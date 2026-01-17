67 столичних багатоповерхівок ще залишаються без опалення, - Кличко

Станом на вечір 16 січня у Києві 67 багатоповерхових будинків із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки РФ 9 січня, все ще залишаються без опалення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роботи з відновлення тривають

"Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії", - сказав Кличко.

Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

