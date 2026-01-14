Комунальник загинув у Києві під час відновлення тепла після російського обстрілу
Увечері 14 січня у Києві загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що чоловік загинув під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі столиці.
"Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють, не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго"", - зазначили в КМДА.
Що передувало
- У Києві вже другу добу не діють графіки, застосовуються аварійні відключення після російського обстрілу.
- У Києві екстрені відключення електроенергії тривають. Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 — без.
- Напередодні за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.
- Також президент розповів, що на час дії режиму надзвичайної ситуації в енергетиці для частини міст і громад можуть скасувати комендантську годину.
Самі допомагають ворогу збирати інфу + ідентифікувати , на перспективу можливої окупації
Довбойоби прямо під час прильотів знімають і викладають у соцмережі відосики.
То винні соцмережі чи довбойоби?
Для них це типу, як Телемарафон закрити.
Винний той, хто робить. Кличко, наприклад. Ну може Порошенко на крайняк. Ну ще військові.
співчуття рідним...
зараз енергетики як Воїни на передовій - рятують життя та здоров'я українців.
