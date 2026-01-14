Комунальник загинув у Києві під час відновлення тепла після російського обстрілу

Увечері 14 січня у Києві загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що чоловік загинув під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі столиці.

"Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють, не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго"", - зазначили в КМДА.

Що передувало

У Києві вже другу добу не діють графіки, застосовуються аварійні відключення після російського обстрілу.

У Києві екстрені відключення електроенергії тривають. Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 — без.

Напередодні за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України президент повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Також президент розповів, що на час дії режиму надзвичайної ситуації в енергетиці для частини міст і громад можуть скасувати комендантську годину.

