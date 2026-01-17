Враг нанес удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа, - "Нафтогаз"
Враг продолжает наносить удары по предприятиям Группы "Нафтогаз". Сегодня ночью был нанесен очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группы.
Что известно
"Только за неделю мы имеем шесть атак. Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время. К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты. Все службы Нафтогаза - в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
