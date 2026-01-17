67 столичних багатоповерхівок ще залишаються без опалення, - Кличко

Станом на вечір 16 січня у Києві 67 багатоповерхових будинків із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки РФ 9 січня, все ще залишаються без опалення. 

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи з відновлення тривають 

"Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії", - сказав Кличко.

Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Зеля наведе порядок скоро, будуть ще й без грошей)
17.01.2026 01:05 Відповісти
Як відновлять треба щоби стюардеса обовязково оголосила, а лідур чкурнув подалі
17.01.2026 01:33 Відповісти
Кличко - мер !
17.01.2026 02:00 Відповісти
Цікаво що в Харкові такої сраки немає хоча Харків щодня ******** в рази більше ніж Київ
17.01.2026 02:26 Відповісти
 
 