67 столичных многоэтажек все еще остаются без отопления, - Кличко
По состоянию на вечер 16 января в Киеве 67 многоэтажных домов из 6000, которые остались без теплоснабжения после массированной атаки РФ 9 января, все еще остаются без отопления.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Работы по восстановлению продолжаются
"Коммунальщики продолжают и днем, и ночью восстанавливать поврежденную врагом критическую инфраструктуру города. А энергетики делают все, чтобы вернуть свет столице, которая живет и работает в условиях экстренных отключений электроэнергии", - сказал Кличко.
Что предшествовало?
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
