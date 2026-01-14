Шмыгаль об энергокризисе: Харьков был готов, Киев - нет. ВИДЕО

Харьков оказался лучше подготовленным к возможным перебоям электроэнергии после российских атак, в отличие от Киева. В столице теперь придется принимать кризисные меры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания парламента, об этом заявил Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде перед голосованием за его назначение министром энергетики.

Харьков

Так, по словам Шмыгаля, областные и городские власти Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением. В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.

"Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая распределенная генерация", - отметил он.

Киев

Шмыгаль отметил, что Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее.

"Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - добавил он.

Что предшествовало?