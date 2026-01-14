РУС
2 484 29

Шмыгаль об энергокризисе: Харьков был готов, Киев - нет. ВИДЕО

Харьков оказался лучше подготовленным к возможным перебоям электроэнергии после российских атак, в отличие от Киева. В столице теперь придется принимать кризисные меры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания парламента, об этом заявил Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде перед голосованием за его назначение министром энергетики.

Харьков

Так, по словам Шмыгаля, областные и городские власти Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением. В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.

"Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая распределенная генерация", - отметил он.

Читайте также: РФ обстреляла 12 населенных пунктов Харьковской области: пострадали 8 человек, из них 2 - дети

Киев

Шмыгаль отметил, что Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее.

"Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - добавил он.

Читайте также: Экстренные отключения света в Киеве продолжаются. 3 часа со светом, до 10 часов - без, - ДТЭК

Что предшествовало?

  • В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.
  • Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.
  • По состоянию на 14 января в столице 400 домов до сих пор остаются без теплоснабжения после ночной российской атаки.

Киев (26576) Харьков (7877) Тарифы на электроэнергию (2359) Шмыгаль Денис (2954)
Топ комментарии
+23
Ну як в Кличка не кинути лайна
14.01.2026 15:01 Ответить
14.01.2026 15:01 Ответить
+18
Який молодець, якісно відпрацював завдання полити Кличка лайном. А про вилучення з бюджету Києва 8 мільярдів чи про ефективність захисту енергосистеми пару слів сказати не хоче?
14.01.2026 15:04 Ответить
14.01.2026 15:04 Ответить
+18
Прифронтовий Харків був готовий, а тиловий Київ ні? А може це подєльнік твоєго шефа Міндіч все *******? Міністр на всє рукі блд
14.01.2026 15:05 Ответить
14.01.2026 15:05 Ответить
Ну як в Кличка не кинути лайна
14.01.2026 15:01 Ответить
14.01.2026 15:01 Ответить
Промахнувся шмигаль!
Бо все полетіло в зеленого утирка, хача тімурчіка!
КМДА не відповідальне за оборону критичних об'єктів.
14.01.2026 15:10 Ответить
14.01.2026 15:10 Ответить
А хтось з ховрахів про це знає? В ховрахів у всьому винуватий Клічко.
14.01.2026 16:00 Ответить
14.01.2026 16:00 Ответить
в кого довший
показать весь комментарий
14.01.2026 15:33 Ответить
***
показать весь комментарий
14.01.2026 15:34 Ответить
Шмигаль завжди готовий.
14.01.2026 15:04 Ответить
14.01.2026 15:04 Ответить
Який молодець, якісно відпрацював завдання полити Кличка лайном. А про вилучення з бюджету Києва 8 мільярдів чи про ефективність захисту енергосистеми пару слів сказати не хоче?
14.01.2026 15:04 Ответить
14.01.2026 15:04 Ответить
Прифронтовий Харків був готовий, а тиловий Київ ні? А може це подєльнік твоєго шефа Міндіч все *******? Міністр на всє рукі блд
14.01.2026 15:05 Ответить
14.01.2026 15:05 Ответить
Затичка в кожній дірці, стули пельку! Не тобі хаяти Кличка! Двушка на маскву йде вправно? Чи вже трьошка!?!?!?
14.01.2026 15:05 Ответить
14.01.2026 15:05 Ответить
ахметовська zельона гнида шмигаль сре zельонми поносом на Кличка
14.01.2026 15:06 Ответить
14.01.2026 15:06 Ответить
Хто вам сказав, що Харків готовий. Бред сивой кобили
14.01.2026 15:06 Ответить
14.01.2026 15:06 Ответить
З віталєю все зрозуміло, але!!!
Питаннячко:
Яким чином КМДА, до захисту критичних об'єктів?
Де подівся отой зелений утирок, хач тімурчік? Де гроші, котрі йому видали на захист?
14.01.2026 15:07 Ответить
14.01.2026 15:07 Ответить
а ху із щмигаль ? ..вже не міністр і ЩЕ не міністр ..де ТЦК і що ця особа робить в ВР України?
14.01.2026 15:08 Ответить
14.01.2026 15:08 Ответить
Повернувшийся із фронту Алі Баба усе поправить...
14.01.2026 15:08 Ответить
14.01.2026 15:08 Ответить
Завдяки таким невідоми героям в нас є світло... доречи такими громадськими роботами його і наказати, щоб відпрацював енергетиком 25 років і мав право отримати їх пенсію, а перед цим конфіскувати все майно в нього і всіх рідних (яке набули коли він був при владі).
14.01.2026 15:26 Ответить
14.01.2026 15:26 Ответить
Ця істота, будучи прем'єром нічого не робила, і не бачила, ні міндічів, ні галущенків, все у нього було добре, а зараз шукає винних!
14.01.2026 15:08 Ответить
14.01.2026 15:08 Ответить
Шмыгаль НЕ подскажет , кто осенью прошлого года . Отнял у Киева 8 ярдов из бюджета города ?
14.01.2026 15:09 Ответить
14.01.2026 15:09 Ответить
та ти шо?! У нас що, в кожному місті окремий міністр енергетики? Чи кожне місто має власне ППО/ДТЕК? Чи може десь законодавчо вказано (я просто не знайшов), що цивільною обороною опікується громада?

