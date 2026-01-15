УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10190 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
1 888 21

Кличко: напередодні обстрілу Києва обговорював зі Свириденко загрози для столиці

За день до руйнівної атаки на Київ 9 січня мер Києва Віталій Кличко зустрічався з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Розповів про загрози і запропонував створити загальноукраїнський штаб реагування на надзвичайні ситуації, який організували лише вчора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Кличка в Tелеграм-каналі

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Багато зараз лунає різних маніпуляцій і відвертої неправди. Щодо того, чи готувався Київ до зими. Хочу зазначити, що за день до руйнівної масованої атаки в мене була зустріч з премʼєр-міністром України. До речі, вперше за роки війни відбулася особиста робоча зустріч премʼєра з мером столиці. Я доніс усі загрози і ризики, які можуть бути внаслідок сильних пошкоджень критичної інфраструктури столиці. Доповів, як готується місто. Запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію та подолання її наслідків", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що рішення про створення такого штабу було ухвалено на рівні уряду лише вчора.

Читайте також: Росія масованими ударами по енергооб’єктах хоче зробити Київ непридатним для життя, - NYT

"Щодо спільних дій з урядом, координації зусиль тоді не було. І тільки вчора оголосили про створення штабу в масштабах країни. І згадали про Київ — безпідставними звинуваченнями. А про те, як готувався Київ до зими, що робили всі служби, ми розказували і показували публічно і влітку, і восени, і вже взимку. Вся інформація є в відкритих джерелах. Та ті, хто маніпулює, звичайно, обʼєктивної інформації "не помічають", - зазначив мер.

Він також наголосив, що у важкій ситуації, в якій опинилася країна і Київ зокрема, потрібні конструктивні дії.

Читайте: Уламки БпЛА впали на будинок у Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж

"Замість конструктиву — знову, на жаль, політика. Вважаю це неприпустимим в такій ситуації! Коли йдеться про безпеку, здоровʼя і життя людей. Але ми продовжуємо працювати і робити, все що можемо!" - запевнив Віталій Кличко.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія масованими ударами по енергооб’єктах хоче зробити Київ непридатним для життя, - NYT

Автор: 

Кличко Віталій (3565) обстріл (33600) Свириденко Юлія (854)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
пане Віталій, українці чудово знають хто винен в НЕ підготовці України до війни і в Холодоморі

Ваша заява ще раз підтверджує некомпетентність та саботаж ЗЄльоних

.
показати весь коментар
15.01.2026 19:18 Відповісти
+17
показати весь коментар
15.01.2026 19:18 Відповісти
+13
Але як гарно підготувався Володимир Олександрович до повномасштабної війни - це ж просто мєга - потужно. Хай поділіться досвідом з Кличко.
показати весь коментар
15.01.2026 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона що, Алібабі інфу злила?
показати весь коментар
15.01.2026 19:13 Відповісти
Я так розумію, окрім постійних обговорень на сьогодні новин немає.
показати весь коментар
15.01.2026 19:16 Відповісти
Ніхто не хоче бути крайнім .
Натомість , до таких речей , ВСІМ треба було готуватися завчасно !
показати весь коментар
15.01.2026 19:19 Відповісти
Цікаво що коли пропонували готуватись, то зелене бидло високопоставлене, середнього калібру і лохи включали ржаку і радили не пхати носа у державні справи
показати весь коментар
15.01.2026 19:36 Відповісти
За словами міського голови, після удару 9 січня координації дій між центральною владою та міською адміністрацією не відбулося. Створення загальнонаціонального штабу було оголошено лише згодом, уже після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Джерело: https://censor.net/ua/n3595675, так тоді ж можливий розпил бабла а наперед дадуть копійки, чому їмтоді замарачуватися.
показати весь коментар
15.01.2026 19:16 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 19:18 Відповісти
Віталя! Згадай свій коронний удар....
показати весь коментар
15.01.2026 19:28 Відповісти
Багато хто мріє щоб коронний удар Кличка був застосований до найосяйнішої пики
показати весь коментар
15.01.2026 19:34 Відповісти
Так в якомусь інтерв'ю Віталя сказав, що з початку повномаштабної йому а ні разу із зе! не вийшло зустрітись, як він не старався.))

зе! чогось баітсо)))
показати весь коментар
15.01.2026 19:38 Відповісти
Чим більше штабів незламності , тим легше привладним балаболам .
показати весь коментар
15.01.2026 19:46 Відповісти
Ой та всі притомні розуміють нащо Зеленський притягнув Притулу вчора в кабінет, познайомити киян з " новим" мером. Ще одного клоуна, хто був зверху? А Сірьожа 😸
показати весь коментар
15.01.2026 19:54 Відповісти
А що влітку всі робили??? Може будували бомбосховища, створювали запас генераторів, шукали локації для наметових містечок на випадок масштабної евакуації?
показати весь коментар
15.01.2026 20:14 Відповісти
путіну в сраку заглядали та копалини продавали.
показати весь коментар
15.01.2026 20:25 Відповісти
ну ставь намэта, уже всё поделали
показати весь коментар
15.01.2026 20:39 Відповісти
Щось згадалося, як Хрущова знімали.
показати весь коментар
15.01.2026 20:55 Відповісти
Віталію щоб не було питань по захисту потрібно брати приклад з Одеської ВА під керівництвом Кіпера той з московськими попами зробив обхід ППО в Одесі і цим самим зупинив висадку десанту та підняв захист до таких висот що до нього немає питань ні у влади ні у громади лише психіатри ще мовчать бо не можуть діагностувати.
показати весь коментар
15.01.2026 21:48 Відповісти
Ну Свириденко, здається не дуже тягне на роль воєнного прем'єра, для якого є більш потрібним не знання економічних теорій, а воля, рішучість, розумна жорсткість, швидка реакція на зміну ситуації. Для воєнного прем'єра важливіше не розбиратися самому в якихось деталях, а вміти вимагати оперативного вирішення проблем у своїх підлеглих, які мають фахово вміти в цих деталях розбиратися.
показати весь коментар
15.01.2026 23:46 Відповісти
 
 