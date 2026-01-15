"Слуга народа" Нагорняк призвал не покидать города: "Массовый выезд - одна из целей России"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк призвал граждан оставаться в своих городах, несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением, подчеркнув, что массовая миграция является одной из целей России.

Об этом он сообщил в эфире программы "Київський час"

По его словам, враг стремится не только оставить страну без электроэнергии, но и спровоцировать внутренние конфликты, миграцию внутри государства и выезд украинцев за границу.

Народный депутат подчеркнул, что выезд из любого города фактически сигнализирует противнику о достижении его цели. В связи с этим он не рекомендует покидать места проживания даже в условиях перебоев с энергоснабжением.

Нагорняк призвал украинцев проявить выдержку и единство и выстоять ближайшие шесть недель.

Отдельно парламентарий подчеркнул, что в нынешней ситуации не стоит искать виновных внутри страны, ведь ответственность за энергетический кризис, по его словам, несет исключительно Россия.

Что предшествовало?

