Ворог атакував службовий транспорт поліції під час евакуації мешканців на Харківщині: авто знищено. ФОТО

У Харківській області під час евакуації мирних мешканців ворожий дрон знищив службовий автомобіль поліції.

Про це повідомляє Нацполіція України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Через удар FPV-дрону в Чугуївському районі загорілася службова автівка. Працівники поліції зазнали гострої стресової реакції.

Так, увечері 14 січня на автодорозі під час проведення поліцейськими відділу поліції №1 Чугуївського РУП евакуації цивільного населення відбулося влучання ворожого безпілотного літального апарата в транспортний засіб.

Також читайте: Росія вночі знову вдарила по енергетиці: знеструмлення на Харківщині та Житомирщині, - Міненерго

Авто знищено

Зазначається, що у результаті атаки було знищено службовий автомобіль поліції. На місці зайнялась пожежа.

Слідчі задокументували наслідки обстрілу та черговий факт збройної агресії з боку російської федерації.

Також читайте: РФ обстріляла 8 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки, авто та залізнична інфраструктура

Наслідки атаки

РФ вдарила по авто поліції на Харківщині
РФ вдарила по авто поліції на Харківщині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час евакуації людей із прикордонної території Шосткинського району на Сумщині ворожий дрон атакував автомобіль спеціального підрозділу поліції "Білий янгол".

Що люди живі та все зафіксовано-то добре. Де відосики цих подій в ООН? Де стенди з фото злочинів кацапів біля кожного посольства України? Вже вечірнім "гундосикам" мало хто довіряє.
15.01.2026 12:04 Відповісти
 
 