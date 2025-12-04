РУС
Киев передал бойцам 3-го армейского корпуса еще более 10 тысяч дронов различного типа, - Кличко

Бойцы 3-го армейского корпуса получили от громады Киева 10 000 FPV-дронов различных типов, 200 беспилотников Mavic, 20 тяжелых бомберов и 20 наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Посетил школу беспилотных систем Killhouse 3-го армейского корпуса, где обучают военных и гражданских управлению дронами. Передал от громады столицы новую партию крайне необходимой помощи. На самые горячие направления фронта отправились еще 10 000 FPV-дронов различных типов, 200 беспилотников Mavic, 20 тяжелых бомбардировщиков. И 20 наземных роботизированных комплексов, которые позволяют выполнять боевые и логистические задачи дистанционно, минимизируя риски для личного состава", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что за этот год Киев уже передал 3-му армейскому корпусу почти 20 тысяч дронов и современную мобильную школу операторов БПЛА.

"В этом году бойцам 3-го корпуса Киев передал, вместе с сегодняшними, почти 20 000 БПЛА и современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, которую создали на базе автобуса МАЗ. С начала года из городского бюджета 3 корпусу на оснащение Киев выделил 1,3 млрд грн. Киев продолжит помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!" - написал Виталий Кличко.

Всего в 2025 году столица передала на фронт различным бригадам почти 70 000 БПЛА, 350 систем РЭБ, автомобили и средства связи. Кроме того, в этом году Киев выделил более 12 млрд грн на поддержку ВСУ и помощь ветеранам войны.

Читайте: 72 бригада получила от громады Киева еще более тысячи дронов, в том числе - "антишахедные", - Кличко

Кличко Виталий (4701) Третий армейский корпус (53)
+9
Подивіться на ці розумні морди, які керують державою. найкраще що було в країні
04.12.2025 11:04 Ответить
+7
любители верещучки и других миндичей/цукерманов - фас! выйдите погавкайте как раньше, новость про Кличко!
04.12.2025 10:57 Ответить
+5
Дякую, пане Кличко.
А що передали військовим Зеленський, Міндіч, Цукермани і "95 квартал"???
04.12.2025 11:09 Ответить
любители верещучки и других миндичей/цукерманов - фас! выйдите погавкайте как раньше, новость про Кличко!
04.12.2025 10:57 Ответить
А чому тільки 3 корпусу, а іншим корпусам не потрібні дрони? Що це за дискримінація? Бюджет Києва формує вся України а Київ допомагає тільки друзям Авакова, що це за керня?
04.12.2025 11:29 Ответить
Все добре!
Але навіщо все в одному місці зберігати?
04.12.2025 10:59 Ответить
Подивіться на ці розумні морди, які керують державою. найкраще що було в країні
04.12.2025 11:04 Ответить
А нахіра так докуя на столі олівців.
04.12.2025 11:29 Ответить
мабуть кожного разу крадуть
04.12.2025 11:33 Ответить
хочеться написати щось гарного про президента Зеленського,

але .... нічого не можу нічого пригадати
04.12.2025 11:06 Ответить
ну так міндіча та його вундер вафлю хламінго згадайте
04.12.2025 11:08 Ответить
Дякую, пане Кличко.
А що передали військовим Зеленський, Міндіч, Цукермани і "95 квартал"???
04.12.2025 11:09 Ответить
- Люди! хтось знає якісь свіжі матюки, якими можна охарактеризувать нинішню владу?
- "Зе-твоюмать!!!", влаштовує?...
04.12.2025 11:12 Ответить
"...твою ж мамарімупапусашу!!!"
04.12.2025 11:23 Ответить
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
04.12.2025 11:25 Ответить
Безугла у ВР: Покровськ вже фактично захоплений, а Мирноград перебуває у повному кільці оточення - https://streamable.com/2bx3n7

04.12.2025 11:21 Ответить
 
 