67 столичних багатоповерхівок ще залишаються без опалення, - Кличко
Станом на вечір 16 січня у Києві 67 багатоповерхових будинків із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки РФ 9 січня, все ще залишаються без опалення.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи з відновлення тривають
"Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії", - сказав Кличко.
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
