"Слуга народу" Нагорняк закликав не залишати міста: "Масовий виїзд - одна з цілей Росії"
Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк закликав громадян залишатися у своїх містах, попри складну ситуацію з енергопостачанням, наголосивши, що масова міграція є однією з цілей Росії.
Про це він повідомив в ефірі програми "Київський час", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог прагне не лише залишити країну без електроенергії, а й спровокувати внутрішні конфлікти, міграцію всередині держави та виїзд українців за кордон.
Народний депутат наголосив, що виїзд із будь-якого міста фактично сигналізує противнику про досягнення його мети. У зв’язку з цим він не рекомендує залишати місця проживання навіть за умов перебоїв з енергопостачанням.
Нагорняк закликав українців проявити витримку та єдність і вистояти найближчі шість тижнів.
Окремо парламентар підкреслив, що в нинішній ситуації не варто шукати винних усередині країни, адже відповідальність за енергетичну кризу, за його словами, несе виключно Росія.
Що передувало?
Комунальники Києва продовжують відновлювати пошкоджену російськими атаками інфраструктуру. Надзвичайно складною залишається у столиці ситуація з електропостачанням.
- Влада Києва закликала жителів тимчасово виїжджати за місто, якщо є така можливість.
- Раніше Кличко заявив, що Київ забезпечуватиме літніх та маломобільних мешканців гарячим харчуванням.
Если нет людей в городе, то ракеты будут полностью!
це цитата найвеличнішого лідора ********** "Якщо немає людей у місті, то ракети будуть повністю, буде Маріуполь у кожному місті"
ДЯКУЮ, ЩО НАГАДАЛИ! Прошу вибачення за мій попередній коментар!
Погодьтесь: він все ж таки неймовірно талановитий генератор випадкових слів.
Як може бути - Маріуполь у кожному місті , тобто - масове знищення населення міст , якщо в тих містах не залишиться людей . !??
Так може цей, прости боже, депутат разом з ОПою поїдуть в Мар'їнку і своїм прикладом покажуть, як це зробити.
Джерело: https://censor.net/ua/n3542968
Коли ти отримуєш бакси у конверті, купив собі 3 генератора і 5 екофло, то можна і залишитися у хоромах...
а сам тим часом у відрядження і подалі від україни(((
Я виїхав з Києва на дачу в понеділок. Товарисиво невелике, 72 ділянки. Маємо генератор куплений громадою ще десь 1,5 роки тому. Гарний інтернет. Топлю пець. І Києву легше з тіма кому нема куди виїхати і нам комфортнійше. Раджу іншим робити так саме.
Вистоїмо. Головне шоб СОУ вистояли.
Людина яка не бажає шукає причини.
Так це і так зрозуміло, Аароша.
у них мабуть світло є, треба туди їхати
А може Слуга урода має нагоду виправдовувати «шашлички в травні» від Боневтіка?
Альтернативні джерела енергії повинні були продаватись в кредит по собівартості, і навіть роздаватись адресно для домогосподарств.
"послухай слугу народа або їх лідора і зроби навпаки"
прислужниківслуг влади, виконати її завдання по знищенню Кличка. А народ це таке, помруть, так ми нових завеземо, а наши родини у безпеці
