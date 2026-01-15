РУС
Новости
2 600 37

"Слуга народа" Нагорняк призвал не покидать города: "Массовый выезд - одна из целей России"

нагорняк,сергей

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк призвал граждан оставаться в своих городах, несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением, подчеркнув, что массовая миграция является одной из целей России.

Об этом он сообщил в эфире программы "Київський час", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг стремится не только оставить страну без электроэнергии, но и спровоцировать внутренние конфликты, миграцию внутри государства и выезд украинцев за границу.

Народный депутат подчеркнул, что выезд из любого города фактически сигнализирует противнику о достижении его цели. В связи с этим он не рекомендует покидать места проживания даже в условиях перебоев с энергоснабжением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по энергетике Украины квалифицируются как преступления против человечности, - СБУ.

Нагорняк призвал украинцев проявить выдержку и единство и выстоять ближайшие шесть недель.

Отдельно парламентарий подчеркнул, что в нынешней ситуации не стоит искать виновных внутри страны, ведь ответственность за энергетический кризис, по его словам, несет исключительно Россия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко отреагировал на обвинения Зеленского в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей"

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммунальщик погиб в Киеве во время восстановления тепла после российского обстрела

Автор: 

Нагорняк Сергей (10) отключение света (642)
Топ комментарии
+11
Правильно. Замерщнуть и сдохнуть но назло маскалям. Пусть смотрят и бояться. Молодец! Дайте нобелевку этому гиганту мысли)) п.с. **** худшее что можно себе представить в жизни это жить в воюющей стране под руководством этих дегенератов.
15.01.2026 11:43 Ответить
+11
Дуже розумний депутат. Точно як Василєвська-Смаглюк, яка у 2022 році закликала мешканців міст Бучі, Гостомеля і Ірпеня залишатися вдома. А не запитував у свого боса Боневтіка Позорно-Брехливого навіщо він завів в кожне міністрерство своїх бізнес-партнерів міндічів, а Енергоатом віддав герою росії деркачу, які викрали всі гроші на захисні споруди і не встановили міні електростанції, що пропонували японці?
15.01.2026 11:47 Ответить
+10
Комментировать
Сортировать:
https://www.facebook.com/100001258161733/posts/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5/26142972498661332/

Если нет людей в городе, то ракеты будут полностью!
15.01.2026 11:39 Ответить
?
15.01.2026 11:48 Ответить
ти точно з України?

це цитата найвеличнішого лідора ********** "Якщо немає людей у місті, то ракети будуть повністю, буде Маріуполь у кожному місті"
15.01.2026 11:52 Ответить
Блін. Я таке пропустив!
ДЯКУЮ, ЩО НАГАДАЛИ! Прошу вибачення за мій попередній коментар!
Погодьтесь: він все ж таки неймовірно талановитий генератор випадкових слів.
15.01.2026 12:07 Ответить
Коли вони заставлять конча заспу?
15.01.2026 11:42 Ответить
Самі зробили з країни концтабір з НКВД-ТЦК, і бідкається щоб люди залишались? Це що такий сюр?
15.01.2026 11:42 Ответить
15.01.2026 11:43 Ответить
"Слуга народу" Нагорняк про вимкнення опалення в дитсадках - загартовування корисне для здоров'я дітей

