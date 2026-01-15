Зеленський провів енергетичну нараду: Будуть рішення для збільшення імпорту електроенергії

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У нараді взяли участь прем'єр та члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Ситуація в Києві

"Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії", - йдеться в повідомленні.

Комендантська година

За словами президента, сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Президент зазначив, що потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості

Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва – окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення.

"Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання", - наголосив Зеленський.

Під час наради взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону.

Президент доручив Кабміну окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині.

"Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені.



Окремо проведу нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО", - підсумував глава держави.

Що передувало?

Відомо, що у Києві без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків.

Президент Зеленський заявив, що в енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

Також у частині громад та регіонів можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

14 січня відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва.

