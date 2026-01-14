Комунальник загинув у Києві під час відновлення тепла після російського обстрілу

Увечері 14 січня у Києві загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що чоловік загинув під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі столиці.

"Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють, не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго"", - зазначили в КМДА.

Що передувало

  • У Києві вже другу добу не діють графіки, застосовуються аварійні відключення після російського обстрілу.
  • У Києві екстрені відключення електроенергії тривають. Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 — без.
  • Напередодні за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.
  • Також президент розповів, що на час дії режиму надзвичайної ситуації в енергетиці для частини міст і громад можуть скасувати комендантську годину.

Кацапам буде дуже цікаво та корисно знати, що ремонтника розчавило генератором.
14.01.2026 23:32 Відповісти
Земля пухом Великій Людині !
співчуття рідним...

зараз енергетики як Воїни на передовій - рятують життя та здоров'я українців.

15.01.2026 01:30 Відповісти
І яке це має відношення конкретно до цієї новини?

Довбойоби прямо під час прильотів знімають і викладають у соцмережі відосики.

То винні соцмережі чи довбойоби?
14.01.2026 23:48 Відповісти
Знову блцкий телеграм !!
Самі допомагають ворогу збирати інфу + ідентифікувати , на перспективу можливої окупації
14.01.2026 23:26 Відповісти
14.01.2026 23:32 Відповісти
І 100500 відосіків та скиглень та всі дії навколо об'єктів
14.01.2026 23:40 Відповісти
14.01.2026 23:48 Відповісти
Коли вже зелений каганат закриє рашенський телеграм? Чи вони там теж мають свою долю?
15.01.2026 08:37 Відповісти
Вони мають телеграм-сєточки, яким щедро платять за брехню та пропаганду.
Для них це типу, як Телемарафон закрити.
15.01.2026 08:50 Відповісти
А зеленський, з стефанчуками та свириденко і особами військово-цивільної адміністрації Києва, несуть за цю смерть Українця, кримінальну відповідальність!!
14.01.2026 23:42 Відповісти
Звісно, що ні. ЗЄ-влада ж нічого конкретного не робить для України.

Винний той, хто робить. Кличко, наприклад. Ну може Порошенко на крайняк. Ну ще військові.
14.01.2026 23:53 Відповісти
15.01.2026 01:30 Відповісти
Вічна память Герою
15.01.2026 10:10 Відповісти
В пожежника, комунальника, електромонтера який відновлює енергетику після обстрілів повинна бути зарплата 200 тис та вихід на пенсію в 45 років, а не в мєнтів, прокурорів, суддів та всяких депутатів.
15.01.2026 12:14 Відповісти
 
 