Шмыгаль об энергокризисе: Харьков был готов, Киев - нет. ВИДЕО
Харьков оказался лучше подготовленным к возможным перебоям электроэнергии после российских атак, в отличие от Киева. В столице теперь придется принимать кризисные меры.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания парламента, об этом заявил Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде перед голосованием за его назначение министром энергетики.
Харьков
Так, по словам Шмыгаля, областные и городские власти Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением. В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.
"Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая распределенная генерация", - отметил он.
Киев
Шмыгаль отметил, что Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее.
"Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - добавил он.
Что предшествовало?
- В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.
- Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.
- По состоянию на 14 января в столице 400 домов до сих пор остаются без теплоснабжения после ночной российской атаки.
Бо все полетіло в зеленого утирка, хача тімурчіка!
КМДА не відповідальне за оборону критичних об'єктів.
Питаннячко:
Яким чином КМДА, до захисту критичних об'єктів?
Де подівся отой зелений утирок, хач тімурчік? Де гроші, котрі йому видали на захист?
А, зрозумів! "Двушечка на Маскву" йшла з Києва! Ось в чому проблема! З Харкова "двушечку" не закидували до Московії!
Ну, красавці, що тут іще скажеш.