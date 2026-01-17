УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10599 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удари по енергетиці
3 600 67

Зеленський провів енергетичний селектор: доручив розібратися щодо будинків у Києві, які досі без опалення. ФОТО

Сьогодні, 17 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що говорили?

Зокрема, він заслухав доповіді про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які мають додати стійкості нашим містам і громадам.

Які рішення ухвалено?

"Перше - дякую всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які реально працюють зараз. Географія роботи - вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання. Найскладніше - Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область. Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня - усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини", - йдеться у повідомленні.

"Друге - доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112", - наголосив глава держави.

"Третє - потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно", - резюмує він.

Автор: 

Зеленський Володимир (27556) Київ (20609) енергетика (3721)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+53
показати весь коментар
17.01.2026 13:12 Відповісти
+51
А когда СЕЛЕКТОР ПО ФЛАМИНГО ????
И по ДВУШКАМ НА МОСКВУ???
показати весь коментар
17.01.2026 13:10 Відповісти
+38
Батько наш рідний.😁
А спижжені на енергетиуі гроші ЗЄ теж по селектору в бюджет повернув?
показати весь коментар
17.01.2026 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда СЕЛЕКТОР ПО ФЛАМИНГО ????
И по ДВУШКАМ НА МОСКВУ???
показати весь коментар
17.01.2026 13:10 Відповісти
Володю, не з тим розбираєшся. ТРЕБА РОЗБИРАТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ ТА БЮРОКРАТІЄЮ В КРАЇНІ, Люди встановлюють собі за власні кошти сонячні станції, а потім місяцями оббивають пороги обленерго, просять ледве не на колінах, хабарі дають, щоб продавати надлишкову енергію державі. Так так, Володю, саме ту енергію, якої КРИТИЧНО не вистачає країні. В кабінетах сидять чмирі, яким це не цікаво, яким цікаво тільки бабло у власній кишені. От з цим треба розбиратися, Володю, першочергово.
показати весь коментар
17.01.2026 13:28 Відповісти
А навіщо вам надлишкова єгергія? Якщо е продавайте сусідам напряму. Чи хочете пропітляти без накопичувателів?
показати весь коментар
17.01.2026 14:55 Відповісти
Та Ви шо, нізя по Фламінго''. Про Бубочку потрібно говорити тільки все хороше. Він про ''фламінго'' не знав, його підвів міндіч. Якби він знав, кого на призначав той Порошенко, то сам би ставав до станка їх клепати.
показати весь коментар
17.01.2026 14:01 Відповісти
Яка ж потужна гидота
показати весь коментар
17.01.2026 15:25 Відповісти
Це робота прем"єра
показати весь коментар
17.01.2026 15:26 Відповісти
а то Сонце не зійде?...
показати весь коментар
17.01.2026 13:10 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2026 13:12 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2026 13:22 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2026 14:25 Відповісти
Селектор до Израиля не достает.
показати весь коментар
17.01.2026 13:37 Відповісти
І саме цікаве,як довго повернуте протримається,до чергового кацапсячого удару ? 🤡😱
показати весь коментар
17.01.2026 13:38 Відповісти
Без него никак, сами бы не догадались.
показати весь коментар
17.01.2026 13:18 Відповісти
https://t.me/voynareal/129518 Майже всі будинки в Києві підключили до тепла після рекордної атаки по енергетиці, - Кличко
показати весь коментар
17.01.2026 13:18 Відповісти
Кличку вірю, Зеленському не вірю і на один відсоток.
показати весь коментар
17.01.2026 13:57 Відповісти
Без указуючого зеленого перста ніхто ж не працює! Отєц ти наш благодєтєль лунолікій сонцєсяйний!
показати весь коментар
17.01.2026 13:18 Відповісти
Курва брехлива, де обіцяний тобою блекаут на масквє? Де обіцяні тобою 3000 ракет? Селекторні наради ти збираєш. Ти ще по колесу постукай та дворниками похлопай та побібікай, може машина заведеться...
показати весь коментар
17.01.2026 13:22 Відповісти
Вы розумиете яка ця людина вумна вона пилькуется за свое награблене це мазать людина року!тампон выдыхает!!!слава зелёному свету!!!
показати весь коментар
17.01.2026 13:24 Відповісти
Поведи собі клізму в ср*ку. Зе-запор.
показати весь коментар
17.01.2026 13:30 Відповісти
Проведи.
показати весь коментар
17.01.2026 14:50 Відповісти
🤡 су* о зеленна ,25% теріторії здало , бомби спокійно долітають як через межу ,збивати нічим ,а воно косить вину на Кличко ...
показати весь коментар
17.01.2026 13:31 Відповісти
