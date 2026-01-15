РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14009 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
965 21

Зеленский провел энергетическое совещание: Будут приняты решения по увеличению импорта электроэнергии

Зеленский собрал специальное энергетическое совещание

Президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В совещании приняли участие премьер и члены правительства, представители областной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

Зеленский собрал специальное энергетическое совещание

Ситуация в Киеве

"Особенно сложная ситуация в Киеве – время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разворачивают резервное питание, - КГГА

Комендантский час

По словам президента, сегодня будут приняты решения относительно комендантского часа. Президент отметил, что необходимы достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности

Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. Что касается Киева - отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении.

"Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой. Ожидаю также немедленного упрощения регулирования для подключения к сети дополнительного оборудования", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский собрал специальное энергетическое совещание

Читайте также: Коммунальщик погиб в Киеве во время восстановления тепла после российского обстрела

Во время совещания приняли к рассмотрению запросы от Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, другие города и громады региона.

Президент поручил Кабмину отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области.

"Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация в Сумской области – стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов о выполнении тех вещей, которые определены.

Отдельно проведу совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО", - подытожил глава государства.

Читайте: Комендантский час не отменяют и не пересматривают, но будут исключения, - Кулеба

Что предшествовало?

Смотрите также: Удары РФ по энергетике Украины квалифицируются как преступления против человечности, - СБУ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (23374) совещание (87) энергетика (3051)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Завжди: будуть, заплановано, узгоджено, обговорено.
Ніколи: виконано, втілено, реалізовано.
Тільки обіцянки на майбутнє.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:40 Ответить
+11
Кличко бачимо на морозі відвідуючи пошкодженні обєкти приймає оперативні рішення , а його критик Зеленський не вилазить з теплого кабінету .
Навіщо такий президент який тільки і вміє ******* і ******* ?
показать весь комментарий
15.01.2026 15:46 Ответить
+10
Галущенко та Гринчук були? Щось порадили?
показать весь комментарий
15.01.2026 15:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Галущенко та Гринчук були? Щось порадили?
показать весь комментарий
15.01.2026 15:38 Ответить
порадили. Замість двушки трьошку на москву слати, кажуть саме те
показать весь комментарий
15.01.2026 15:51 Ответить
"Сігізмунд" і "Рижа"? Мабуть в бігах, не до енергетики їм. Та вони ж і не енергетики взагалі, нащо бути енергетиком, щоб бути міністром енергетики? Двушку справно передавай і живи собі спокійно.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:29 Ответить
Цукерман с Миндичем из Израиля в бочках будут поставлять
показать весь комментарий
15.01.2026 16:38 Ответить
Завжди: будуть, заплановано, узгоджено, обговорено.
Ніколи: виконано, втілено, реалізовано.
Тільки обіцянки на майбутнє.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:40 Ответить
Пересідент хотів сказати : Ви не панімаєтє! Кияни! Прі мамедове/ткаченко світла буде більше, обстрілів менше! А якщо ні, то ЗМІ просто заткнуться і про вас ніхто не знатиме.
А накрайняк пришлю вам Смаглюк з відомою промовою :
Сидіть вдома! Расія по мірним не стріляє!"
показать весь комментарий
15.01.2026 16:06 Ответить
Знов будуть покращувати життя на Західній Україні.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:41 Ответить
ОВА і МВА не згадував?
А так можна було?
показать весь комментарий
15.01.2026 15:43 Ответить
Кличко бачимо на морозі відвідуючи пошкодженні обєкти приймає оперативні рішення , а його критик Зеленський не вилазить з теплого кабінету .
Навіщо такий президент який тільки і вміє ******* і ******* ?
показать весь комментарий
15.01.2026 15:46 Ответить
Это зелёное ничтожество пытается вызвать недовольство киевлян против Кличко. Мерзкий гном. Сначала забирает у Киева деньги и налоги-а потом обвиняет Кличко в том что он ничего не делает. Сволочь пей с..атая.. специально написал отдельно, потому что сразу банят.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:53 Ответить
А чєво єму на мароз с бункера, можєт прастить і забалєть, да і нічєво он вам нє должєн
показать весь комментарий
15.01.2026 16:22 Ответить
і двушечка на мацкву...
показать весь комментарий
15.01.2026 15:47 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 15:52 Ответить
Професійні фото. Навіть показують який цей зе потужний і незламно впевнений у собі-намальована картинка начеб-т дитини "ви все зможете". Медійна шелуха.
показать весь комментарий
15.01.2026 15:52 Ответить
Цього клоуна ніхто вже серьозно не сприймає а воно щось там ще приймає, мабуть чергову свіжу дозу коки прийняв от і пішло потужнення!
показать весь комментарий
15.01.2026 15:57 Ответить
Міндіч з Цукерманом на нараді були присутні? Ні? А чому? Шкода, таки фахівці і були відсутні.
Цей крадій та блазень і липовий юрист хочаб закон Ома знає шоб пхати своє рило крадія у енергетику?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:01 Ответить
А без зеленського сонце завтра зійде чи ні?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:13 Ответить
Відтепер повідомити про відсутність світла, тепла і води в домівках можна на лінію 112, яка працює навіть за відсутності мобільного звʼязку.///

Ну фсьо...тепер енергії стане більше...Ві Ват
показать весь комментарий
15.01.2026 16:17 Ответить
Експортером з тіеї сторони буде Міндіч?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:20 Ответить
Штабом виправляти зібрались? Чогось не чути Ткаченка-Мамедова, навіть в моніторі немає пики того тіктокера, а в нього ж посада, керівник ОВА, чого він не захистив? Гидко дивитись на "покарання невиновних і нагородження непричастних". Та впринципі чого я чекаю? Нічого ж не змінилось і не зміниться. Своїм подяки, чужим викачування в бруді, щоб бува не перевершили.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:22 Ответить
А хтось пам'ятає програму "гігават Зе ленсого"? Чим закінчилось? Клічко помішав?
показать весь комментарий
15.01.2026 16:23 Ответить
 
 