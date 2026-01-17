67 столичных многоэтажек все еще остаются без отопления, - Кличко

По состоянию на вечер 16 января в Киеве 67 многоэтажных домов из 6000, которые остались без теплоснабжения после массированной атаки РФ 9 января, все еще остаются без отопления.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Работы по восстановлению продолжаются

"Коммунальщики продолжают и днем, и ночью восстанавливать поврежденную врагом критическую инфраструктуру города. А энергетики делают все, чтобы вернуть свет столице, которая живет и работает в условиях экстренных отключений электроэнергии", - сказал Кличко.

Читайте также: В Киеве еще остаются без отопления около 100 многоэтажек, - Кличко

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: В энергетике введут режим чрезвычайной ситуации, - Зеленский