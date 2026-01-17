РУС
67 столичных многоэтажек все еще остаются без отопления, - Кличко

67 многоэтажек столицы остаются без отопления

По состоянию на вечер 16 января в Киеве 67 многоэтажных домов из 6000, которые остались без теплоснабжения после массированной атаки РФ 9 января, все еще остаются без отопления. 

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Работы по восстановлению продолжаются 

"Коммунальщики продолжают и днем, и ночью восстанавливать поврежденную врагом критическую инфраструктуру города. А энергетики делают все, чтобы вернуть свет столице, которая живет и работает в условиях экстренных отключений электроэнергии", - сказал Кличко.

Что предшествовало?

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Киев (26607) Кличко Виталий (4718) Тарифы на отопление (753)
Зеля наведе порядок скоро, будуть ще й без грошей)
17.01.2026 01:05 Ответить
Як відновлять треба щоби стюардеса обовязково оголосила, а лідур чкурнув подалі
17.01.2026 01:33 Ответить
Кличко - мер !
.
17.01.2026 02:00 Ответить
Цікаво що в Харкові такої сраки немає хоча Харків щодня ******** в рази більше ніж Київ
17.01.2026 02:26 Ответить
 
 