"Слуга народа" Нагорняк призвал не покидать города: "Массовый выезд - одна из целей России"
Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк призвал граждан оставаться в своих городах, несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением, подчеркнув, что массовая миграция является одной из целей России.
Об этом он сообщил в эфире программы "Київський час", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг стремится не только оставить страну без электроэнергии, но и спровоцировать внутренние конфликты, миграцию внутри государства и выезд украинцев за границу.
Народный депутат подчеркнул, что выезд из любого города фактически сигнализирует противнику о достижении его цели. В связи с этим он не рекомендует покидать места проживания даже в условиях перебоев с энергоснабжением.
Нагорняк призвал украинцев проявить выдержку и единство и выстоять ближайшие шесть недель.
Отдельно парламентарий подчеркнул, что в нынешней ситуации не стоит искать виновных внутри страны, ведь ответственность за энергетический кризис, по его словам, несет исключительно Россия.
Что предшествовало?
Коммунальщики Киева продолжают восстанавливать поврежденную российскими атаками инфраструктуру. Чрезвычайно сложной остается в столице ситуация с электроснабжением.
- Власти Киева призвали жителей временно выезжать за город, если есть такая возможность.
- Ранее Кличко заявил, что Киев будет обеспечивать пожилых и маломобильных жителей горячим питанием.
Если нет людей в городе, то ракеты будут полностью!
це цитата найвеличнішого лідора ********** "Якщо немає людей у місті, то ракети будуть повністю, буде Маріуполь у кожному місті"
ДЯКУЮ, ЩО НАГАДАЛИ! Прошу вибачення за мій попередній коментар!
Погодьтесь: він все ж таки неймовірно талановитий генератор випадкових слів.
Так може цей, прости боже, депутат разом з ОПою поїдуть в Мар'їнку і своїм прикладом покажуть, як це зробити.
Джерело: https://censor.net/ua/n3542968
Коли ти отримуєш бакси у конверті, купив собі 3 генератора і 5 екофло, то можна і залишитися у хоромах...
а сам тим часом у відрядження і подалі від україни(((
зелена бридка мразота
Я виїхав з Києва на дачу в понеділок. Товарисиво невелике, 72 ділянки. Маємо генератор куплений громадою ще десь 1,5 роки тому. Гарний інтернет. Топлю пець. І Києву легше з тіма кому нема куди виїхати і нам комфортнійше. Раджу іншим робити так саме.
Вистоїмо. Головне шоб СОУ вистояли.
у них мабуть світло є, треба туди їхати
А може Слуга урода має нагоду виправдовувати «шашлички в травні» від Боневтіка?
Альтернативні джерела енергії повинні були продаватись в кредит по собівартості, і навіть роздаватись адресно для домогосподарств.
"послухай слугу народа або їх лідора і зроби навпаки"