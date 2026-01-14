Коммунальщик погиб в Киеве во время восстановления тепла после российского обстрела

Вечером 14 января в Киеве погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщили в КГГА

Что известно

Отмечается, что мужчина погиб во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения отдельных жилых домов в Оболонском районе столицы.

"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают, не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается. Город выражает искренние соболезнования семье энергетика и коллективу "Киевтеплоэнерго"",- отметили в КГГА.

Что предшествовало

В Киеве уже вторые сутки не действуют графики, применяются аварийные отключения после российского обстрела.

В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 — без.

Накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введенрежим чрезвычайной ситуации.

Также президент рассказал, что на время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и общин могут отменить комендантский час.

