Кличко передал на фронт почти 30 тысяч дронов, автомобили и РЭБ от громады Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко уже в четвертый раз встретил Новый год с бойцами на фронте. Привез почти 30 тысяч беспилотников, автомобили и различное оборудование от громады Киева 13 боевым подразделениям.

"Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно встречаю его с бойцами на фронте. На этот раз посещаю в общей сложности 13 подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе. Отвез 29 270 дронов разных типов. FPV, Autel Evo, Mavic - ночных и дневных, тяжелых бомберов. А также бойцы получили от громады Киева тягачи, экскаваторы, 12 автомобилей (пикапов), системы РЭБ, детекторы дронов, радиостанции различного типа и автомобильную шиномонтажную станцию. Ну, и вкусности к символически праздничному столу на фронте", - написал Кличко.

В частности, помощь получили 3 армейский корпус, 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 225 отдельный штурмовой полк и другие.

Он поздравил бойцов, пообщался с ними и поблагодарил за защиту украинских городов.

"Как можем, поддерживаем наших защитников. Уставшие, без сна, под постоянным огнем врага, в мороз и снег, вдали от своих семей, они героически сражаются. За наше свободное будущее, за наше государство. Слава Украине и ее Героям!" - подчеркнул Кличко.

Бойцы, в свою очередь, поблагодарили киевлян за важную поддержку.

"Сейчас Третий армейский корпус удерживает Лиманское и Боровское направления, в общей сложности около 200 км фронта. Сегодня нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавиков", 20 НРК, 50 разведывательных крыльев. Это значительная помощь. Не на неделю, не на месяц, а фактически на всю зимнюю кампанию. Спасибо всем киевлянам, спасибо Виталию Владимировичу", - сказал, в частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Как ранее сообщалось, Киев в 2025 году направил на помощь военным, ветеранам и их семьям более 12 миллиардов гривен из городского бюджета.