У Києві ще залишаються без опалення близько 100 багатоповерхівок, - Кличко
Станом на середину дня 16 січня у Києві без опалення залишаються близько 100 багатоповерхових будинків із понад шести тисяч, де теплопостачання було відсутнє після масованої атаки РФ 9 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.
Кличко наголосив, що комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.
"Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію", - написав він.
Мер зазначив, що всі залучені міські служби роблять усе, що можуть, щоб повернути киянам необхідні послуги.
"Я дякую комунальникам та енергетикам за їхню самовіддану працю. А киянам – за витримку і стійкість! Розумію, наскільки це складно. Але тільки так, усі разом, ми вистоїмо!", - наголосив мер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль