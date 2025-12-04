Киев передал бойцам 3-го армейского корпуса еще более 10 тысяч дронов различного типа, - Кличко

Бойцы 3-го армейского корпуса получили от громады Киева 10 000 FPV-дронов различных типов, 200 беспилотников Mavic, 20 тяжелых бомберов и 20 наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко

"Посетил школу беспилотных систем Killhouse 3-го армейского корпуса, где обучают военных и гражданских управлению дронами. Передал от громады столицы новую партию крайне необходимой помощи. На самые горячие направления фронта отправились еще 10 000 FPV-дронов различных типов, 200 беспилотников Mavic, 20 тяжелых бомбардировщиков. И 20 наземных роботизированных комплексов, которые позволяют выполнять боевые и логистические задачи дистанционно, минимизируя риски для личного состава", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что за этот год Киев уже передал 3-му армейскому корпусу почти 20 тысяч дронов и современную мобильную школу операторов БПЛА.

"В этом году бойцам 3-го корпуса Киев передал, вместе с сегодняшними, почти 20 000 БПЛА и современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, которую создали на базе автобуса МАЗ. С начала года из городского бюджета 3 корпусу на оснащение Киев выделил 1,3 млрд грн. Киев продолжит помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!" - написал Виталий Кличко.

Всего в 2025 году столица передала на фронт различным бригадам почти 70 000 БПЛА, 350 систем РЭБ, автомобили и средства связи. Кроме того, в этом году Киев выделил более 12 млрд грн на поддержку ВСУ и помощь ветеранам войны.

