Росія вночі знову вдарила по енергетиці: знеструмлення на Харківщині та Житомирщині, - Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок нічних обстрілів знеструмлення зафіксували у Харківській та Житомирській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації енергосистеми. Відновлювальні роботи у Києві та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Також мережеві обмеження зберігаються в Одеській області, де енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак.

Знеструмлення через негоду

Окрім цього, за даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишаються сім населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