Джерело: https://censor.net/ua/n3542968
15.01.2026 11:45 Ответить
15.01.2026 11:50 Ответить
Та ніхто нікуди не збирається їхати! Ми три зими до цього нікуди не їхали, зараз тим більше
15.01.2026 11:43 Ответить
Про дітей, стариків, хворих, інвалідів... ця потвора не думає!?
Коли ти отримуєш бакси у конверті, купив собі 3 генератора і 5 екофло, то можна і залишитися у хоромах...
15.01.2026 11:43 Ответить
У листопаді 2025 року прізвище Нагорняка https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4g9l55w3jjo?fbclid=IwY2xjawOTyudleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFUdkVCZ216ZFNLVWp3SlVQc3J0YwZHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpFFvuDBdTU4FVdqAxEf32T4FA-pH4lfDnWqr0pclEaMn6MrDkCyIQ3y_8Qt_aem_hNMBD4IjLYN5HBInr5ncHA фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція "Мідас"), зокрема фігуранти справи обговорювали написання депутатських запитів від імені Нагоргняка.
15.01.2026 11:44 Ответить
15.01.2026 11:47 Ответить
Ці "слуги" такі смішні. Смішні й дебільні. Хтось бачив серед них розумну людину, яка б казала правильні розумні речі?
15.01.2026 11:46 Ответить
вони такі як і 73% вУмного нарІду)))
15.01.2026 11:49 Ответить
Ні-ні! Неможна так казати. Народ у нас мудрий.
15.01.2026 11:52 Ответить
Ні-ні! Неможна так казати. НарІд у нас мудрий.
15.01.2026 11:58 Ответить
Воно першим здрисне щойно запахне смаженим. Якщо вже не здриснуло
показать весь комментарий
15.01.2026 11:47 Ответить
15.01.2026 11:47 Ответить
Жителям Маріуполя теж радили не їхати...
15.01.2026 11:53 Ответить
"Слуга народу" Нагорняк закликав не залишати міста: "Масовий виїзд - одна з цілей Росії"
а сам тим часом у відрядження і подалі від україни(((
зелена бридка мразота
15.01.2026 11:47 Ответить
зелена бридка патороч
15.01.2026 11:50 Ответить
Шо не депутат від Слугі ***** то і довбойоб. А кулі, спецвідлов 2019 року.
Я виїхав з Києва на дачу в понеділок. Товарисиво невелике, 72 ділянки. Маємо генератор куплений громадою ще десь 1,5 роки тому. Гарний інтернет. Топлю пець. І Києву легше з тіма кому нема куди виїхати і нам комфортнійше. Раджу іншим робити так саме.
Вистоїмо. Головне шоб СОУ вистояли.
15.01.2026 11:54 Ответить
не у всіх є дачі. ті, хто ще застав совок, у них ще можуть бути дачі, а покоління 90-х і пізніше не можуть собі дозволити купит дачу в основному.
15.01.2026 12:04 Ответить
Тому я і виіхав шоб іншим, у кого нема можливості, було легше. Дача у мене 7 років і я з Совка де прожив півжиття. Ринок не терпить порожнечи, хтось продає, хтось купує. Дачі та хати за 50 км і більше від міста не коштують зазмарних грошей.
15.01.2026 12:20 Ответить
де цей нагорняк живе, і його сімейка?

у них мабуть світло є, треба туди їхати
15.01.2026 11:56 Ответить
Депутат,розкажи про це Міндічу,Комарницькому ,Рєзніку,Галущенку та іншим цукербергам,яких ви вивезли на теплі моря. Гнида.
15.01.2026 11:59 Ответить
Ми слуги нічого не зробили щоб міста були в безпеці взимку, але справно відправляли двушечки на москву, але ви українці повинні й далі обʼєднуватися навколо цвинтарів. Не рятуйтеся, а просто замерзайте назло бабушці з половими органами дєдушки.
А може Слуга урода має нагоду виправдовувати «шашлички в травні» від Боневтіка?
15.01.2026 12:02 Ответить
За ЧОТИРИ роки зелені гниди нічого не зробили для живучості енергетики. Вони вміють тільки красти Західні кошти.
Альтернативні джерела енергії повинні були продаватись в кредит по собівартості, і навіть роздаватись адресно для домогосподарств.
15.01.2026 12:05 Ответить
Очередной идиот. Рассредоточение людей это способ уменьшить нагрузку на инфраструктуру и возможность облегчить жизнь тем кто уехать не может.
15.01.2026 12:05 Ответить
Як каже народна мудрість, за яку сплачено життями та територіям,
"послухай слугу народа або їх лідора і зроби навпаки"
15.01.2026 12:07 Ответить
Да пішли ви на х*й тварюки прикоритні! Самі сидять у теплих будинках на повній автономії, а люди повинні замерзати?! Дітей та старих і хворих ця влада сама мала евакуювати в нормальнуі умови життя, але їм на людей насрати! Виїзджайте усі, хто може!
15.01.2026 12:17 Ответить
"Слуга"! Тут ні додати, ні забрати!
15.01.2026 12:20 Ответить
Не їдьте. Адже нагорняк обіцяє потужно провести до кожної квартири світло та опалення за власний рахунок.💪...Чи просто пи₴дить шо попало?
15.01.2026 12:28 Ответить
Шашлики будуть?
15.01.2026 12:29 Ответить
 
 