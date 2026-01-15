Росія масованими ударами по енергооб’єктах хоче зробити Київ непридатним для життя, - NYT

Масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Києва мають на меті зробити столицю України непридатною для життя та підірвати моральний дух населення.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Київ перебуває поза досяжністю російських наземних військ, однак залишається вразливим до ракетних ударів та атак вибухових безпілотників. Особливо критичною ситуація стає взимку, коли місто залежить від стабільної роботи тепло- та електромереж.

"Мета Росії - зробити його непридатним для життя. Хоча Київ чудово зберігся протягом років війни, він стає найбільш вразливим, коли погода стає холодною", - пише NYT.

За даними видання, з настанням сильних морозів Росія активізувала кампанію з виведення з ладу систем тепло- та електропостачання. Такі удари мають на меті не лише створити гуманітарні проблеми, а й чинити тиск на українську владу під час мирних переговорів, що відбуваються за посередництва адміністрації Дональда Трампа.

NYT нагадує, що Київ, місто з населенням близько трьох мільйонів людей, уже неодноразово зазнавав масштабних відключень електроенергії, однак попередні спроби Росії "заморозити" столицю не дали результату. Водночас цьогорічні атаки мають серйозніші наслідки.

Зокрема, минулої п’ятниці Росія завдала ударів по трансформаторних підстанціях у Києві та його околицях, що спричинило відключення електроенергії також в інших регіонах країни. Крім того, були атаковані всі три київські електростанції, що працюють на природному газі та вугіллі, внаслідок чого місто втратило внутрішні джерела тепла й електроенергії.

київ обстріл
Київ добиває зовнішній ворог - росія і внутрішній - Голобородько, який забрав з казни міста 9 мільярдів і в кожному міністерстві створив групи міндичів, щоб тирили останнє.
рудий свому другу ***** у цьому добре допомагає
Це щоб Зеленський не гальмував мирну угоду
Перенесе столицю якшо шо, кудись у Стрий. Но не зласть нічого
Думаю це за любов києвлян до кацапського язика ,всі бачать ,що найбільше страждають кацапоговорящі .
рудий свому другу ***** у цьому добре допомагає
думаєш це рудий здав координати Києва?
Кепи доклали нам, дякую
І при тому в дні відсутності Бубосяна.
Про це видання написало ???
За всі злочини рашистів ,за геноцид проти українськогот народу несе відповідальність персонально президент України.
ще скажи що зелемський - найвеличніший лідор **********
Це неможливо
А ми думали, що то двушка з москви повертається, але то просто москва хоче зробити Київ непридатним для життя. Дякуєм ньюйоркському таймс. Що б ми без нього робили.
Ти дійсно думаєш, NYT написав це українському мудрому наріду?
Чи може все ж таки він написав це мудрому американському наріду, як альтернативу тому, що пише FOX NEWS... про те, як печеніги воювали з половцями...
подякуємо за це зеленим виборцям!
Треба і зараз показувати. Навчати розуму і Правди-маткм
їх потрібно бити. бити від душі та натхненням за їхні покращення.
Це він у носі вирішив поковтряти
Подякуй за це тим, хто приніс війну в Україну
тк я і дякую. бо якось при Порошенку все було. і це факт!
Напиши мені на електронну скриньку, я тобі розкажу, що факт, а що не факт.
Що, боїшся, діду, поспілкуватися один на один?)
ні. я ніколи не боявся з дегенератами спілкуваться.
Ну так давай поспілкуємося. Напиши мені. Адреса у мене в профілі
Цікаво, якщо зв'язатися з залишками Аум Сінрікьо та запустити трохи їхнього газу в московське метро чи не призведе це до підриву морального стану кацапні? Чи якого укроновічка в водогін запустити. Бо якщо в нас немає подібного до гераней та орєшніков. Але робити щось же треба.
База !!!
а чому ми не в змозі десь зупинити теплопостачання в Москві. Особливо у керівництва країною
ЗЕленський обіцяв блекаут москви.Не обов'язково бити по московському болоту там три ряди ППО.Обрізати те що йде навколо міста.
До речі, є пропозиція, як захистити Київ та інші міста. Нехай демократичні сенатори та конгресмени на час канікул, свят та інших заходів, не пов'язаних з їхніми основними обов'язками, по черзі приїжджають до України. Таке собі ППО без ракет. Еуропейці та співробітники ООН також могли б так допомогти.
Це Потужно
Мабуть ідею Вам надіслали з електронної пошти хасидів ?))))
Чому? Були ж прецеденти вже. Коли Келог приїжджав, обстрілів не було. Кияни ще потім жартували у соцмережах, що його треба залишити назавжди.
хоч би вони прислали бригади енергетиків. Але вони і цього сс*ться
У нас взагалі є якесь МЗС? Чрму на всіх вуглах не кричать про холодний геноцид мирного населення України? Зєля чому трампу, який дуже переживав за резиденцію кремлівського людожера, про це не каже?
Так у них ціх проблем не виникає. Чому відволікатися на всякі дрібниці
трампу на нас начхати. Ми ж не путін і не кацапи
А з ранку зелені депутати критикували Кличко за те що він пропонував тім хто може виїхати з Києва. Зараз ясно, зелень, як ху...ло за знищення народу України
Мы как иранские протестующие, когда нам добьют, рынки успокоятся, санкции снимут и газ с нефтью подешевеют. В принципе это все что волнует западный мир.
Нічого, вже готується потужна відповідь... Подивимося як ті рускіє заспівають коли по Москві двушечка прилетить
Що прилетить?Фуфломінго????
Рашенфашисти хочуть звільнити Україну від українців! Раніше таке робили голодомором і заселяли звільнену територію мордвою.
А ми не хочемо москву хоча б спробувати зробити непридатною для житла? Не в якийсь Алабузі якусь підстанцію, а ТЕЦ в москві? Слабо? Де оті усі фламінго, чи їх нема і то все піздьож?
