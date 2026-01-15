Удары РФ по энергетике Украины квалифицируются как преступления против человечности, - СБУ. ВИДЕО
Собрана необходимая доказательная база, подтверждающая, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сколько ударов нанесла РФ
С начала нынешнего отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак РФ на энергообъекты и системы теплоснабжения нашего государства. В частности, с начала октября 2025 года и до сих пор оккупанты целенаправленно атаковали:
- 11 гидроэлектростанций;
- 45 крупнейших теплоэлектроцентралей.
Также рашисты нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах Украины.
Каждая из вышеупомянутых атак носила комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет.
Какие области пострадали?
По материалам дела, больше всего обстрелов враг осуществил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.
Куда били оккупанты?
Задокументировано, что РФ атаковала критическую инфраструктуру Украины баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронами типа "Герань".
Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев.
Преступления против человечности
Так, Служба безопасности квалифицирует системное уничтожение Россией энергосистемы Украины как преступления против человечности (ст. 442-1 Уголовного кодекса Украины), поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения.
"Одной из особенностей этой статьи является то, что она определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и в зарубежных судах", - рассказали в СБУ.
Отмечается, что следователи СБУ работают на месте каждого вражеского удара и собирают масштабную доказательную базу, чтобы каждый рашист, причастный к этим преступлениям, понес заслуженное наказание.
хз, тіко от одне питання - а чому таких "злочинів проти людяності" немає на **********? хоча б на мацкві та підері?
Геноцид - це
цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення певної національної, етнічної, расової групи або народу, включаючи вбивство їхніх членів, завдання тілесних ушкоджень, створення умов для знищення......
В Югославии НАТО так же выносило авиаударами электростанции. Но там вина за страдания народа возлагалась на Милошевича. Он упорствует и причиняет страдания мирному населению. Можно поднять Гугл там есть прямые речи НАТОвских генералов.