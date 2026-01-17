РУС
Враг нанес удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа, - "Нафтогаз"

Враг продолжает наносить удары по предприятиям Группы "Нафтогаз". Сегодня ночью был нанесен очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа.

Что известно

"Только за неделю мы имеем шесть атак. Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время. К счастью, пострадавших нет. На месте уже работают профильные специалисты. Все службы Нафтогаза - в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Читайте также: Еще около 50 домов остаются без отопления в Киеве, - Кличко

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг снова атаковал энергетику. Самая сложная ситуация в столичном регионе.
  • Также отмечалось, что 56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких ограничений потребления газа в Украине не применяется и не планируется, - "Нафтогаз"

Сьогодні знову буде потужний відосик про закликання одного ішака
17.01.2026 12:44 Ответить
Останнім часом хтось бачить влучання в кацапські НПЗ? Що відбувається?
17.01.2026 12:46 Ответить
Асфальт, схоже, закінчується. Докерувалася земразота до самого краю
17.01.2026 13:33 Ответить
17.01.2026 12:48 Ответить
От-от. ЗЄ визначив цілі ударів і координати.
17.01.2026 12:53 Ответить
А де потужна відповідь незламним асфальтом, чи хоча б дюжиною фламіндічів?
17.01.2026 13:32 Ответить
 
 