А, зрозумів! "Двушечка на Маскву" йшла з Києва! Ось в чому проблема! З Харкова "двушечку" не закидували до Московії!
14.01.2026 15:10 Ответить
14.01.2026 15:10 Ответить
Тільки призначили, а він вже все знає! Геній!
14.01.2026 15:11 Ответить
14.01.2026 15:11 Ответить
Що зробило це шмигло будучи прем'єром.А тепер бігає як обісраний бик по череді .Ви,ЗЕлені уроди,мизинця Кличка на вартуєте.Чотири роки ви не хєра не робили,ваше це Галущенко,Єрмак,Баканов,Міндич і інші.
14.01.2026 15:12 Ответить
14.01.2026 15:12 Ответить
Хай попробує сказати це Кличку наодинці !
14.01.2026 15:13 Ответить
14.01.2026 15:13 Ответить
Хай в ринзі доведе! 🤣
14.01.2026 15:14 Ответить
14.01.2026 15:14 Ответить
Влада "нєвіновна" - виновні мешканці міст. Може й так, а ле лише з тієї точки зору, що дозволяють такій владі існувати та грабувати себе.
14.01.2026 15:23 Ответить
14.01.2026 15:23 Ответить
Правільна, таварвіщ шмігаль. Це кияни винні, що мерзнуть, що не загартовувалися, що центральна влада ******* гроші на енергетиці та обороні...
14.01.2026 15:44 Ответить
14.01.2026 15:44 Ответить
дивно бачити оце протиставлення від дописувачів хто більш винуватий: Зе лайно чи Кличко? Звісно і ті і інщі мають ревну відповідальність. Але задайте питання на чиєму балансі находяться мережі в межах населених пунктів? Тож хто має про них дбати навіть якщо тобі палиці в колеса вставляють! Навіть якщо дуже хочеш закатати в асфальти 3 ярди в спальному районі міста
14.01.2026 15:46 Ответить
14.01.2026 15:46 Ответить
Шморгаль, а ти тільки з вулиці прийшов? Чи не при тобі все ******* і до тепер *******? Ви, ******, народ за тупориле бидло тримаєте. Хоча на 73% так і є. Ну тоді, ржом дальше
14.01.2026 16:03 Ответить
14.01.2026 16:03 Ответить
Шмигаль - зливний бачок. На більше не здатен.
14.01.2026 16:13 Ответить
14.01.2026 16:13 Ответить
Забрати у міста 8 мільярдів і розказувати, що воно не готово.
Ну, красавці, що тут іще скажеш.
14.01.2026 16:16 Ответить
14.01.2026 16:16 Ответить
В загальному стратегія зелених саме така. Тому дивного то по суті нічого не має. Головне голосніше всіх кричати, звинувачувати всіх навколо і використовувати бидляцьку поведінку. І це не тому, що випускники трускавецької академії тупі, ні. Психологія. Вони мімікрують під психотим більшості населення. Населенню подобаються шоу. Чим більше та абсурдніше, тим більше подобається. А враховуючи, що у середньо статистичного виборця "політична" пам'ять гірша за пам'ять імфузорій туфельок, то будь що, сказане у типовій бидляцькій формі їм зайде. Винен Кличко, от і все. Зараз це підхоплять різного роду позитивні "блохєри", ЗМІ і інша п...здота. І ніхто н згадає про яйця по 17 грн., "тіха уйті в лєс", "продавайте собак та сплачуйте за комуналку", "двушечка на мацкву"... Зеленим фартонула з народом, що тут кажеш.
14.01.2026 16:19 Ответить
14.01.2026 16:19 Ответить
 
 