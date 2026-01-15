Без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов Киева, - КГГА
В Киеве по состоянию на утро без теплоснабжения остаются 287 жилых домов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Она напомнила, что накануне без отопления оставались более 470 домов.
"По состоянию на утро таких домов - 287. Энергетики прилагают чрезвычайные усилия. Ситуация с отоплением с каждым днем улучшается", - отметила Поп.
По ее словам, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Также в каждом районе столицы работают пункты несокрушимости - в общей сложности около 1,3 тысячи. В них жители могут согреться и зарядить мобильные устройства.
Что предшествовало?
- В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.
- Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.
- По состоянию на 14 января в столице 400 домов до сих пор остаются без теплоснабжения после ночной российской атаки.