Про ЗЕ все пишуть вірно ..але ж проблема не в ЗЕ..а в 73% що обрали цю хрипату пустишку в 2019 р
показати весь коментар
17.01.2026 13:36 Відповісти
Проблема і в тому, і в іншому. Звісно, дебільна череда, яка вперла у президентське крісло гімнюка квартального, і яка не може відрізнити казку в телевізорі від реальності, винувата. Але шахрай обрізний, який скористався тією вадою населення, не при чому? От тільки населення платить хоч якусь ціну за той вибір, правда, більше платять адекватні, хоча по закону те населення ніяк до відповідальності не притягнеш. А от падлюку хрипату таки судити треба, обов'язково. А як альтернатива - держак від лопати, як Каддафі, бо падло знало, куди лізло, та й розумні люди попереджали.
показати весь коментар
17.01.2026 13:57 Відповісти
А хто буде, при такому відношенню до народу, наступним президентом. Та хто захищає Україну, тільки одне умне з 20%.
Я розумію коли ви маєте претензії щодо зеленої влади, однако будь-яка попередня влада їх кинули, і ображаючи цих людей ви просто ********** від вашої підтримки. Так що треба не шукати винних, а роз'яснювати. Тоді може за вашу кандидатуру і будуть голосувати.
показати весь коментар
17.01.2026 15:15 Відповісти
Він так і скаже - а ви що, не бачили, кого обираєте?!
показати весь коментар
17.01.2026 15:33 Відповісти
Ну прям ладімір ладіміровіч, і пики надувають однаково, і антураж. Було б смішно, якби ...
Це обов'язки президента?!
Наскільки мені відомо, що обов'язки Президента України включають гарантування суверенітету та територіальної цілісності, керівництво зовнішньою політикою, забезпечення національної безпеки як Верховного Головнокомандувача ЗСУ, координацію силового блоку, формування іміджу держави та представлення її інтересів на міжнародній арені, а також підтримання дотримання Конституції та прав громадян, що визначено Конституцією України.
Гарант державності: Забезпечує державний суверенітет, територіальну цілісність, дотримання Конституції, прав і свобод людини, є гарантом стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО.
Зовнішня політика: Керує зовнішньополітичною діяльністю, веде переговори, укладає міжнародні договори, призначає послів, приймає вірчі грамоти іноземних держав.
Національна безпека та оборона:Є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.Очолює Раду національної безпеки і оборони України (РНБО).Призначає та звільняє вище командування ЗСУ, міністра оборони, голову СБУ, Генерального прокурора (за згодою ВР), командування інших військових формувань.Вирішує питання використання ЗСУ у разі збройної агресії.
Внутрішня політика та нормотворчість:Звертається з посланнями до народу та парламенту.Призначає всеукраїнські референдуми.Припиняє повноваження Верховної Ради в передбачених Конституцією випадках та призначає позачергові вибори.Приймає рішення про громадянство, надання притулку.
Нагородження: Нагороджує державними нагородами, присвоює високі військові звання, дипломатичні ранги.
показати весь коментар
17.01.2026 13:37 Відповісти
З надрами уже розібрався віддав щоб сидіти у корита , поки конституція на паузі
показати весь коментар
17.01.2026 13:40 Відповісти
Так надра, то інша історія. Пам'ятаю, як він виступав в Раді і малював яскравими красками майбутнє дітей, тих, хто народився після 2019 року, чекаючи обіцяні долари від олігархів на свої рахунки за використання народів. Які ж були горді їх батьки. Цікаво, а в якій валюті поступають гроші, в доларах чи евро?
показати весь коментар
17.01.2026 13:53 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2026 13:43 Відповісти
І що, вкрадені гроші будуть повертати? Чи то так, поговоримо про хороше
показати весь коментар
17.01.2026 14:01 Відповісти
Посмотри на трех богатырей. И скажи - который не еврей?
показати весь коментар
17.01.2026 18:39 Відповісти
Оце так нарада!!! Всі побігли відновлювати електроенергію в постачати тепло в будинки киян. А то сиділи всі, як неуки не знали що робити.
Як там міндічі, твій бізнес- партнер і цукерман, не замерзли на березі Мертвого моря, чи купаються бідолахи в Червоному?
показати весь коментар
17.01.2026 13:49 Відповісти
От просто цікаво: а чому на цій нараді не було (на скріні не видно) КМВА та ОВА Київщини?
Адже воно саме сказало: "Найскладніше - Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область" Джерело: https://censor.net/ua/p3595925
Харківська ОВА є, Запорізьська - теж, а от Київ і Київщина - відсутні. Цікаво чому?
показати весь коментар
17.01.2026 13:50 Відповісти
Він боїться зустрічі з Кличко, ліпше з ху....лом
показати весь коментар
17.01.2026 14:15 Відповісти
Віталій замочить цю гниду одним "хуком".
показати весь коментар
17.01.2026 15:04 Відповісти
Петро Петров

