але з кацапською символікою і летять вони не на рашку, а на наші голови.
То вилучили 8 млрд. грн., які мали перераховані на допомогу ЗСУ, а ці кошти влада перерахувала для "Укрзалізниці", то так звані зелені шакали в особі керівника ОВА тімура ткаченка після кожного обстрілу Києва заявляють, що в цьому винен .... Клічко.
а то зелені...