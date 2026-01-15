"Слуга народу" Нагорняк закликав не залишати міста: "Масовий виїзд - одна з цілей Росії"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк закликав громадян залишатися у своїх містах, попри складну ситуацію з енергопостачанням, наголосивши, що масова міграція є однією з цілей Росії.

Про це він повідомив в ефірі програми "Київський час".

За його словами, ворог прагне не лише залишити країну без електроенергії, а й спровокувати внутрішні конфлікти, міграцію всередині держави та виїзд українців за кордон.

Народний депутат наголосив, що виїзд із будь-якого міста фактично сигналізує противнику про досягнення його мети. У зв’язку з цим він не рекомендує залишати місця проживання навіть за умов перебоїв з енергопостачанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ по енергетиці України кваліфікуються як злочини проти людяності, - СБУ. ВIДЕО

Нагорняк закликав українців проявити витримку та єдність і вистояти найближчі шість тижнів.

Окремо парламентар підкреслив, що в нинішній ситуації не варто шукати винних усередині країни, адже відповідальність за енергетичну кризу, за його словами, несе виключно Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко відреагував на звинувачення Зеленського щодо поганої підготовки Києва до блекауту: "Такі заяви нівелюють працю тисяч людей"

Що передувало?

Комунальники Києва продовжують відновлювати пошкоджену російськими атаками інфраструктуру. Надзвичайно складною залишається у столиці ситуація з електропостачанням.

Влада Києва закликала жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.

Раніше Кличко заявив, що Київ забезпечуватиме літніх та маломобільних мешканців гарячим харчуванням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комунальник загинув у Києві під час відновлення тепла після російського обстрілу