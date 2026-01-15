Росія вночі знову вдарила по енергетиці: знеструмлення на Харківщині та Житомирщині, - Міненерго
У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок нічних обстрілів знеструмлення зафіксували у Харківській та Житомирській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.
Найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.
Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації енергосистеми. Відновлювальні роботи у Києві та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.
Також мережеві обмеження зберігаються в Одеській області, де енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак.
Знеструмлення через негоду
Окрім цього, за даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишаються сім населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Наприклад, у брянску зараз -20...
