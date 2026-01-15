Кличко: напередодні обстрілу Києва обговорював зі Свириденко загрози для столиці
За день до руйнівної атаки на Київ 9 січня мер Києва Віталій Кличко зустрічався з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Розповів про загрози і запропонував створити загальноукраїнський штаб реагування на надзвичайні ситуації, який організували лише вчора.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Кличка в Tелеграм-каналі.
Що відомо?
"Багато зараз лунає різних маніпуляцій і відвертої неправди. Щодо того, чи готувався Київ до зими. Хочу зазначити, що за день до руйнівної масованої атаки в мене була зустріч з премʼєр-міністром України. До речі, вперше за роки війни відбулася особиста робоча зустріч премʼєра з мером столиці. Я доніс усі загрози і ризики, які можуть бути внаслідок сильних пошкоджень критичної інфраструктури столиці. Доповів, як готується місто. Запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію та подолання її наслідків", - написав Віталій Кличко.
Він зазначив, що рішення про створення такого штабу було ухвалено на рівні уряду лише вчора.
"Щодо спільних дій з урядом, координації зусиль тоді не було. І тільки вчора оголосили про створення штабу в масштабах країни. І згадали про Київ — безпідставними звинуваченнями. А про те, як готувався Київ до зими, що робили всі служби, ми розказували і показували публічно і влітку, і восени, і вже взимку. Вся інформація є в відкритих джерелах. Та ті, хто маніпулює, звичайно, обʼєктивної інформації "не помічають", - зазначив мер.
Він також наголосив, що у важкій ситуації, в якій опинилася країна і Київ зокрема, потрібні конструктивні дії.
"Замість конструктиву — знову, на жаль, політика. Вважаю це неприпустимим в такій ситуації! Коли йдеться про безпеку, здоровʼя і життя людей. Але ми продовжуємо працювати і робити, все що можемо!" - запевнив Віталій Кличко.
Що передувало?
- Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про створення штабу координації ситуації в Києві та запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. Після масованих атак РФ у столиці та регіонах тривають екстрені відключення електроенергії, а ремонтні служби працюють цілодобово.
- Кличко відреагував на звинувачення президента щодо поганої підготовки Києва до блекауту: "Такі заяви нівелюють працю тисяч людей".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Натомість , до таких речей , ВСІМ треба було готуватися завчасно !
Ваша заява ще раз підтверджує некомпетентність та саботаж ЗЄльоних
