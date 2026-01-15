РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9954 посетителя онлайн
Новости Видео Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 129 10

Удары РФ по энергетике Украины квалифицируются как преступления против человечности, - СБУ. ВИДЕО

Собрана необходимая доказательная база, подтверждающая, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сколько ударов нанесла РФ

С начала нынешнего отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак РФ на энергообъекты и системы теплоснабжения нашего государства. В частности, с начала октября 2025 года и до сих пор оккупанты целенаправленно атаковали:

  • 11 гидроэлектростанций;
  • 45 крупнейших теплоэлектроцентралей.

Также рашисты нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Каждая из вышеупомянутых атак носила комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет.

Какие области пострадали?

По материалам дела, больше всего обстрелов враг осуществил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Куда били оккупанты?

Задокументировано, что РФ атаковала критическую инфраструктуру Украины баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронами типа "Герань".

Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев.

Преступления против человечности

Так, Служба безопасности квалифицирует системное уничтожение Россией энергосистемы Украины как преступления против человечности (ст. 442-1 Уголовного кодекса Украины), поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения.

"Одной из особенностей этой статьи является то, что она определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и в зарубежных судах", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что следователи СБУ работают на месте каждого вражеского удара и собирают масштабную доказательную базу, чтобы каждый рашист, причастный к этим преступлениям, понес заслуженное наказание.

Автор: 

СБУ (20584) энергетика (3418)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Що це за жалюгідне скавчання імпотентів на кацапський манєр "нас іпуть, а ми крєпчаєм"?! Нам вже ніхто заважає відповідати адекватно. Чомусь "пацифісти" тільки в Верховній Раді та Міністерстві Оборони. І чомусь всі вони не українці...
показать весь комментарий
15.01.2026 10:37 Ответить
+1
Якщо в сіті і далі будуть керувати країнами лідери такі як сьогодні то ніхто ніякого покарання не понесе. На жаль... Світ потихеньку сходе з розуму...
показать весь комментарий
15.01.2026 10:37 Ответить
+1
Згідно Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року це ГЕНОЦІД.

Геноцид - це

цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення певної національної, етнічної, расової групи або народу, включаючи вбивство їхніх членів, завдання тілесних ушкоджень, створення умов для знищення......
показать весь комментарий
15.01.2026 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отакої, а рудий поц заліпив, шо Україна не бажає миру та припинення війни
хз, тіко от одне питання - а чому таких "злочинів проти людяності" немає на **********? хоча б на мацкві та підері?
показать весь комментарий
15.01.2026 10:40 Ответить
Про це треба кожен день говорити ,варварська росія свідомо творить геноцид проти українського народу ,про це має знати весь світ . А наша влада робить вигляд що нічого не сталось якісь рейтинг і вибори.,Та покажіть світу десятки стертих з лиця землі міст і сіл ,тому путін це найкривавіший терорист воєний злочинець про це чомусь боїтся сказати "найвеличніший".
показать весь комментарий
15.01.2026 10:42 Ответить
Згідно Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року це ГЕНОЦІД.

Геноцид - це

цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення певної національної, етнічної, расової групи або народу, включаючи вбивство їхніх членів, завдання тілесних ушкоджень, створення умов для знищення......
показать весь комментарий
15.01.2026 11:21 Ответить
Во первых Путин - *****, а россияне твари. Да, Крым - это Украина.
В Югославии НАТО так же выносило авиаударами электростанции. Но там вина за страдания народа возлагалась на Милошевича. Он упорствует и причиняет страдания мирному населению. Можно поднять Гугл там есть прямые речи НАТОвских генералов.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:45 Ответить
А это функция СБУ давать юридические определения обстрелов энергообъектов? Может не отвлекаться от своей основной работы?
показать весь комментарий
15.01.2026 11:59 Ответить
Де ці докази в МЗС? МЗС,де ці докази в ООН? Де вони у міжнародних судах? Чи це все бла бла для внутрішнього споживання?
показать весь комментарий
15.01.2026 12:13 Ответить
Та їм насрати.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:20 Ответить
 
 