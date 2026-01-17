Враг нанес удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа, - "Нафтогаз"

Враг продолжает наносить удары по предприятиям Группы "Нафтогаз". Сегодня ночью был нанесен очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа.

Что известно

"Только за неделю мы имеем шесть атак. Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время. К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты. Все службы Нафтогаза - в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг снова атаковал энергетику. Самая сложная ситуация в столичном регионе.

Также отмечалось, что 56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ.

