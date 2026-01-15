Удари РФ по енергетиці України кваліфікуються як злочини проти людяності, - СБУ. ВIДЕО

Зібрано необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Скільки ударів завдала РФ

Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак рф на енергооб’єкти та системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували:

  • 11 гідроелектростанцій;
  • 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Також читайте: Комунальник загинув у Києві під час відновлення тепла після російського обстрілу

Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.

Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет.

Які області постраждали?

За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Читайте: В енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації, - Зеленський

Куди били окупанти?

Задокументовано, що рф атакувала критичну інфраструктуру України балістичними та крилатими ракетами "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" і дронами типу "Герань".

Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві "зробили дуже мало", щоб підготуватись до складної ситуації в енергетиці, - Зеленський

Злочини проти людяності

Так, Служба безпеки кваліфікує системне знищення росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення.

"Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах", - розповіли в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про енергокризу: Харків був готовий, Київ - ні. ВIДЕО

Зазначається, що слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен рашист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання.

Топ коментарі
+2
Що це за жалюгідне скавчання імпотентів на кацапський манєр "нас іпуть, а ми крєпчаєм"?! Нам вже ніхто заважає відповідати адекватно. Чомусь "пацифісти" тільки в Верховній Раді та Міністерстві Оборони. І чомусь всі вони не українці...
15.01.2026 10:37 Відповісти
+1
Якщо в сіті і далі будуть керувати країнами лідери такі як сьогодні то ніхто ніякого покарання не понесе. На жаль... Світ потихеньку сходе з розуму...
15.01.2026 10:37 Відповісти
+1
Згідно Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року це ГЕНОЦІД.

Геноцид - це

цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення певної національної, етнічної, расової групи або народу, включаючи вбивство їхніх членів, завдання тілесних ушкоджень, створення умов для знищення......
15.01.2026 11:21 Відповісти
отакої, а рудий поц заліпив, шо Україна не бажає миру та припинення війни
хз, тіко от одне питання - а чому таких "злочинів проти людяності" немає на **********? хоча б на мацкві та підері?
15.01.2026 10:40 Відповісти
Про це треба кожен день говорити ,варварська росія свідомо творить геноцид проти українського народу ,про це має знати весь світ . А наша влада робить вигляд що нічого не сталось якісь рейтинг і вибори.,Та покажіть світу десятки стертих з лиця землі міст і сіл ,тому путін це найкривавіший терорист воєний злочинець про це чомусь боїтся сказати "найвеличніший".
15.01.2026 10:42 Відповісти
Во первых Путин - *****, а россияне твари. Да, Крым - это Украина.
В Югославии НАТО так же выносило авиаударами электростанции. Но там вина за страдания народа возлагалась на Милошевича. Он упорствует и причиняет страдания мирному населению. Можно поднять Гугл там есть прямые речи НАТОвских генералов.
15.01.2026 11:45 Відповісти
А это функция СБУ давать юридические определения обстрелов энергообъектов? Может не отвлекаться от своей основной работы?
15.01.2026 11:59 Відповісти
Де ці докази в МЗС? МЗС,де ці докази в ООН? Де вони у міжнародних судах? Чи це все бла бла для внутрішнього споживання?
15.01.2026 12:13 Відповісти
Та їм насрати.
15.01.2026 12:20 Відповісти
 
 