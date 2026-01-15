Удари РФ по енергетиці України кваліфікуються як злочини проти людяності, - СБУ. ВIДЕО
Зібрано необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Скільки ударів завдала РФ
Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак рф на енергооб’єкти та системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували:
- 11 гідроелектростанцій;
- 45 найбільших теплоелектроцентралей.
Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.
Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет.
Які області постраждали?
За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.
Куди били окупанти?
Задокументовано, що рф атакувала критичну інфраструктуру України балістичними та крилатими ракетами "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" і дронами типу "Герань".
Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців.
Злочини проти людяності
Так, Служба безпеки кваліфікує системне знищення росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення.
"Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах", - розповіли в СБУ.
Зазначається, що слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен рашист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання.
хз, тіко от одне питання - а чому таких "злочинів проти людяності" немає на **********? хоча б на мацкві та підері?
Геноцид - це
цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення певної національної, етнічної, расової групи або народу, включаючи вбивство їхніх членів, завдання тілесних ушкоджень, створення умов для знищення......
В Югославии НАТО так же выносило авиаударами электростанции. Но там вина за страдания народа возлагалась на Милошевича. Он упорствует и причиняет страдания мирному населению. Можно поднять Гугл там есть прямые речи НАТОвских генералов.