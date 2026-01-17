Зеленський провів енергетичний селектор: доручив розібратися щодо будинків у Києві, які досі без опалення. ФОТО

Сьогодні, 17 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

Зокрема, він заслухав доповіді про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості нашим містам і громадам.





Які рішення ухвалено?

"Перше - дякую всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які реально працюють зараз. Географія роботи - вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання. Найскладніше - Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область. Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня - усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини", - йдеться у повідомленні.

"Друге - доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112", - наголосив глава держави.

"Третє - потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно", - резюмує він.