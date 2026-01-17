Еще около 50 домов остаются без отопления в Киеве, - Кличко
По состоянию на утро 17 января в Киеве около 50 домов из 6 тысяч, которые остались без теплоснабжения после массированной атаки РФ, остаются без отопления.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Коммунальщики работают круглосуточно
"Заехал утром на один из опорных пунктов тепловиков, откуда бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных. Коммунальщики работают круглосуточно. Поблагодарил их за труд", - отметил Кличко.
Работы по восстановлению продолжаются
Городской голова отметил, что без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января.
Он подчеркнул, что городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.
Что предшествовало?
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
