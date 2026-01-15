Без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків Києва, - КМДА
У Києві станом на ранок без теплопостачання залишаються 287 житлових будинків.
Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона нагадала, що напередодні без опалення залишалися понад 470 будинків.
"Станом на ранок таких будинків - 287. Енергетики докладають надзвичайних зусиль. Ситуація з опаленням з кожним днем покращується", - зазначила Поп.
За її словами, відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Також у кожному районі столиці працюють пункти незламності - загалом близько 1,3 тисячі. У них мешканці можуть зігрітися та зарядити мобільні пристрої.
Що передувало?
- У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
- Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
- Станом на 14 січня у столиці 400 будинків досі залишаються без теплопостачання після нічної російської атаки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Milana Kotova
показати весь коментар15.01.2026 13:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль