Росія вночі знову вдарила по енергетиці: знеструмлення на Харківщині та Житомирщині, - Міненерго

Аварійні відключення світла

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок нічних обстрілів знеструмлення зафіксували у Харківській та Житомирській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації енергосистеми. Відновлювальні роботи у Києві та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не витримують акумулятори: У Києві погіршився доступ до інтернету та мобільного зв’язку

Також мережеві обмеження зберігаються в Одеській області, де енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак.

Знеструмлення через негоду

Окрім цього, за даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишаються сім населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частині будинків, де зараз немає опалення, тепло повернуть до кінця доби, - Кличко зібрав комісію з надзвичайних ситуацій

Міненерго (1671) знеструмлення (110) Житомирська область (1335) Харківська область (2596)
Поки не буде адекватної відповіді, так і будуть знищувати нам енергетику!
Наприклад, у брянску зараз -20...
Зберіть все що є і влупіть, щоб всі труби полопалися !
15.01.2026 11:29 Відповісти
Та шо тому Харкову? Він підготовлений, а київ не підготовлений.
Зе!гніда так сказав. І ахметовський холуй шмигаль на всі руки, теж підгавкнув.
15.01.2026 11:30 Відповісти
Хто небудь,зупиніть дописи довбонутих "експердів", що розповідають"а цьому регіоні ситуація з енергопостачанням краща".Чи це злив інфи кацапам у відкритих джерелах?
15.01.2026 11:54 Відповісти
Івано Франківська область сьогодня більше 13 годин без електрики
15.01.2026 12:30 Відповісти
Дивно якщо чесно... якась Ахметовська тема, по ній ударів не було
15.01.2026 12:58 Відповісти
І що можливо нарешті закупимо РЕБ щоб глушити мережу Шахедів, чи дальше одна пізд..ш буде
15.01.2026 12:57 Відповісти
В Києві Метро тягнеться через все місто. Чи не можна під час війни розмістити потужні газогенератори в Метро у кожному районі та подавати ел.енергію на котельні, подачу води та на каналізацію? Та й захист під землею від шахедів та ракет кращий.
15.01.2026 13:13 Відповісти
 
 