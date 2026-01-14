РУС
Коммунальщик погиб в Киеве во время восстановления тепла после российского обстрела

В Киеве погиб коммунальщик

Вечером 14 января в Киеве погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что мужчина погиб во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения отдельных жилых домов в Оболонском районе столицы.

"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают, не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается. Город выражает искренние соболезнования семье энергетика и коллективу "Киевтеплоэнерго"",- отметили в КГГА.

В Киеве погиб работник Киевтеплоэнерго

Что предшествовало

  • В Киеве уже вторые сутки не действуют графики, применяются аварийные отключения после российского обстрела.
  • В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 — без.
  • Накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введенрежим чрезвычайной ситуации.
  • Также президент рассказал, что на время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и общин могут отменить комендантский час.

Знову блцкий телеграм !!
Самі допомагають ворогу збирати інфу + ідентифікувати , на перспективу можливої окупації
14.01.2026 23:26 Ответить
Кацапам буде дуже цікаво та корисно знати, що ремонтника розчавило генератором.
14.01.2026 23:32 Ответить
І 100500 відосіків та скиглень та всі дії навколо об'єктів
14.01.2026 23:40 Ответить
І яке це має відношення конкретно до цієї новини?

Довбойоби прямо під час прильотів знімають і викладають у соцмережі відосики.

То винні соцмережі чи довбойоби?
14.01.2026 23:48 Ответить
А зеленський, з стефанчуками та свириденко і особами військово-цивільної адміністрації Києва, несуть за цю смерть Українця, кримінальну відповідальність!!
14.01.2026 23:42 Ответить
Звісно, що ні. ЗЄ-влада ж нічого конкретного не робить для України.

Винний той, хто робить. Кличко, наприклад. Ну може Порошенко на крайняк. Ну ще військові.
14.01.2026 23:53 Ответить
 
 