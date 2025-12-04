УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11937 відвідувачів онлайн
Новини Допомога ЗСУ від громади Києва
729 18

Київ передав бійцям 3 армійського корпусу ще понад 10 тисяч дронів різного типу, - Кличко

Бійці 3 армійського корпусу отримали від громади Києва 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів та 20 наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Відвідав школу безпілотних систем "Killhouse" 3 армійського корпусу, де навчають військових та цивільних керуванню дронами. Передав від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. На найгарячіші напрямки фронту поїхали ще 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів. Та 20 наземних роботизованих комплексів, які дозволяють виконувати бойові та логістичні завдання дистанційно, мінімізуючи ризики для особового складу", - повідомив Віталій Кличко.

Київ передав 3 АК 10 тисяч FPV, мавіки та НРК

Він зазначив, що за цей рік Київ вже передав 3 армійському корпусу майже 20 тисяч дронів та сучасну мобільну школу операторів БПЛА.

Київ передав 3 АК 10 тисяч FPV, мавіки та НРК

"Цього року бійцям 3 корпусу Київ передав, разом із сьогоднішніми, майже 20 000 БпЛА та сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами, яку створили на базі автобуса МАЗ. Від початку року з міського бюджету 3 корпусу на оснащення Київ виділив 1,3 млрд грн. Київ продовжить допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!" - написав Віталій Кличко.

Київ передав 3 АК 10 тисяч FPV, мавіки та НРК

Загалом у 2025 році столиця на фронт різним бригадам передала майже 70 000 БпЛА, 350 систем РЕБ, автівки та засоби зв’язку. Крім того, цього року Київ виділив понад 12 млрд грн на підтримку ЗСУ та допомогу ветеранам війни.

Читайте: 72 бригада отримала від громади Києва ще понад тисячу дронів, зокрема "антишахедні", - Кличко

Київ передав 3 АК 10 тисяч FPV, мавіки та НРК
Київ передав 3 АК 10 тисяч FPV, мавіки та НРК

Автор: 

Кличко Віталій (3574) Третій армійський корпус (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Подивіться на ці розумні морди, які керують державою. найкраще що було в країні
показати весь коментар
04.12.2025 11:04 Відповісти
+12
любители верещучки и других миндичей/цукерманов - фас! выйдите погавкайте как раньше, новость про Кличко!
показати весь коментар
04.12.2025 10:57 Відповісти
+11
Дякую, пане Кличко.
А що передали військовим Зеленський, Міндіч, Цукермани і "95 квартал"???
показати весь коментар
04.12.2025 11:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
любители верещучки и других миндичей/цукерманов - фас! выйдите погавкайте как раньше, новость про Кличко!
показати весь коментар
04.12.2025 10:57 Відповісти
А чому тільки 3 корпусу, а іншим корпусам не потрібні дрони? Що це за дискримінація? Бюджет Києва формує вся України а Київ допомагає тільки друзям Авакова, що це за керня?
показати весь коментар
04.12.2025 11:29 Відповісти
ооо, есть первый)))
бюджет города Киев, формируют предпринематели и предприятия которые работают на территории города. Налоговые поступления со всей страны идут в ГОССУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ.

ну это ещё херня, а вот ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ - которые изымают из бюджета города Киев зелёные для своих целей, это уже совсем другая история.
показати весь коментар
04.12.2025 12:17 Відповісти
Ви не знаєте що всі національні компанії мають центральні офіси в Києві і сплачують податки в Києві і ці гроші йдуть в бюджет Києва, тому бюджет Києва найбільший з бюджетів серед всіх міст України, тому що його формують податки зібрані з діяльності компаній по всій території України! Тому з бюджета Києва відбирають гроші в національний бюджет, бо бюджет Києва просто неспірозмірно великий до масштабів міста!
показати весь коментар
04.12.2025 12:26 Відповісти
ок, создавайте условия для нормальной работы на местах а не в Киеве и гребите лопатой в свои бюджеты, в чём проблема? а втом проблема что всякая ленивые персонажи, вместо у себя на месте порядок наводить и обустраивать как положено, прёт в Киев на всё готовое, а потом ещё и жалуется ...
показати весь коментар
04.12.2025 13:02 Відповісти
Всі державні установи та центральні офіси національних компаній переїдуть з Києва і Київ стане звичайним містом з дефіцитним бюджетом!
показати весь коментар
04.12.2025 13:03 Відповісти
дуже прошу хай з'їбуть, я це місто бачив зовсім іншим і мені дуже похер на ці гос.харі і іншу "іліту". ваше розуміння економіки міста - це просто лютий *******...
показати весь коментар
04.12.2025 13:08 Відповісти
Все добре!
Але навіщо все в одному місці зберігати?
показати весь коментар
04.12.2025 10:59 Відповісти
Подивіться на ці розумні морди, які керують державою. найкраще що було в країні
показати весь коментар
04.12.2025 11:04 Відповісти
А нахіра так докуя на столі олівців.
показати весь коментар
04.12.2025 11:29 Відповісти
мабуть кожного разу крадуть
показати весь коментар
04.12.2025 11:33 Відповісти
хочеться написати щось гарного про президента Зеленського,

але .... нічого не можу нічого пригадати
показати весь коментар
04.12.2025 11:06 Відповісти
ну так міндіча та його вундер вафлю хламінго згадайте
показати весь коментар
04.12.2025 11:08 Відповісти
Дякую, пане Кличко.
А що передали військовим Зеленський, Міндіч, Цукермани і "95 квартал"???
показати весь коментар
04.12.2025 11:09 Відповісти
- Люди! хтось знає якісь свіжі матюки, якими можна охарактеризувать нинішню владу?
- "Зе-твоюмать!!!", влаштовує?...
показати весь коментар
04.12.2025 11:12 Відповісти
"...твою ж мамарімупапусашу!!!"
показати весь коментар
04.12.2025 11:23 Відповісти
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
показати весь коментар
04.12.2025 11:25 Відповісти
 
 