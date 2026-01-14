2 000 6
Коммунальщик погиб в Киеве во время восстановления тепла после российского обстрела
Вечером 14 января в Киеве погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что мужчина погиб во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения отдельных жилых домов в Оболонском районе столицы.
"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают, не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается. Город выражает искренние соболезнования семье энергетика и коллективу "Киевтеплоэнерго"",- отметили в КГГА.
Что предшествовало
- В Киеве уже вторые сутки не действуют графики, применяются аварийные отключения после российского обстрела.
- В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 — без.
- Накануне по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины президент сообщил, что в энергетике Украины будет введенрежим чрезвычайной ситуации.
- Также президент рассказал, что на время действия режима чрезвычайной ситуации в энергетике для части городов и общин могут отменить комендантский час.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самі допомагають ворогу збирати інфу + ідентифікувати , на перспективу можливої окупації
Довбойоби прямо під час прильотів знімають і викладають у соцмережі відосики.
То винні соцмережі чи довбойоби?
Винний той, хто робить. Кличко, наприклад. Ну може Порошенко на крайняк. Ну ще військові.