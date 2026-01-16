У Києві ще залишаються без опалення близько 100 багатоповерхівок, - Кличко

Станом на середину дня 16 січня у Києві без опалення залишаються близько 100 багатоповерхових будинків із понад шести тисяч, де теплопостачання було відсутнє після масованої атаки РФ 9 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Кличко наголосив, що комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.

"Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію", - написав він.

Також читайте: "Київтеплоенерго" виділило 50 млн гривень на премії працівникам, - Кличко

Мер зазначив, що всі залучені міські служби роблять усе, що можуть, щоб повернути киянам необхідні послуги.

"Я дякую комунальникам та енергетикам за їхню самовіддану працю. А киянам – за витримку і стійкість! Розумію, наскільки це складно. Але тільки так, усі разом, ми вистоїмо!", - наголосив мер.

Читайте також: Кличко: напередодні обстрілу Києва обговорював зі Свириденко загрози для столиці