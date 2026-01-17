Зеленский провел энергетический селектор: поручил разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор без отопления. ФОТО

Сегодня, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили?

В частности, он заслушал доклады о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны придать устойчивость нашим городам и громадам.





Какие решения приняты?

"Первое - спасибо всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, которые реально работают сейчас. География работы - вся Украина, почти в каждом регионе есть соответствующие задачи. Самые сложные - Киев и область, Харьков и область, Запорожье и область. После ночного удара по Киевской области дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня - все необходимые службы задействованы. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе. Были доклады также по Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской областям", - говорится в сообщении.

"Второе - поручил отдельно разобраться в Киеве по тем домам, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть различия в отчетах городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112", - подчеркнул глава государства.

"Третье - нужно максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно.", - резюмирует он.