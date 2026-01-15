Росія масованими ударами по енергооб’єктах хоче зробити Київ непридатним для життя, - NYT
Масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Києва мають на меті зробити столицю України непридатною для життя та підірвати моральний дух населення.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Київ перебуває поза досяжністю російських наземних військ, однак залишається вразливим до ракетних ударів та атак вибухових безпілотників. Особливо критичною ситуація стає взимку, коли місто залежить від стабільної роботи тепло- та електромереж.
"Мета Росії - зробити його непридатним для життя. Хоча Київ чудово зберігся протягом років війни, він стає найбільш вразливим, коли погода стає холодною", - пише NYT.
За даними видання, з настанням сильних морозів Росія активізувала кампанію з виведення з ладу систем тепло- та електропостачання. Такі удари мають на меті не лише створити гуманітарні проблеми, а й чинити тиск на українську владу під час мирних переговорів, що відбуваються за посередництва адміністрації Дональда Трампа.
NYT нагадує, що Київ, місто з населенням близько трьох мільйонів людей, уже неодноразово зазнавав масштабних відключень електроенергії, однак попередні спроби Росії "заморозити" столицю не дали результату. Водночас цьогорічні атаки мають серйозніші наслідки.
Зокрема, минулої п’ятниці Росія завдала ударів по трансформаторних підстанціях у Києві та його околицях, що спричинило відключення електроенергії також в інших регіонах країни. Крім того, були атаковані всі три київські електростанції, що працюють на природному газі та вугіллі, внаслідок чого місто втратило внутрішні джерела тепла й електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи може все ж таки він написав це мудрому американському наріду, як альтернативу тому, що пише FOX NEWS... про те, як печеніги воювали з половцями...