Процес будівлі міні-Тец - це 2-3 роки . Бо це купа проектів та узгоджень з державних та інших органів.
Тобто Клич о почав їх будувати десь у 2023 році. Жодної допомоги з ВРУ щодо спрощення процедур під час війни не було, бо неначасі.
Це щодо "не готувався".
показати весь коментар
17.01.2026 13:52 Відповісти
Києві побудували 5 міні-ТЕЦ для генерації електроенергії - Кличко.
Ще 2 ТЕЦ зараз на стадії монтажу, а також працюють мобільні пункти ДСНС, розповів в етері КИЇВ24 мер Києва Віталій Кличко.

Водночас міні ТЕЦ можуть генерувати лише 20 МВт, тож обслуговують першочергово водопостачання та теплопостачання.
показати весь коментар
17.01.2026 13:54 Відповісти
Диву даєшся,воно вже і функції прем'єра та Кабміну підпорядкувало під себе.Викидає постійно випади на адресу мера Кличка,явно Вован готується до виборів.Обороною треба було займатись з моменту коли Беня привів тебе до трону.
показати весь коментар
17.01.2026 13:52 Відповісти
Без паніки громадяни, без паніки. Шо вибрали то і маємо.
показати весь коментар
17.01.2026 13:53 Відповісти
А ті що, не вибирали, нам то за що?
показати весь коментар
17.01.2026 13:58 Відповісти
Боря,
"нам то за що? "
а вам, за те, що отара левів програла вибори зраї овець.
показати весь коментар
17.01.2026 15:18 Відповісти
Ви з тими "виборцями" говорити пробували? Я так, намагався, спокійно, аргументовано, іноді не дуже спокійно, ще до і під час виборів 2019 року. Телевізор і масовану агресивну пропаганду перемогти неможливо, особливо, коли твій опонент тебе й слухати не хоче. Особливо, коли обіцянки блазня так гарно корелювалися з мріями більшості виборців. Я маю на увазі "адін народ", "сайтісь пасєрєдінє", "апалченци Данбаса" і інші промосковські наративи, які озвучував квартальний блазень. Так що, закиди відносно "отари" левів безпідставні, ресурс у левів був і є непорвнянно менший, ніж у тих, хто паяца у крісло пропихав. А зараз і поготів, ту череду тупу не змінила ні війна, ні смерті, ні ціни скажені, якщо вже війна не зачепила, як більшість. Пропаганда продовжує діяти, а критично мислити у переважної кількості населення нічим.
показати весь коментар
17.01.2026 17:54 Відповісти
Вибори - як шахи. Якщо програв тупому, то ...
показати весь коментар
17.01.2026 20:47 Відповісти
Рятівник, ти наш!
Що би ми без твоїх нарад робили?
Мабуть шашликами би об'їлися!
показати весь коментар
17.01.2026 13:56 Відповісти
Без Потужнимира Незламного в цій країні нічого не відбувається💩
Потужнимир тільки не знав про міндічя
показати весь коментар
17.01.2026 13:57 Відповісти
Доручатель ти наш. А ми ж думали, що ці будинки не треба підключати до опалення. Добре що хоч президент у нас розумний.
Щось мені це нагадує хутінсько-лукашенківську школу управління Державою.
показати весь коментар
17.01.2026 13:59 Відповісти
Заслухав, провів, доручив.
Зелене ********* у всій нікчемній красі.
показати весь коментар
17.01.2026 14:08 Відповісти
А що він може вже чергове турне чекає, зовсім часу не має в Україні сидити
показати весь коментар
17.01.2026 14:13 Відповісти
Так і сказав, зробить усе щоб Кличко був винен. А президент був хороший
показати весь коментар
17.01.2026 14:11 Відповісти
Чекайте, так гаряча ж лінія вже запроваджена....Ну і на якої холєри президенту це потрібно??? ТАМ ВАЛОМ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.
А, зрозумів - значить особисто буде показувати, як ремонт здійснювати і потужно підключати
показати весь коментар
17.01.2026 14:27 Відповісти
Семимильними кроками "найвеличніший" і його партія прямує ось до цих "вершин":
показати весь коментар
17.01.2026 14:38 Відповісти
потужнонезламна радіоняня,аж тепліше стало
показати весь коментар
17.01.2026 14:43 Відповісти
Энергоносный ГигаВат Владминго
показати весь коментар
17.01.2026 14:44 Відповісти
треба всім було в мікрорайонах де немає світла показати з мобільних кіномашин(кацапи такі по окупованих територіях возять) "слуганарода","кієвскАярусь" ну і "********"
показати весь коментар
17.01.2026 14:46 Відповісти
Березовый сок
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.

Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд

Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.

У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.

Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.

У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.

Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою і «гдє дєньгі, Зін»?

І це не враховуючи десятки тисяч тон гуманітарних вантажів…. (с) Володимир Горковенко (https://www.facebook.com/share/17kHwHbBs4/)
показати весь коментар
17.01.2026 14:52 Відповісти
Нимедленно!
Разабраться!
И ножкой, ножкой....
показати весь коментар
17.01.2026 15:35 Відповісти
Ну все, краще з тих будинків виїхати
показати весь коментар
17.01.2026 15:45 Відповісти
І що нарада? Всі грали в ігри на айфонах як корабельна сосна ?
показати весь коментар
17.01.2026 16:22 Відповісти
Доручив, заслухав, наказав, вимагав!!!
Яка потужна пика, коли Потужмен неголений
показати весь коментар
17.01.2026 17:36 Відповісти
Яке ж воно підле, цей Зельцман! На 8-й день після удару згадав при будинки в Києві! Гнида...
показати весь коментар
17.01.2026 17:46 Відповісти
А пожарить шашлык по селектору слабо?
показати весь коментар
17.01.2026 17:53 Відповісти
 
 