Зеленский провел энергетическое совещание: Будут приняты решения по увеличению импорта электроэнергии

Президент Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В совещании приняли участие премьер и члены правительства, представители областной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

Ситуация в Киеве

"Особенно сложная ситуация в Киеве – время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разворачивают резервное питание, - КГГА

Комендантский час

По словам президента, сегодня будут приняты решения относительно комендантского часа. Президент отметил, что необходимы достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности

Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. Что касается Киева - отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении.

"Правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой. Ожидаю также немедленного упрощения регулирования для подключения к сети дополнительного оборудования", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Коммунальщик погиб в Киеве во время восстановления тепла после российского обстрела

Во время совещания приняли к рассмотрению запросы от Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, другие города и громады региона.

Президент поручил Кабмину отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области.

"Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Непростая ситуация в Сумской области – стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов о выполнении тех вещей, которые определены.



Отдельно проведу совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушными силами ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО", - подытожил глава государства.

Читайте: Комендантский час не отменяют и не пересматривают, но будут исключения, - Кулеба

Что предшествовало?

Известно, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов.

Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Также в части общин и регионов могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

14 января состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева.

Смотрите также: Удары РФ по энергетике Украины квалифицируются как преступления против человечности, - СБУ. ВИДЕО