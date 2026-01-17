Зеленский провел энергетический селектор: поручил разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор без отопления. ФОТО
Сегодня, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
В частности, он заслушал доклады о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны придать устойчивость нашим городам и громадам.
Какие решения приняты?
"Первое - спасибо всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, которые реально работают сейчас. География работы - вся Украина, почти в каждом регионе есть соответствующие задачи. Самые сложные - Киев и область, Харьков и область, Запорожье и область. После ночного удара по Киевской области дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня - все необходимые службы задействованы. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе. Были доклады также по Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской областям", - говорится в сообщении.
"Второе - поручил отдельно разобраться в Киеве по тем домам, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть различия в отчетах городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112", - подчеркнул глава государства.
"Третье - нужно максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно.", - резюмирует он.
Я розумію коли ви маєте претензії щодо зеленої влади, однако будь-яка попередня влада їх кинули, і ображаючи цих людей ви просто ********** від вашої підтримки. Так що треба не шукати винних, а роз'яснювати. Тоді може за вашу кандидатуру і будуть голосувати.
Це обов'язки президента?!
Наскільки мені відомо, що обов'язки Президента України включають гарантування суверенітету та територіальної цілісності, керівництво зовнішньою політикою, забезпечення національної безпеки як Верховного Головнокомандувача ЗСУ, координацію силового блоку, формування іміджу держави та представлення її інтересів на міжнародній арені, а також підтримання дотримання Конституції та прав громадян, що визначено Конституцією України.
Гарант державності: Забезпечує державний суверенітет, територіальну цілісність, дотримання Конституції, прав і свобод людини, є гарантом стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО.
Зовнішня політика: Керує зовнішньополітичною діяльністю, веде переговори, укладає міжнародні договори, призначає послів, приймає вірчі грамоти іноземних держав.
Національна безпека та оборона:Є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.Очолює Раду національної безпеки і оборони України (РНБО).Призначає та звільняє вище командування ЗСУ, міністра оборони, голову СБУ, Генерального прокурора (за згодою ВР), командування інших військових формувань.Вирішує питання використання ЗСУ у разі збройної агресії.
Внутрішня політика та нормотворчість:Звертається з посланнями до народу та парламенту.Призначає всеукраїнські референдуми.Припиняє повноваження Верховної Ради в передбачених Конституцією випадках та призначає позачергові вибори.Приймає рішення про громадянство, надання притулку.
Нагородження: Нагороджує державними нагородами, присвоює високі військові звання, дипломатичні ранги.
Адже воно саме сказало: "Найскладніше - Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область"
Харківська ОВА є, Запорізьська - теж, а от Київ і Київщина - відсутні. Цікаво чому?
Процес будівлі міні-Тец - це 2-3 роки . Бо це купа проектів та узгоджень з державних та інших органів.
Тобто Клич о почав їх будувати десь у 2023 році. Жодної допомоги з ВРУ щодо спрощення процедур під час війни не було, бо неначасі.
Це щодо "не готувався".
Ще 2 ТЕЦ зараз на стадії монтажу, а також працюють мобільні пункти ДСНС, розповів в етері КИЇВ24 мер Києва Віталій Кличко.
Водночас міні ТЕЦ можуть генерувати лише 20 МВт, тож обслуговують першочергово водопостачання та теплопостачання.
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.
Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою і «гдє дєньгі, Зін»?
І це не враховуючи десятки тисяч тон гуманітарних вантажів…. (с) Володимир Горковенко (https://www.facebook.com/share/17kHwHbBs4/)
