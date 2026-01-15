Зеленський провів енергетичну нараду: Будуть рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський зібрав спеціальну енергетичну нараду

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У нараді взяли участь прем'єр та члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Зеленський зібрав спеціальну енергетичну нараду

Ситуація в Києві

"Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії", - йдеться в повідомленні.

Комендантська година

За словами президента, сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Президент зазначив, що потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості

Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення.

"Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання", - наголосив Зеленський.

Зеленський зібрав спеціальну енергетичну нараду

Під час наради взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону.

Президент доручив Кабміну окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині.

"Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені.

Окремо проведу нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО", - підсумував глава держави.

Що передувало?

Топ коментарі
+22
Завжди: будуть, заплановано, узгоджено, обговорено.
Ніколи: виконано, втілено, реалізовано.
Тільки обіцянки на майбутнє.
15.01.2026 15:40 Відповісти
+20
Кличко бачимо на морозі відвідуючи пошкодженні обєкти приймає оперативні рішення , а його критик Зеленський не вилазить з теплого кабінету .
Навіщо такий президент який тільки і вміє ******* і ******* ?
15.01.2026 15:46 Відповісти
+15
Галущенко та Гринчук були? Щось порадили?
15.01.2026 15:38 Відповісти
Галущенко та Гринчук були? Щось порадили?
15.01.2026 15:38 Відповісти
порадили. Замість двушки трьошку на москву слати, кажуть саме те
15.01.2026 15:51 Відповісти
"Сігізмунд" і "Рижа"? Мабуть в бігах, не до енергетики їм. Та вони ж і не енергетики взагалі, нащо бути енергетиком, щоб бути міністром енергетики? Двушку справно передавай і живи собі спокійно.
15.01.2026 16:29 Відповісти
Цукерман с Миндичем из Израиля в бочках будут поставлять
15.01.2026 16:38 Відповісти
Завжди: будуть, заплановано, узгоджено, обговорено.
Ніколи: виконано, втілено, реалізовано.
Тільки обіцянки на майбутнє.
показати весь коментар
15.01.2026 15:40 Відповісти
Пересідент хотів сказати : Ви не панімаєтє! Кияни! Прі мамедове/ткаченко світла буде більше, обстрілів менше! А якщо ні, то ЗМІ просто заткнуться і про вас ніхто не знатиме.
А накрайняк пришлю вам Смаглюк з відомою промовою :
Сидіть вдома! Расія по мірним не стріляє!"
15.01.2026 16:06 Відповісти
Знов будуть покращувати життя на Західній Україні.
15.01.2026 15:41 Відповісти
ОВА і МВА не згадував?
А так можна було?
15.01.2026 15:43 Відповісти
Кличко бачимо на морозі відвідуючи пошкодженні обєкти приймає оперативні рішення , а його критик Зеленський не вилазить з теплого кабінету .
Навіщо такий президент який тільки і вміє ******* і ******* ?
показати весь коментар
15.01.2026 15:46 Відповісти
Это зелёное ничтожество пытается вызвать недовольство киевлян против Кличко. Мерзкий гном. Сначала забирает у Киева деньги и налоги-а потом обвиняет Кличко в том что он ничего не делает. Сволочь пей с..атая.. специально написал отдельно, потому что сразу банят.
15.01.2026 15:53 Відповісти
А чєво єму на мароз с бункера, можєт прастить і забалєть, да і нічєво он вам нє должєн
15.01.2026 16:22 Відповісти
і двушечка на мацкву...
15.01.2026 15:47 Відповісти
Професійні фото. Навіть показують який цей зе потужний і незламно впевнений у собі-намальована картинка начеб-т дитини "ви все зможете". Медійна шелуха.
15.01.2026 15:52 Відповісти
Цього клоуна ніхто вже серьозно не сприймає а воно щось там ще приймає, мабуть чергову свіжу дозу коки прийняв от і пішло потужнення!
15.01.2026 15:57 Відповісти
Міндіч з Цукерманом на нараді були присутні? Ні? А чому? Шкода, таки фахівці і були відсутні.
Цей крадій та блазень і липовий юрист хочаб закон Ома знає шоб пхати своє рило крадія у енергетику?
15.01.2026 16:01 Відповісти
А без зеленського сонце завтра зійде чи ні?
15.01.2026 16:13 Відповісти
Відтепер повідомити про відсутність світла, тепла і води в домівках можна на лінію 112, яка працює навіть за відсутності мобільного звʼязку.///

Ну фсьо...тепер енергії стане більше...Ві Ват
15.01.2026 16:17 Відповісти
Експортером з тіеї сторони буде Міндіч?
15.01.2026 16:20 Відповісти
Штабом виправляти зібрались? Чогось не чути Ткаченка-Мамедова, навіть в моніторі немає пики того тіктокера, а в нього ж посада, керівник ОВА, чого він не захистив? Гидко дивитись на "покарання невиновних і нагородження непричастних". Та впринципі чого я чекаю? Нічого ж не змінилось і не зміниться. Своїм подяки, чужим викачування в бруді, щоб бува не перевершили.
15.01.2026 16:22 Відповісти
А хтось пам'ятає програму "гігават Зе ленсого"? Чим закінчилось? Клічко помішав?
15.01.2026 16:23 Відповісти
Гроші ж того...
Заплатили за оренду цеху для кампанії Фламіндіч. Цех розбомбили, про що повідомлено всім учасникам тендеру. Гроші крутяться а в виробництва нема
15.01.2026 18:34 Відповісти
Про гігават від найвеличнішого ЗЕнергетика вже згадували?
А про 59 газотурбінних установок, які передали нам західні партнери ще в 2023-му (здається) році із яких, на початок 2025-го, була змонтована лише одна (за даними з відкритих джерел)?
Ну про 8млрд, які забрали у столиці мабуть же ж згадали?
Ну може хоч про "трирівневий захист енергооб'єктів" від Наєма зразка 2023-го року йшлося?
А про те, що за оборону і безпеку міста відповідає призначений найпотужнішим херпідуном Голова КМВА говорили?

Хоча нашо? На "єдиному марафєті" кажуть же ж, що в усіх бідах столиці винен Кличко, а загалом по Україні - Порошенко, Трамп (було Байден), ЄС...
15.01.2026 17:20 Відповісти
Хай спочатку розповість яким боком мер до енергетичних об'єктів, юрист хєров.
15.01.2026 17:30 Відповісти
як ця обдовбана ***** вже осточортіла...аби ти пропав пропадом чорт бездушний - разом з своїм кагалом.
15.01.2026 18:24 Відповісти
Пройшов тиждень після обстрілу і зеленський з опой побачив проблеми в енергетиці.Зробили штаб,щоби вкрасти більше,бо обіцяного поліпшення на вчора,сьогодні не видно.❤️🇺🇦❤️
16.01.2026 07:54 Відповісти
 
 